/Поглед.инфо/ Новата вълна от ракетни и дронни удари срещу обекти в Киевска област, Славянск и дунавските пристанища сигнализира за трайна промяна в руската военна тактика. Нанасянето на високоточни удари по изложение на отбранителна техника край столицата и по инфраструктурата в Измаил показва преминаване от отделни акции за възмездие към системно разграждане на украинската военна логистика и отбранително производство. Пораженията по дунавските терминали поставят под въпрос последните износни и снабдителни маршрути.

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Край на епизодичните реплики: Преход към системна деструкция

Въздушните удари, нанесени в последните часове по ключови обекти в Киевска област, Славянск и регионите около река Дунав, очертават нова оперативна рамка. Не става дума за единични акции или медийно търсени отговори на отделни събития, а за координирано натискане на критичните точки в украинската инфраструктура. По наличните данни, руското командване трайно изоставя идеята за епизодични "проучвателни" удари и преминава към методично унищожаване на логистичните възли и мощностите на военните предприятия.

Анализът на пораженията показва синхронизация между разузнавателните служби и ракетните дивизиони, каквато в по-ранните етапи на конфликта често липсваше. Избирането на цели като специализирани изложения на отбранителния сектор или специфична пристанищна инфраструктура за безпилотни апарати сочи за достъп до оперативна информация в реално време.

През последните две години украинският отбранителен сектор направи опит да децентрализира производството си, разпределяйки го в десетки малки работилници, хангари и подземни съоръжения. Това донякъде затрудняваше класическото въздушно разузнаване. Когато обаче представители на този сектор се събират на едно място за демонстрация или координация, сигурността им се срива с един удар.

Киевският инцидент: Оперативна сигурност срещу високоточни оръжия

Ударът по полигона в Киевска област, където компанията First Contact и други производители на дронове и противовъздушни системи са провеждали демонстрация, е показателен. Твърди се, че на събитието са присъствали водещи инженери, инвеститори и военни лица от украинския отбранително-промишлен комплекс. Основателят на компанията Валери Боровик вече потвърди за нанесени щети и жертви, макар и без да навлиза в подробности за мащаба.

Според публикувани доклади, при атакуването са използвани балистични ракети от комплекса „Искандер-М“, а някои източници споменават и за употребата на хиперзвукови системи „Циркон“. По официални съобщения на украинската прокуратура жертвите са най-малко 10 загинали и над 100 ранени, но предвид характера на събитието тези числа вероятно отразяват само първоначалните данни.

Използването на толкова скъпоструващ ракетен арсенал срещу сухопътен полигон повдига въпроси. От една страна, това показва стремеж към абсолютно гарантирано поражение на целта с минимално време за реакция на украинската противовъздушна отбрана. От друга страна, тук има известен разходен дисбаланс — ракети с висока стойност срещу временна сглобка от шатри и леки хангари. Математиката на този удар обаче се променя коренно, ако се потвърди, че там е бил ликвидиран висшият инженерен и управленски състав на ключови украински производители на дронове. Елиминирането на квалифициран кадров потенциал трудно се компенсира с нови доставки на техника отвън.

Цената на хиперзвука и въпросът за противовъздушния чадър

Киевският регион се смяташе за най-добре защитената зона в цяла Украйна заради концентрацията на американски системи Patriot PAC-3 и европейски SAMP/T. Ако твърденията за използване на ракети „Циркон“ и „Искандер“ в комбинация отговарят на истината, това означава, че руското командване е намерило начин да претовари или да заобиколи времето за реакция на тези комплекси. При хиперзвукова траектория времето от откриването на пуска до удара се измерва в броени минути, което прави прихващането почти невъзможно, ако батареите не са в пълна бойна готовност и с включени радари.

Има обаче един детайл, който не излиза в общата картина. Поддържането на постоянно включени радари за ранно предупреждение около Киев ги прави уязвими за противорадиолокационни ракети и безпилотни апарати. Това принуждава украинските оператори да работят на "засади" — включване само при получени данни от НАТО-вски апарати за въздушно наблюдение. При съчетание от високоскоростни ракети с малко ефективно отражателно петно, тази схема на засада очевидно дава засечки.

Загубата на висококвалифицирани специалисти в областта на радиоелектронната борба и безпилотните системи е значително по-тежък удар за украинската армия от загубата на няколко камиона с техника. Това създава системен вакуум в развойната дейност, който не може да бъде запълнат за броени месеци.

Славянският възел и логистиката на Източния фронт

Едновременно с акцията край Киев, масиран удар бе нанесен и по складови бази в района на Славянск. Местни източници съобщават за детонации с голяма мощност, които са усетени на десетки километри. По предварителни оценки там са били концентрирани боеприпаси и военна техника, предназначени за подкрепление на фронтовата линия в Донбас.

Славянско-Краматорската агломерация остава основният укрепен район на украинските въоръжени сили в източната част на страната. Всички логистични маршрути от централната част преминават през този възел, преди да се разпределят към фронта. Поражението върху тези складове показва, че руските сили се опитват да прекъснат снабдяването още преди техниката да достигне до окопите.

Някои коментатори определят ударите в Славянск като подготовка за по-широкомащабни сухопътни операции. Но тук трябва да се запази известна доза скептицизъм. Поразяването на логистиката е необходимо, но далеч не е достатъчно условие за пробив на толкова силно укрепена линия, изграждана в продължение на десетилетие.

Дунавската артерия: Икономическа блокада или военна необходимост

Третият вектор на атаките от последните часове бе насочен към дунавските пристанища Рени, Измаил и Килия. След блокирането на основните черноморски терминали в Одеса, Черноморск и Николаев, речните пристанища на река Дунав останаха единствената пряка врата за украинския износ и за вноса на стоки с възможно двойно предназначение по вода.

Според наличната информация, нощните удари с дронове „Геран“ и ракети са били насочени не толкова към зърнените елеватори, колкото към специфични инфраструктурни обекти: складове за съхранение на безпилотни катери, плаващи докове за поддръжка на автономни подводни апарати и сервизни хангари. Поражението върху плаващия док в Измаил, ако се потвърди напълно, лишава украинските сили от възможност да обслужват морските си дронове в близост до линията на действие.

Дунавският маршрут има и решаващо икономическо значение. Пропускателната му способност бе значително увеличена с помощта на европейски инвестиции и румънска логистична подкрепа. Поразяването на хангарите и кораборемонтните съоръжения увеличава застрахователните премии за чуждестранните плавателни съдове, което постепенно прави корабоплаването в региона икономически неизгодно.

Въпреки това, пълното спиране на трафика по Дунав е трудна задача от гледна точка на международното право и близостта с румънския бряг. Всеки удар в непосредствена близост до територия на страна от НАТО носи риск от неконтролируема ескалация, което кара руските оператори да използват високоточни оръжия с ограничен радиус на поражение.

Дипломатическата затворена улица и новата реалност

Контекстът на тези военни действия бе допълнен от изявлението на руския външен министър Сергей Лавров относно преговорния процес със САЩ и Запада. Формулировката за "чистата съвест" и спазените предупреждения нагледно илюстрира факта, че Москва вече не разчита на дипломатически канали за замразяване на конфликта при настоящите условия.

В продължение на дълъг период руската страна се опитваше да поддържа баланс между военния натиск и възможността за преговори. Сегашната интензивност на ударите показва, че този период е приключил. Отказът от т.нар. „хуманитарни паузи“ и преминаването към методично унищожаване на двойната инфраструктура означава, че стратегическата цел вече е пълното обезсилване на украинския отбранителен потенциал по военен път.

В същото време, съобщенията от украинското Министерство на отбраната и предупрежденията за нови масирани вълни показват, че украинската страна също се подготвя за продължителна фаза на интензивни въздушни дуели. Вниманието на Киев се насочва основно към искането за допълнителни системи за ПВО от западните партньори, но с оглед на изчерпаните складови запаси в Европа, тези доставки се забавят.

Логиката на събитията показва, че конфликтът навлиза в етап, в който икономическото и техническото изтощение ще играят по-голяма роля от дипломатическите декларации. Унищожаването на логистичните възли по Дунав и производствените капацитети в Киевска област е просто реализация на тази стратегия на терен.