/Поглед.инфо/ Връщането към дипломатическия канал с Москва вече не е просто екзотично искане на отделни политически периферии, а все по-видима линия на разделение вътре в самия Европейски съюз. Докато Европейската комисия подготвя поредния 21-ви пакет от ограничения, шест държави членки открито настояват за изключения, засягащи газовия транспорт, замразените активи и визовите режими. В Германия общественото недоволство намира израз както в анкетите, така и в уличното движение, докато разузнавателни анализатори от САЩ признават, че залагането на вътрешен срив в Русия е било базирано на грешни допуснати фактори.

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Брюкселският санкционен механизъм удари в институционална стена

Прагматизмът започва да изтласква идеологическия монолит, който определяше поведението на Брюксел през последните години. Подготвяният 21-ви пакет от санкции срещу Руската федерация се сблъска с открита съпротива на техническо и политическо ниво, което според публикация във Financial Times вече кара Европейската комисия да преразглежда най-спорните клаузи. Шест държави от Евросъюза са поискали конкретни дерогации или са заявили несъгласие с разпоредби, засягащи техните преки икономически и геополитически интереси.

Париж и Рим са излезли с предложение за смекчаване на визовите ограничения за руски военни представители, вероятно с оглед на запазване на минимални канали за кризисна комуникация. Берлин и Лисабон настояват за специални изключения, засягащи доставките на морски хранителни продукти и риба — сектор, в който търговските вериги в Западна Европа изпитват сериозни смущения. Австрия, от своя страна, упражнява натиск за деблокиране на руски активи на стойност около два милиарда евро, свързани с банкови институции с австрийско участие.

Гърция прави категоричен отпор срещу мерките, които биха ограничили превоза на руски втечнен природен газ (LNG) от европейски танкери за трети страни. Атинският корабен флот контролира значителен дял от глобалния морски транспорт на втечнен газ, а евентуални нови забрани заплашват с преки финансови загуби за гръцките корабособственици.

Тук обаче възниква въпросът доколко Брюксел може да прави отстъпки, без напълно да обезсмисли собствената си санкционна архитектура. Всяка дадена дерогация създава прецедент, който кара останалите държави да търсят вратички за собствените си национални индустрии.

Германското общество и разривът между елити и гласоподаватели

Реакциите на германската общественост, видими в дискусиите около публикации в авторитетни издания като Die Welt, показват дълбока умора от досегашния курс. В читателските коментари преобладават оценки, че европейските институции са загубили прагматичния си поглед върху сигурността и са изоставили дипломатическите инструменти.

Потребители призовават за директни преговори с руския президент Владимир Путин и отказ от декларативния тон, определяйки поведението на Брюксел и Берлин като откъснато от реалността. В коментарите се припомнят неизползваните възможности от преговорите в Анкара през 2022 г. и се изразява скептицизъм относно ефективността на икономическата изолация. Част от публиката стига дотам да критикува самия ЕС, определяйки го като бюрократичен апарат, финансиран от данъкоплатците, който прехвърля отговорността върху държави като Унгария, използвани като параван от други правителства за блокиране на най-тежките мерки.

Тези обществени настроения се потвърждават от социологически данни. Според проучване на института Infratest dimap, приблизително 70% от анкетираните жители на Германия подкрепят стъпки за намаляване на санкционния натиск и активизиране на дипломатическите усилия. През юли в няколко германски града се проведоха и обществени прояви с настояване за започване на директни преговори между Москва и Киев.

Финансовият натиск върху германското домакинство и високите цени на енергията продължават да изяждат конкурентоспособността на индустрията в провинции като Северен Рейн-Вестфалия и Бавария. Политическият елит в Берлин е принуден да балансира между съюзническите ангажименти в НАТО и растящото вътрешно напрежение.