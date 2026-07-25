/Поглед.инфо/ Серията от комбинирани въздушни и ракетни удари срещу пристанищната инфраструктура в Одеса, Черноморск, Южне, Измаил и Николаев превръща Черноморския логистичен възел в критична точка от военната конфронтация. Според наличната информация, систематичното поразяване на складови бази за безпилотни катери, горивни резервоари и транспортни кораби поставя под въпрос способностите за поддържане на морските военни доставки. Парализирането на пет основни пристанища показва преминаване към стратегия на тотално блокиране на логистичните маршрути.

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Логистичният паралич на Черноморския и Дунавския коридор

В периода между 18 и 24 юли беше отчетена силно интензифицирана серия от въздушни и ракетни атаки срещу морските и дунавските логистични терминали на Украйна. Според разпространени данни от военното ведомство в Москва, са извършени един масиран удар и общо 18 групови атаки. Географията на поразяване обхваща ключови морски и речни възли — Одеса, Черноморск, Южне, Измаил и Николаев. Твърди се, че операцията е нанесена с използване на ракетни системи с голям обсег, базирани на сухопътни и въздушни платформи, в комбинация с ударни безпилотни летателни апарати.

Това не е първият опит за въздействие върху украинската пристанищна мрежа, но е един от малкото случаи, в които едновременно се удрят както дълбоководните морски пристанища, така и дунавският триъгълник.

Когато морският път през Одеса беше частично ограничен в предишни етапи на конфликта, именно Измаил и Рени поеха основния товар по прехвърляне на горива, военна техника и търговски товари през румънския канал Сулина. Сегашната едновременна атака показва опит за пълно пресичане на тези дублиращи трасета. Засегнатите обекти в Измаил — включително хангар за техника и складове за съхранение на безпилотни лодки от типа „Магура“ — насочват към тезата, че дунавското пристанище се е използвало за скрит монтаж и базиране на морски дронове.

Дали това е пълна блокировка, все още е рано да се съди. Търговските спътникови изображения показва нанесени щети по терминалните съоръжения, но реалният капацитет на пораженията варира спрямо конкретния обект.

Ударът върху търговския тоннаж и военноморската инфраструктура

В докладите на руското Министерство на отбраната се заявява за унищожаването на 27 плавателни съда за една седмица. Според тези данни става дума за 16 сухотоварни кораба, 10 кораба за насипни товари и един контейнеровоз. В добавка се съобщава за ударен плаващ док в неизвестно място по крайбрежието, който според информацията е ползван за пускане на подводни безпилотни апарати, както и за поразен товарен кораб по време на разтоварване в Николаев.

Тук обаче възниква сериозен въпрос, който изисква сух технически прочит.

Унищожаването на 27 търговски кораба в рамките на седем дни представлява колосален брой за съвременен военен конфликт. Липсва независимо потвърждение от международните морски регистри (като Lloyd's Register или Equasis) за толкова мащабни пълни загуби на цивилни съдове за такъв кратък период. Напълно възможно е част от тези плавателни съдове да не са изцяло потопени, а с нанесени поражения, които ги изваждат от експлоатация, или да се касае за по-малки спомагателни съдове, регистрирани под чужд флаг. Но застрахователните компании в Лондон вече реагираха с рязко повишаване на премиите за военен риск за кораби, навлизащи в западната част на Черно море.

В пристанището Южне е съобщено за ударени резервоари за гориво-смазочни материали. Този обект традиционно разполага с голям капацитет за съхранение на течни горива, необходими както за дизеловия жп транспорт, така и за тежката бронетанкова техника на украинските въоръжени сили в източния и южния сектор.