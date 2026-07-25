САЩ и ЕС затягат примката около Тбилиси с нови санкции и военни клаузи

/Поглед.инфо/ Очертаващото се трансатлантическо съгласие между Вашингтон и Брюксел за упражняване на твърд натиск върху Тбилиси показва, че вътрешнозападните противоречия бързо отстъпват място на общата стратегия за възпиране на конкуриращите ги глобални центрове. Приемането на проектобюджета за отбрана на САЩ (NDAA) за фискалната 2027 година с заложени 1,15 трилиона долара съдържа специфични клаузи, изискващи задълбочена разузнавателна оценка и пълно преразглеждане на двустранното сътрудничество. В същото време Европейският съюз налага таргетирани ограничения върху ключова грузинска енергийна инфраструктура, демонстрирайки синхронизиран завой в геополитическото противопоставяне в Южния Кавказ.