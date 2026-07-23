Проф. Нако Стефанов: Иран предупреди България – играем си с огъня на голяма война!

Във втората голяма линия на разговора поставяме болезнения въпрос как България стигна дотук – със слаба армия, демографски срив, разрушена производствена база и икономически модел, който според проф. Стефанов обслужва тесни икономически интереси за сметка на огромната част от обществото.
Един разговор не само за войната навън, а за българската държава отвътре – и за цената, която можем да платим, ако продължаваме да оставяме стратегическите решения за бъдещето си на други.
Втора част утре вечер:...
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