Германия влиза във войната през задната врата: Вагенкнехт предупреди за опасната граница

/Поглед.инфо/ Германия вече не е просто един от големите финансови донори на Украйна. Германски оръжия, технологии, индустриален капацитет и милиарди евро постепенно се вплитат в самата инфраструктура на войната. Сара Вагенкнехт постави въпрос, който официален Берлин предпочита да държи встрани от обществения дебат: докъде може да се разширява германското участие, преди Москва да започне да възприема Германия не като държава, подпомагаща Киев, а като фактически участник в конфликта? Зад този спор стои още по-голяма промяна – Германия се отказва от десетилетия следвоенна сдържаност и постепенно се превръща в централен военнополитически фактор на европейската конфронтация с Русия.

Германия постепенно променя не просто мащаба, а характера на своето участие във войната в Украйна. Границата между политическа подкрепа, финансова помощ, военно снабдяване и фактическо включване в инфраструктурата на конфликта става все по-трудна за очертаване. Берлин продължава да твърди, че Германия не е страна във войната, но едновременно с това увеличава военните си ангажименти, финансира украински отбранителни способности, предоставя оръжейни системи и участва в изграждането на капацитет, без който Киев трудно би могъл да поддържа войната в сегашния ѝ мащаб.

Това противоречие стои зад острото предупреждение на Сара Вагенкнехт. Според нея Германия се е превърнала в основен европейски спонсор на войната, докато Украйна нанася удари по цели на руска територия с помощта на западни оръжия, технологии и финансови ресурси. Най-провокативната част от думите ѝ е въпросът защо, ако германски ресурси участват във война, достигаща все по-дълбоко в Русия, самата Германия трябва да бъде сигурна, че завинаги ще остане извън географията на конфликта.

Формулировката е крайна и не бива да се превръща в сензация. Няма публични основания да се твърди, че Москва е взела решение да пренесе войната на германска територия. Подобно развитие би означавало риск от пряк сблъсък с НАТО и последствия, които никоя от страните не може надеждно да контролира. Същественото в предупреждението на Вагенкнехт е друго. Държавата, която предоставя оръжие, финансиране и технологии, може сама да определя действията си като „помощ“, но няма власт да задължи противника да използва същото определение.

Това е слабата точка в германската политика. Берлин приема юридическата дистанция от войната почти като гаранция за стратегическа дистанция. Двете не са едно и също.

Германия се промени повече, отколкото признава

След 1945 година Федерална република Германия изгради политическата си идентичност върху негласно историческо ограничение: германската икономическа мощ може да расте, но военната сила не трябва отново да се превръща в основния инструмент на германското влияние в Европа. Бундесверът беше важна армия в рамките на НАТО, но германската политическа култура остана предпазлива към употребата на сила и към всяка идея Берлин да се превърне в самостоятелен военен център.

След обединението този модел получи икономическо продължение. Германия изгради огромна индустриална мощ върху комбинацията от сравнително евтини руски енергийни ресурси, достъп до китайския пазар, общия европейски пазар и американската гаранция за сигурност. Берлин можеше да натрупва икономическо влияние, без да поема военна тежест, съответстваща на размера на германската икономика.

Войната в Украйна разруши голяма част от тази конструкция. Енергийните отношения с Русия бяха прекъснати, „Северен поток“ престана да бъде символът на германско-руската икономическа взаимозависимост, отношенията с Китай попаднаха под все по-силен геополитически натиск, а Съединените щати настояха европейците да поемат значително по-голяма част от собствената си отбрана. Германия отговори с Zeitenwende – обявената от Олаф Шолц „смяна на епохата“, която започна със специалния фонд от 100 милиарда евро за Бундесвера, но постепенно се превърна в много повече от програма за ремонт на занемарена армия.

При Фридрих Мерц промяната придоби още по-ясна посока. Германия вече говори открито за необходимостта Бундесверът да бъде сред най-силните армии в Европа. Германска бригада се разполага постоянно в Литва, на източния фланг на НАТО. Военната индустрия увеличава производството, инвестициите в боеприпаси, противовъздушна отбрана и военна инфраструктура растат, а понятия като „военна готовност“ и „възпиране“ се върнаха в ежедневния политически речник.

Това вече не прилича на временна реакция срещу една конкретна война. Германия изгражда способности, които ще съществуват независимо кога и как ще приключи конфликтът в Украйна.

Точно поради това спорът около Вагенкнехт не е само спор за поредния пакет помощ за Киев. Става дума за посоката, в която се движи самата германска държава.

От изпращането на оръжие към изграждането на военна система

Първите германски решения след началото на войната днес изглеждат като спомен от друга политическа епоха. Берлин беше подиграван за изпращането на каски, после дойдоха противотанковите оръжия, артилерията, системите IRIS-T, танковете Leopard, боеприпасите и многомилиардните финансови ангажименти. Почти всяка нова стъпка първоначално беше определяна като прекалено рискована, след това започваше политически спор, а накрая решението се приемаше и скоро се превръщаше в новата нормалност.

Така границата на допустимото се преместваше постепенно. По-съществената промяна вече не е броят на изпратените танкове. Германия преминава от предоставяне на готово въоръжение към участие в изграждането на дългосрочните украински военни способности. Германската индустрия развива производствени, ремонтни и технологични връзки с Украйна. Rheinmetall се превърна в най-видимия пример за този процес, но тенденцията е по-широка от една компания.

Разликата има стратегическо значение. Когато предоставяш оръжие от собствените си складове, помагаш на една армия да води войната днес. Когато участваш в изграждането на производство, технологични способности и дългосрочни вериги за снабдяване, участваш в създаването на способността тя да води войната и утре.

Особено чувствителна остава темата за далекобойните удари. Дългият германски спор за Taurus всъщност показа къде Берлин виждаше една от последните ясни граници. Проблемът никога не беше само в обсега на ракетата, а и в политическата символика и възможната степен на германско участие при нейното използване. Германска крилата ракета, поразяваща цел дълбоко в Русия, би имала значение, което далеч надхвърля чисто военния ефект.

С времето самият спор за Taurus започна да губи част от значението си. Украйна развива собствени далекобойни системи и дронове, а европейските държави могат да подпомагат тези способности чрез финансиране, технологии и индустриално сътрудничество. За Берлин това позволява да се запази дистанция от конкретния удар. Отговорността за избора на целта остава украинска.

От руска гледна точка разграничението може да изглежда различно. Москва няма причина да оценява само националността на оръжието. Военното планиране се интересува кой финансира способността, откъде идват компонентите, как се поддържа системата и каква външна инфраструктура прави възможно нейното използване. Именно затова формалният статут на Германия и реалното ѝ значение за украинската военна машина могат постепенно да започнат да се разминават.

Това не прави автоматично Германия воюваща страна. Но увеличава риска Русия да започне да оценява германската роля по друг начин от самия Берлин.

Берлин не може да определя и руските червени линии

Западната политика през последните години следваше модел на постепенно разширяване на допустимото. Всяка нова стъпка беше отделена от следващата с политически дебат. Танковете не означаваха самолети, самолетите не означаваха далекобойни способности, а използването на определени западни оръжия срещу цели на руска територия не означаваше формално участие на НАТО във войната.

Всяко решение имаше собствено обяснение. Сборът им обаче произвежда резултат, който е по-голям от всяко отделно решение. Западното участие става все по-дълбоко.

Русия многократно е отправяла предупреждения за последствията от разширяването на западната военна помощ. Част от тези предупреждения очевидно изпълняват функцията на политическо и психологическо възпиране. Някои обявени или подразбиращи се червени линии бяха преминати, без да последва качествено различна руска реакция. Това създаде в западните столици усещането, че ескалацията може да бъде управлявана чрез малки последователни стъпки.

Тази логика работи, докато един ден може да престане да работи. От факта, че предишната граница е била премината без голям ответен ход, не следва, че следваща граница не съществува. Проблемът е, че никой извън тесния кръг на руското военно-политическо ръководство не може със сигурност да знае къде точно се намира тя и какво събитие би променило оценката на Москва.

Именно затова думите на Вагенкнехт са по-сериозни от провокативната им форма. Тя не доказва, че Русия се готви да нападне Германия, нито подобно твърдение може да бъде направено въз основа на публичната информация. Тя поставя въпроса дали Берлин не увеличава собствената си експозиция към войната, разчитайки прекалено много на предположението, че Москва винаги ще приема германското определение за допустимо участие.

Германия е и ключова част от западната военна инфраструктура в Европа. На нейна територия се намират важни американски военни и командни структури, включително „Рамщайн“, а страната е централен логистичен възел на НАТО. С разширяването на националния германски военен ангажимент тази стара инфраструктурна роля постепенно се наслагва с нова – Германия вече не е само територия, върху която съюзниците поддържат военна инфраструктура, а държава, която сама поема все по-голяма част от европейското превъоръжаване и възпирането на Русия.

Възпирането има своя логика. Балтийските държави и Полша имат напълно реални исторически и географски основания да се страхуват от Русия и да искат по-силно присъствие на НАТО. Германската бригада в Литва от гледна точка на Алианса е отбранителна мярка.

Москва естествено вижда друга картина – натовска военна инфраструктура, която се укрепва все по-близо до руските граници, и Германия, която отново се превръща в един от главните организатори на европейската военна мощ на Изток.

Двете възприятия могат да съществуват едновременно. Тъкмо това прави ситуацията опасна.

Историята придава на германското участие различна тежест

Механичното сравняване на днешна Германия с Третия райх е исторически несъстоятелно. Федералната република, НАТО и сегашният конфликт не могат сериозно да бъдат обяснявани чрез пренасяне на 1941 година върху съвременната карта.

Също толкова несериозно е да се преструваме, че историческата памет няма значение. Германското нахлуване в Съветския съюз и огромните човешки загуби са в основата на руския исторически разказ за сигурността. Кремъл безспорно използва тази памет политически и често поставя сегашната война в рамка, която обслужва собствената му мобилизационна политика. Но политическата употреба на историята не отменя самата история.

Затова германските танкове Leopard в Украйна неизбежно носят символика, която една оръжейна система от друга държава не носи в същата степен. Военно това може да няма особено значение. Политически и психологически има.

Още по-важно е, че Германия разполага с индустриален потенциал, способен при продължителна мобилизация да промени военния баланс в Европа. Десетилетия наред този потенциал беше ограничаван не толкова от липсата на възможности, колкото от политическата култура на самата Германия.

Това ограничение постепенно отслабва. Няма основание да се твърди, че Берлин се готви за нападателна война срещу Русия. Има достатъчно основания да се твърди, че Германия изгражда държава, способна да носи много по-голяма военна тежест в продължителна европейска конфронтация. Това е историческа промяна сама по себе си.

Цената на новата германска роля

Парадоксът е, че Германия предприема това военно преустройство в момент, когато старият ѝ икономически модел изпитва сериозни затруднения. Евтината руска енергия изчезна от предишното уравнение, китайската конкуренция се засилва, автомобилната индустрия преминава през болезнена трансформация, а енергоемките производства работят при много по-тежки условия.

Военната индустрия расте на този фон. Rheinmetall е символът на промяната – огромни поръчки, нови мощности и разширяване на производството. Но повече оръжейно производство не е автоматичен заместител на отслабващата гражданска индустрия. То се финансира до голяма степен чрез публични средства и влиза в конкуренция за капитал, инженери, квалифицирана работна ръка и бюджетен ресурс с инфраструктурата, социалната система и технологичната модернизация.

Германия може едновременно да стане по-силна във военно отношение и по-уязвима икономически. Затова спорът, който Вагенкнехт води, има публика далеч отвъд хората, които споделят отношението ѝ към Русия. Част от германското общество вижда огромни военни разходи, продължаваща подкрепа за Украйна, проблеми в индустрията и конфликт без ясно очертан политически край.

Правителството отговаря, че това е цената на сигурността. Този отговор би бил по-убедителен, ако Берлин обясняваше не само как Германия ще се подготви за продължителна конфронтация, но и как някога възнамерява да излезе от нея. Засега първата част на стратегията е значително по-разработена от втората.

Границата може да бъде премината постепенно

Най-опасната особеност на германското въвличане е, че няма конкретен ден, в който Берлин да е решил да стане фактически участник във войната. Няма документ с подобно заглавие, няма парламентарно гласуване, няма политически лидер, поискал от обществото такъв мандат.

И все пак разликата между Германия от началото на 2022 година и Германия днес е огромна. Променили са се количеството и характерът на оръжейната помощ, финансовият ангажимент, отношението към далекобойните удари, военното производство, присъствието на Бундесвера на източния фланг и самият политически език за Русия.

Постепенността прави промяната по-лесна за приемане. Всяка отделна стъпка изглежда достатъчно ограничена. След като бъде направена, тя става новата отправна точка. Именно така една държава може да се окаже много по-далеч по пътя, отколкото обществото ѝ някога съзнателно е решавало да стигне.

Това не означава, че Германия трябва да прекрати отбраната си или че всяка военна помощ за Украйна неизбежно води към война с Русия. Подобна логика би била също толкова примитивна, колкото убеждението, че всяко увеличаване на военната мощ автоматично носи повече сигурност.

Реалният проблем е липсата на ясно определена политическа граница. Докъде Германия е готова да стигне? Какво няма да направи? Какъв политически резултат преследва? Как изглеждат отношенията с Русия след края на украинската война?

Ако отговорът е десетилетия на конфронтация, това трябва да бъде казано на германското общество заедно с цената. Ако съществува перспектива за нова европейска система за сигурност, някой трябва да започне да я формулира още преди оръжията да замълчат.

Берлин засега говори много по-конкретно за следващите военни способности, отколкото за следващия политически ред.

Германия трябва да реши каква държава иска да бъде

Предупреждението на Сара Вагенкнехт едва ли ще промени германската политика в близко бъдеще. Курсът вече е подкрепен с бюджети, индустриални инвестиции, военни програми и съюзнически ангажименти. Но въпросът, който тя поставя, няма да изчезне с политическите спорове около самата Вагенкнехт. Германия трябва да определи докъде е готова да стигне в конфронтацията с Русия и какъв политически край преследва.

Следвоенната германска сдържаност не може механично да бъде възстановена. Светът, който я направи възможна, вече не съществува в предишния си вид. Европа има реален проблем със сигурността, а Германия не може безкрайно да оставя военната тежест на други.

Но отказът от стария модел не означава, че единствената алтернатива е постоянната милитаризирана конфронтация. Една държава може да укрепва отбраната си и едновременно да търси механизми за ограничаване на ескалацията. Може да възпира противника, без да приема вечната вражда като политическа програма. Може да подкрепя съюзниците си, без да оставя без отговор въпроса къде завършва помощта и къде започва участие, чиито последствия вече не контролира сама.

Истинската историческа грешка за Германия не би била самото превъоръжаване. Тя би била да се превъоръжи, без да знае за какъв политически край го прави. Ако някога бъде достигната точката, при която Москва започне да възприема Германия не като държава, подпомагаща нейния противник, а като част от самия противник, юридическите обяснения за разликата между помощ и участие няма да бъдат достатъчни, за да върнат отношенията към предишното състояние.

Най-опасната граница вероятно няма да бъде премината с едно драматично решение, една германска ракета или едно гласуване в Бундестага. Тя може да бъде премината така, както Германия върви към нея и сега – постепенно, с поредица от решения, всяко от които изглежда разумно само по себе си.

Докато един ден Берлин установи, че вече не обсъжда дали да влезе по-дълбоко в конфликта, а как да излезе от положение, в което отдавна се е оказал.











