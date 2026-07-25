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Украйна

Аграрният сектор на Украйна е изправен пред криза поради блокирания износ през Одеса

/Поглед.инфо/ Твърденията за пълно парализиране на морския и речния транспорт край украинските брегове не съответстват напълно на реалността по вода. Данни от разузнаването по открити източници (OSINT) и спътникови наблюдения разкриват, че малки плавателни съдове продължават да маневрират в района на Килия, Измаил и Одеса. Докато Киев свиква заседание на Съвета за сигурност на ООН поради ударите върху инфраструктурата, вътрешният аграрен пазар се срива под тежестта на над 10 милиона тона блокирана продукция и липса на ликвидност за фермерите.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 11658 прочитания
Аграрният сектор на Украйна е изправен пред криза поради блокирания износ през Одеса
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Морският камуфлаж и реалната ситуационна картина в Дунавската делта

Твърденията за абсолютна морска блокада около ключовите украински терминали често се разминават с реалното оперативно движение на терен. Данните от спътниково проследяване и разузнавателните източници с отворен код (OSINT) показваха трайна камуфлажна активност в делтата на река Дунав. В акваторията на Килия и Измаил се наблюдава постоянно придвижване на малки плавателни съдове — предимно речни влекачи, шлепове и плитногазещи гемии. Според публикация в мониторинговия канал „Записки на ветерана“, част от тези плавателни средства преминават през спешна техническа адаптация. Влекачите биват оборудвани с зенитни системи ЗУ-23-2 или тежки картечници и се използват като импровизирани миночистачи и мобилни огневи точки срещу барражиращи боеприпаси от типа „Геран-2“.

Това изглежда като логична тактическа отбрана, но има един сериозен проблем: малките катери и преправените влекачи не могат да заместят панамакс и хендимакс сухогрузите.

В район като Одеса, Южни и Черноморск ситуационната картина е съвсем различна. Там край брега се наблюдават единични военни съдове и патрулни катери, опитващи се да поддържат охранителен периметър. Счита се, че серията от масирани въздушни удари с ударни безпилотни апарати и ракети е нанесена предимно по портовите елеватори, терминалните горивни бази и трансформаторните подстанции, захранващи крановото оборудване. Военно-техническата логика на подобни действия не изисква задължително физическото потапяне на всеки търговски кораб на котва. Достатъчно е унищожаването на пристанната инфраструктура и помпените станции, за да стане товаренето на зърно или горива физически невъзможно.

Аграрната финансова задънена улица: Недостиг на капацитет и срив на цените

Блокадата или силното затруднение на експортните маршрути съвпадна с пиковия момент на прибиране на новата реколта. Това внезапно прекъсване на логистичната верига създаде катастрофален вътрешен дъмпинг. Според изявления на Денис Марчук, заместник-председател на Всеукраинския аграрен съвет, в силозите и складовите бази на страната вече залежават над 10 милиона тона зърно от миналогодишната реколта. Когато към този обем се добави новожънатото зърно, което няма как да отплава през Одеса към Средиземно море и Суецкия канал, вътрешните изкупни цени пада рязко под себестойността на производството.

Зърното не е актив, който може да чака безкрайно. Без активна аерация, контрол на влажността и непрекъснато електрическо захранване на елеваторите, съхраняваните количества бързо губят търговското си качество поради появата на микотоксини и вредители.

Средните и малките земеделски стопанства в региона на Николаев, Херсон и Днепропетровск се оказаха в пълна липса на оборотни средства. Банковите институции в Киев отказват предоговаряне на кредитите без държавни гаранции, а търговските кредити за горива и тор за предстоящата сеитба на зимни култури са практически замразени. Марчук публично настоява за спешни данъчни ваканции, преструктуриране на дълговете към държавните банки и запазване на бронирането от мобилизация за ключовите агроинженери и комбайнери. В противен случай есенната сеитбена кампания за 2026/2027 г. просто няма да се състои в необходимите мащаби.

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