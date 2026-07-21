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България

„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". За съжаление, български „елити“ показват, че не познават тази мисъл на Левски

/Поглед.инфо/ 1. От творчеството на Васил Левски са достигнали до нас много малко писма, дописки, бележки в тефтерчето му. Както и документи на БРЦК, написани от него или с негово участие. На този фон е уморително за човек да вижда, прочита и чува как държавни и политически лица употребяват Васил Левски, без да си дават сметка, че не го знаят, познават и разбират. Че не са вникнали дълбоко в неговото малко по обем - стотина архивни единици, но безценно богатство от философия, идеи, стратегия, послания.

Христо Каленицов 10830 прочитания
„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". За съжаление, български „елити“ показват, че не познават тази мисъл на Левски
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За тази нелицеприятна действителност в нашия елитарен живот съм писал неведнъж. Най-остро се бях произнесъл през 2021 със статията „Левски и българската интелигенция“ *, написана по повод, че тогавашният президент използва недействителната „мисъл“ на Левски за „чиста и свята република“ при тържественото честване на рождената дата на Апостола на българската Свобода.

Статията отмина, разбира се, без никакъв отзвук.

Повод да се върна към този проблем е фактът, че на 18.07.2026, в родния град на Апостола, при ознаменуването на 189-та гдишнина от неговото рождение, президентът на България и кметът на Карлово употребиха за кой ли пореден път същата „мисъл“, която Левски не е изписвал.

Ето защо, като заявявам искреното си уважение към интелигентните читатели на „Поглед Инфо“, си позволявам да напомня един ключов момент, като цитирам (със съкращения) малък откъс от тогавашната ми статия:

Когато пише "свята и чиста република", той (Левски - б.м.,Х.К.) поставя светостта на първо място, защото си дава сметка, че като най-важно духовно качество на строителите на България, светостта трябва да е първом в техните индивидуални личностни характеристики като морална стойност, и едва по-сетне всички заедно да заработят за изграждане на една чиста република като политическо творение.

Защото самият той, свят човек, знае, че няма чистота без святост.

Но и до днес учени хора подменят направената от Левски подредба на тези категории.

2.

Като контрапункт на всичко речено дотук ще посоча мислите на едно деветнадесетгодишно момче от Кърджали.

Става дума за непознатия за широката българска общественост Любомир Колев, ученик в 12 клас, спечелил сребърен медал в Международна олимпиада по история в Париж през 2025.

Колко знания трябва да е усвоил един младеж, за да се завърне със сребро от световно състезание по една от най-спорните и най-сложните науки!

Едва ли не всички медии спрягат някакви „Калашници“, а за този герой не се знае почти нищо.

Чест прави на Марио и Иван, които дават медийно време на Любомир Колев. От тяхното предаване „Българска история“ в ЮТюб (15.09.2025) виждаме и чуваме, как този младеж заявява:

Разказах им (на членовете на журито в Париж) за един Васил Левски, който в хиляда осемстотин седемдесет и първа-втора в своите писма пише за свята и чиста република – нещо, което на Запад е било тема табу. А тук един революционер, който цял свят почти никой не го знае, пише за това. И ние не си даваме сметка колко нашите ревоционери са били напред...“ **

Как може един деветнадесетгодишен ученик да знае какво и кога е писал Левски, да борави убедено и задълбочено с факти и събития от българската история, а български фактори да не се срамят да демонстрират, че са некомпетентни.

Свята и чиста република“, заявява младежът Любомир Колев на всички нас, че е писал Левски. И е напълно прав.

Щом по отношение на Васил Левски, който е поставил фундамента на нашата днешна държава с нейната вътрешна и външна политика, някои наши елити показват непознаване на идеите му, какво да говорим за техните компетенции относно съвременната българска политика, която са призвани да градят и упражняват в интерес на българския народ и българската нация.

3.

Затова май че иде време, както навремето зовеше академик Сендов „Всички съгрешихме и вкупом непотребни станахме“, доста поналели тежест политици да дават шанс и сторват път на дейци като този млад български гений на знанието и символ на родолюбието.

Още повече, че неговото главно лично кредо в сферата на живота и познанието, споделено в същото предаване, е “знай фактите, но и ги разбирай!“.

Значи, фактите първом трябва да се знаят.

Ясно, нали!

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* „Левски и българската нтелигенция“, Поглед Инфо, 17.08.2021, https://pogled.info/bulgarski/levski-i-balgarskata-inteligentsiya.133095

** „Срещнете Любомир Колев – ученикът, донесъл медал по история от Олимпиадата в Париж“, „Българска история“, 15.09.2025, https://www.youtube.com/watch?v=8KKyc_BBglU




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