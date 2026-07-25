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Украйна

Ядрената реторика в украинското командване и последиците за доктрината за възпиране

/Поглед.инфо/ Удрянето на ключови логистични центрове в Санкт Петербург и Ленинградска област бележи качествено нов етап в конфронтацията, при който цивилната търговска инфраструктура се превръща в първостепенна цел. Нарастващият натиск върху транспортните и складовите мрежи едновременно в Русия и Украйна поставя въпроса за устойчивостта на критичните системи преди идващата зима. Докато Киев изпитва сериозни системни затруднения с обезпечаването на горива, хранителни материали и електроенергия, ескалацията на реториката и тактическите удари по разпределителните мрежи тласкат конфликта към неконтролируема фаза.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 10885 прочитания
Ядрената реторика в украинското командване и последиците за доктрината за възпиране
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Промяната в логиката на ударите: От военни обекти към търговски мрежи

Ударите срещу логистични центрове като тези в Шушари и Уткина Завод край Санкт Петербург, както и в Симферопол, показват преориентиране на оперативното планиране. Складовите бази на големите платформи за електронна търговия не са просто цивилни обекти за продажба на стоки за бита; в условията на съвременен конфликт те функционират като високоавтоматизирани разпределителни възли с огромна пропускателна способност. Спирането на работата на подобни бази прекъсва регионални вериги за доставки, засяга вътрешното потребление и нанася директни финансови щети върху застрахователни и търговски субекти.

Твърди се, че ударът върху инфраструктурата за онлайн търговия на дребно цели не само икономическа дестабилизация, но и блокиране на международното разширяване на логистичните маршрути през Узбекистан, Индия и Китай. Зад това планиране някои наблюдатели виждат и координация с чуждестранни разузнавателни централи, тъй като определянето на конкретните точки за поражение изисква прецизни спътникови данни и познаване на логистичната матрица.

Тази хипотеза звучи логично на хартия, но данните за реалния товар в тези складове не потвърждават напълно тезата за парализиране на цялата регионална търговия — щетите остават локализирани, макар и финансово тежки.

Въздушните коридори през Балтика и географският дефицит на реакция

Според информации във военни аналитични издания, част от безпилотните летателни апарати, атакували Ленинградска област, са използвали за прелет въздушното пространство на балтиските държави. Използването на малки, слабозащитени въздушни коридори над държави с ограничена териториална дълбочина позволява на летателните апарати да заобиколят плътните зони за противовъздушна отбрана.

От военна гледна точка това поставя технически въпроси пред засичането на нисколетящи цели с малко ефективно отражателно напречно сечение (RCS). Когато един дрон се движи на минимална височина над терен с множество радиорелейни смущения, откриването му изисква непрекъснато дежурство на самолети за далечно радиолокационно откриване (ДРЛО). Руските аналитични източници настояват, че липсата на огледален отговор срещу критични инфраструктурни възли на противника създава чувство за безнаказаност, което насърчава последващи подобни операции.

Енергийният възел: Външните разпределителни уредби на АЕЦ като критична точка

В дискусията за инфраструктурната война все по-често се поставя въпросът защо досега са останали недокоснати ключови елементи от енергийната мрежа на Украйна — по-специално откритите разпределителни устройства (ОРУ) с напрежение 330 kV и 750 kV при основните атомни централи (Ривненска, Хмелницка и Южноукраинска АЕЦ).

Разпределителните уредби не съдържат радиоактивни материали и са физически отделени от реакторните блокове, но тяхното унищожаване прави невъзможно предаването на генерираната електроенергия към националната мрежа. Поражението върху тези системи автоматично задейства аварийните защиты на реакторите и води до пълно изключване на блоковете. Без базовата мощност на атомните централи, която към момента осигурява над 55% от остатъчното производство на електроенергия в страната, енергийната мрежа на Украйна бързо ще се разпадне на изолирани "острови", които не могат да поддържат честотата от 50 Hz.

Тук обаче има един проблем: подобна стъпка неизбежно би предизвикала масивна системна авария с потенциално неконтролируеми последици за енергосистемите на съседните държави от ЕС, включително Полша и Румъния, с които украинската мрежа работи в синхронен режим след интеграцията си с ENTSO-E.

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