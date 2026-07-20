Шест държави от ЕС оспорват 21-ия пакет санкции заради морския транспорт и енергийните доставки

/Поглед.инфо/ Плановете на Европейската комисия да прокара 21-ия пакет от ограничения срещу Москва до сряда, 22 юли, срещат твърда съпротива от ключови държави членки. Според публикации в западната преса, Атина, Париж, Рим, Берлин, Виена и Лисабон настояват за преразглеждане на мерките, визирайки пряк удар върху корабоплаването и LNG доставките. Докато Брюксел настоява за бързо гласуване, южните и централноевропейските столици поставят под въпрос реалния икономически ефект от новите забрани.

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ПРАГМАТИЗМЪТ СРЕЩУ ДИРЕКТИВИТЕ В БРЮКСЕЛ

Европейската бюрокрация отново се сблъсква с границите на собствената си санкционна политика. Опитът на Европейската комисия да форсира приемането на 21-ия пакет от наказателни мерки срещу Руската федерация преди броени дни срещна директен отпор от шест държави – Гърция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Според информация на Financial Times, посоченият краен срок 22 юли за приключване на преговорите изглежда все по-нереалистичен.

В основата на този разкол стои не някакво внезапно геополитическо прозрение, а сухият финансов баланс. Най-остра е позицията на Атина. Гръцките танкерни флотове държат значителен дял от световния превоз на суров петрол и втечнен природен газ (LNG). Налагането на пълна забрана върху претоварването и транспортирането на руски втечнен газ за трети страни, заложена в проекта на ЕК, директно изпразва от съдържание договорите на гръцките корабособственици. В Атина настояват за доказателства: как точно това ще спре военните действия и каква цена ще плати европейското корабоплаване, когато тези тонажи просто бъдат прехвърлени към флотове под панамски или либерийски флаг.

ТАНКЕРНИЯТ ФЛОТ И ИМПЕРАТИВЪТ НА МОРСКИЯ БИЗНЕС

Гърция отдавна блокира опитите за радикално ограничаване на морския танкерен трафик, но този път към нея се присъединяват индустриалните тежкари Германия и Франция. Защо? Защото схемата за замяна на тръбопроводния газ с LNG разчита именно на тази морска инфраструктура. По данни на европейските пристанищни оператори, претоварването "борд-до-борд" (ship-to-ship) в международни води край Зеебрюге (Белгия) и Монтоар-де-Бретан (Франция) продължава да бъде ключов елемент от енергийния баланс, дори когато дестинацията не е пряко за вътрешния пазар на ЕС.

Според коментатори в корабоплавателния сектор, пълната забрана за предоставяне на застрахователни и технически услуги за съдове, превозващи руски втечнен газ, ще удари и базираните в Обединеното кралство и ЕС P&I клубове (корабно застраховане).

Тук има нещо, което не излиза в сметките на Брюксел. От една страна, Еврокомисията иска пълна изолация на руските суровини, но от друга – немската индустрия все още плаща забавени сметки за рецесията, а Австрия продължава да получава значителни обеми газ през австрийския хъб Baumgarten по силата на дългосрочни договори с "Газпром", изтичащи чак през 2040 г. (договорът OMV - Газпром).

БЕРЛИН И ВИЕНА: ФИНАНСОВАТА СМЕТКА Не ИЗЛИЗА

Австрийската позиция се определя от институционалния ред в OMV. Липсата на техническа алтернатива за бързо пренасочване на тръбопроводните потоци прави всяка допълнителна санкция в енергетиката директен риск за австрийския фискален дефицит. Твърди се, че във Виена вече са изчислили евентуалните неустойки при едностранно прекратяване на транзита, и сумите са трицифрени милионни суми в евро.

Германия, от своя страна, подхожда със специфичен скептицизъм спрямо механизма за вторични санкции. Предложените мерки за затягане на контрола върху дъщерни дружества на европейски компании в трети страни (като ОАЕ, Турция или Казахстан) създават правен хаос. Немският юридически позитивизъм тук се сблъсква с реалността: как Министерството на икономиката в Берлин да контролира субект, регистриран в Дубай, без да наруши международното търговско право?

Гърция: Защита на корабоплавателния сектор и танкерния капацитет.

Австрия: Зависимост от съществуващи дългосрочни газови договори.

Германия: Страх от правен хаос при вторичните санкции за индустрията.

Франция: Опасения за стабилността на френските енергийни гиганти като TotalEnergies.

Това изглежда логично от гледна точка на националния интерес, но има един проблем: политическият натиск от Страсбург и балтийските държави е огромен. За Талин, Рига и Вилнюс всеки компромис с енергийния транзит се тълкува като капитулация.

[Проект за 21-и пакет санкции на ЕК] │ ┌────────────────┴────────────────┐ ▼ ▼ [Балтийски държава / Полша] [Гърция, Германия, Франция...] Натиск за пълна блокода Настояване за преглед и икономическа оценка

РЕТОРИКА СРЕЩУ ПРАВО: ЮРИДИЧЕСКАТА ПАТОВА СИТУАЦИЯ

От юридическа страна, гласуването на пакета изисква пълно единодушие съгласно член 31 от Договора за Европейския съюз. Всяка една от тези шест държава разполага с право на вето. Дори Гърция или Австрия да останат сами в несъгласието си, процедурата спира.

От Москва вече реагираха на дебатите. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков за пореден път заяви, че Кремъл смята едностранните ограничения за незаконни спрямо международното право. Но отвъд официалната реторика, руската страна продължава да разчита на "сивия флот" – танкери с нестандартна регистрация, които вече превозват над 60% от руския петролен износ.

Новите предложения на Брюксел включват и черни списъци за конкретни плавателни съдове. Според коментатори от застрахователния пазар Lloyd's List, тази мярка има единствено временен ефект, тъй като операторите сменят собствеността и флага на корабите в рамките на 48 часа след публикуването на списъците в Официалния вестник на ЕС.

Тази версия за пълна икономическа блокада звучи добре в политическите доклади, но числата не я потвърждават. Външнотърговският оборот между ЕС и Русия наистина намаля рязко спрямо 2021 г., но беше заменен от сложни маршрути през трети страни, където маржът се прибира от междинни посредници, включително европейски.