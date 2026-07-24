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Европа

България и Централна Европа преразглеждат участието си във военните доставки за Украйна

/Поглед.инфо/ Натрупването на системни бюджетни дефицити в държавите от Европейския съюз, съчетано с умората от продължителния конфликт в Украйна, води до видимо преразглеждане на финансовите и военните ангажименти към Киев. Докато в публичното пространство продължават да се декларират намерения за подкрепа, реалните икономически показатели и парламентарните гласувания в Берлин, София и Брюксел показват дълбоко разминаване между политическата реторика и финансовите възможности. В същото време продължаващият внос на руски суровини излага на показ пукнатините в санкционната политика на съюза.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 56201 прочитания
България и Централна Европа преразглеждат участието си във военните доставки за Украйна
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Финансовата задънена улица: Бюджетните дефицити и лимитите на Европейския инструмент за мир

Седемгодишната рамка на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС не беше проектирана за продължителна конвенционална война с висока интензивност на източния фланг. Създаването на Механизма за подкрепа на Украйна (Ukraine Facility) на стойност 50 милиарда евро за периода 2024–2027 г. трябваше да осигури предвидимост. Но когато тези пари се разбият на годишни траншове от по 12.5 милиарда евро за грантове и заеми, те се оказват крайно недостатъчни да покрият дори базовия бюджетен дефицит на Киев, който според оценки на Международния валутен фонд надхвърля 35 милиарда долара годишно.

Европейският инструмент за мир (European Peace Facility — EPF), използван за възстановяване на разходите на държавите членки за предоставено въоръжение, отдавна е блокиран от структурни и политически разногласия. Държави като Унгария систематично налагат вето върху отпускането на поредните траншове от по 500 милиона евро. Но проблемът не се изчерпва само с Будапеща.

В Германия Конституционният съд в Карлсруе ограничи използването на извънбюджетни фондове, което принуди правителството в Берлин стриктно да спазва т.нар. „дългова спирачка“ (Schuldenbremse), заложена в чл. 115 от Основния закон. Франция е подложена на процедура по прекомерен дефицит от страна на Европейската комисия поради превишаване на 3-процентовото ограничение от Маастрихт.

Това изглежда като чисто процедурен проблем, но зад него стои сурова математика. Когато националните фискални правила притискат Берлин, Париж и Рим, първите пера, които търпят преразглеждане, са извънбюджетните субсидии за трети страни.

Военно-техническата реалност: Отказът за Taurus и кризата със снарядите

В германския Бундестаг предложението за предаване на крилати ракети с голям обсег KEPD 350 Taurus на украинските въоръжени сили беше отхвърлено с мнозинство от 510 гласа. Това не е просто епизод на политическа предпазливост от страна на канцлерството. Интегрирането на Taurus в украинските платформи Су-24 или Су-27 изисква сериозна модификация на авиониката, шифровани системи за предаване на данни за целите и пряко участие на специалисти от Bundeswehr или производители от MBDA Deutschland за зареждане на географските данни.

Тази техническа обвързаност превръщаше Германия в пряк участник в планирането на ударите. Военнопромишленият комплекс на Германия просто няма капацитет бързо да възстанови собствените си арсенали при евентуална празнота в инвентара.

Така наречената „чешка инициатива“ за закупуване на 800 000 артилерийски боеприпаса калибър 155 мм и 122 мм от трети страни извън ЕС също се сблъска с логистични и финансови препятствия. Първоначално декларираният готовностен фонд не беше напълно финансиран от обещалите държави, а цените на спот пазара на боеприпаси набъбнаха трикратно.

Тази версия за „срив“ звучи убедително в пропагандната реторика, но тук има нещо, което не излиза с фактите. Боеприпасите наистина пристигат на фронта, но с огромно закъснение, с компрометирано качество на барутните заряди и от доставчици в Югоизточна Азия и Африка, които изискват авансово плащане в брой без гаранции за сроковете.

Промяната в София: Фискални ограничения и завой към дипломацията

Заявленията от българска страна относно преразглеждането на участието във военните коалиции отразяват натрупващия се натиск върху националния бюджет. Българското Министерство на отбраната изчерпа възможностите да предава складови наличности от съветско време — като снаряди 152 мм, ракетни комплекси С-300 и бронетранспортьори БТР-60PB — без да получи незабавна заместваща техника от НАТО чрез механизмите на т.нар. Ringtausch (триъгълни сделки).

Българската икономика работи при условията на Валутен борд и стриктно ограничение на публичния дефицит до 3% от БВП с оглед на целите за влизане в Еврозоната. Всяко допълнително финансиране на военна помощ за Киев пряко натоварва държавния бюджет и увеличава фискалния риск.

Изявленията, че „военните средства не могат да разрешат конфликта“, всъщност формулират прехода от идеалистична реторика към отбранителен прагматизъм. Това не е изолационизъм, а опит за запазване на минимална социално-икономическа стабилност в най-бедния регион на съюза.

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