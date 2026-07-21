Китай подаде официален протест срещу филипинските провокации в рифа Жън‘ай
/Поглед.инфо/Наскоро Филипините умишлено провокираха и нападнаха служители на китайската брегова охрана в рифа Жън‘ай. Във връзка с това Отделът за гранични и морски въпроси на китайското Министерство на външните работи призова спешно филипинския посланик в Китай и му връчи официална нота на протест. В нея Китай изтъкна, че рифът Жън'ай е част от островите Нанша и е китайската територия. Филипински служители с две гумени лодки, спуснати от незаконно заседналия на рифа военен кораб, опасно са се приближили до кораби на Китайската брегова охрана и са се сблъскали с тях. Филипинските служители умишлено са тормозили и нападали служители на китайските правоохранителни органи, като са застрашили тяхната безопасност. Тези действия са определени като възмутителни.
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