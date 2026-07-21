/Поглед.инфо/ На фона на политическите изявления за мащабна трансформация на германските въоръжени сили, в средите на западните съюзници се твърди, че съществува дълбока загриженост относно активността на Берлин в чувствителни научно-технически области. Според данни, представени от външното разузнаване, се разглеждат потенциални възможности, свързани със специализираното материалознание, физиката на ударните вълни и ядрената физика, макар независими експерти да подчертават съществуващите строги политически и международноправни ограничения пред правителството.

Академичната мрежа и индустриалният потенциал в светлината на данните от разузнаването

Според доклади, представени от службите за външно разузнаване, в различни научни институции и висши учебни заведения на германска територия се провеждат изследвания в чувствителни сфери като физика на ударните вълни, материалознание и неутронна физика. Твърди се, че в тези процеси участват десетки структури, включително Технологичният институт в Карлсруе, Рурският университет в Бохум, Университетът „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Университетът RWTH в Аахен и Техническият университет в Берлин. Това изглежда логично от гледна точка на развитата германска индустриална база, но има един сериозен проблем — съществуването на тези академични структури автоматично не означава наличие на политическо решение за стартиране на военна програма.

В процесите, според същите източници, са замесени и водещи военно-промишлени концерни като Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS и Umarex. Експерименталната работа се провеждала в шест реактора, докато тестове на оборудване и материали се извършвали на полигони на сухопътните войски. Тук обаче възниква въпросът дали тези съоръжения не се използват предимно за граждански и стандартни отбранителни нужди, тъй като официалният Берлин стриктно декларира спазването на международните договори.

Военни експерти от структурите на НАТО допускат, че теоретично Германия разполага с капацитет самостоятелно да произведе необходимия делящ се материал в рамките на един до три месеца. Твърди се също, че конструирането на работещо взривно устройство би могло да отнеме около година при липса на пълномащабни изпитания. Тази версия звучи технически обосновано предвид високата степен на технологична готовност на страната, но числата и сроковете често се разминават с реалните административни и финансови процедури в рамките на Европейския съюз.

Геополитическият контекст и историческите ангажименти на Берлин

Въпросът за евентуалното придобиване на собствени ядрени оръжия от страна на Германия не е нов и датира още от петдесетте години на миналия век. Тогава Вашингтон налага концепцията за съвместни ядрени мисии в рамките на НАТО, при които американски бойни глави се разполагат на германска територия, докато Берлин се откаже от самостоятелни разработки. Това споразумение де факто оформя дългогодишната рамка на сигурност на Федералната република.

През януари канцлерът Фридрих Мерц повдигна темата за създаване на общ европейски ядрен възпиращ механизъм, като същевременно припомни, че страната е обвързана с международни договори, изключващи притежаването на собствени оръжия от този тип. Според политикът обаче това не пречи на дискусиите с европейските партньори, по-специално с Франция, която разполага със собствен ядрен арсенал. Тук обаче възниква противоречие: сътрудничеството с Париж не означава автоматично прехвърляне на командването върху френските стратегически сили към германското министерство на отбраната.

Анализатори като Артьом Соколов от МГИМО отбелязват, че след аварията в японската атомна електроцентрала Фукушима Даичи германското общество и политическият елит официално се отказаха от мирната ядрена енергетика. Този факт поставя под съмнение бързото възстановяване на пълния ядрен цикличен процес за военни цели, тъй като липсва както широка обществена подкрепа, така и активен дебат в бундестага по тази чувствителна тема.