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Ударите срещу търговската инфраструктура в Украйна: Рязък преход от прецизни към системни инфраструктурни щети

/Поглед.инфо/ Атаките срещу търговската инфраструктура, логистичните възли и цивилния автопарк в Украйна навлизат в нов, значително по-твърд етап, при който границата между военен и цивилен обект практически се заличава. Атаките срещу обекти като търговската верига „Епицентър“ в Суми и горивните бази в ключови региони показват преминаване от отделни точкови удари към системно икономическо и логистично изолиране на цели области, докато Украйна отговаря с удари по руските гранични зони.

Деж. редактор д-р Румен Петков 9460 прочитания
Ударите срещу търговската инфраструктура в Украйна: Рязък преход от прецизни към системни инфраструктурни щети
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Рязка промяна в правилата: Изгарянето на „Епицентър“ и новата икономическа реалност

Поражението върху търговския обект от веригата „Епицентър“ в Суми не бива да се разглежда като изолиран инцидент или просто страничен епизод от нощните сводки. Според военния блогър Юрий Подоляка, търговската площ е била използвана за съхранение на оборудване и компоненти за безпилотни летателни апарати, разположена в непосредствена близост до вече атакувана електроенергийна подстанция. Поражението е нанесено с поредица от дронове тип „Геран-2“ (ирански дизайн Shahed-136, произвеждани в Русия под това наименование), което до сутринта е довело до пълното унищожение на сградата.

Този случай показва окончателното сриване на негласния режим на сдържаност по отношение на цивилните търговски обекти. Според автора на канала „Записки на ветерана“, след като украинската страна разреши ударите по търговски структури в руските гранични региони (като Белгородска, Курска и Брянска област), руското командване премина към реципрочни и значително по-мащабни действия.

В Русия щетите ще останат ограничени основно в трите гранични области поради географския си обсег. В Украйна обаче тази тактика засяга цялата територия – от източните Суми до Киев, Одеса, Полтава, Черкаси и Николаев. Твърди се, че системното изваждане от строя на бензиностанции и местни горивни складове вече създава сериозен риск от критичен дефицит на светли горива за цивилното население и местния бизнес.

Камионите като бойни платформи и колапсът на логистиката

Паралелно с ударите по сградния фонд, руските сили атакуват и логистичните средства. Според информация, разпространена от военния кореспондент Александър Коц и потвърдена от кадри в социалните мрежи, в Днепропетровска област е поразен товарен паркинг с цистерни за гориво и камиони. Твърди се, че тези превозни средства са използвани за транспортиране на компоненти за БПЛА, както и като мобилни стартови площадки за изстрелване на дронове с голям обсег.

Концепцията за използване на цивилни товарни автомобили със сгъваеми пускови контейнери в каросерията се превърна в основно решение за Украйна след руските удари по стационарните военни летища и изпитателни полигони. Този подход обаче превръща всеки камион и всеки цивилен паркинг в потенциална цел.

Реципрочността в действията е очевидна. В Донецк (Ленински район) украински дрон изгори 22 камиона, собственост на местна сладкарска фабрика, като при последвалото гасене загина служител на спешните служби. Логистичната война вече не подбира средствата си, а цивилният транспорт губи правната си защита на терен.

Важна подробност: Използването на цивилна инфраструктура за военни цели автоматично променя правния статус на обектите съгласно член 52 от Допълнителния протокол I към Женевските конвенции от 1947 г., превръщайки ги в законни военни цели.

Спешените групи в Харковско: Тактическата промяна при Казачя Лопан

В Харковска област, по-конкретно около село Казачя Лопан (Дергачевски район), се наблюдава изоставяне на концепцията за големи бронирани юмруци. Според анализи на „Военна хроника“, руските сили прилагат тактика на проникване чрез малки спешени щурмови групи от по двама до петима души.

  • Използване на терена: Придвижването става през горски пояси, дерета и т. нар. „сиви зони“ в непосредствена близост до държавната граница.
  • Заемане на опорни пунктове: Влиза се без предварителна масирана артилерийска подготовка, която би издала намерението, след което се прочистват украинските позиции.
  • Резултат: Създава се постоянна криза в украинското командване, което трудно идентифицира точното местоположение на предните линии и губи контрол върху граничните селища.

Тази тактика е бавна, но изключително изтощителна за отбраната, тъй като класическите средства за разузнаване и артилерийско поразяване трудно откриват групи от двама души, криещи се в гъста растителност.

Медийните флагове в Константиновка и реалността на пленяването

Случаят с украинските войници в Константиновка е пример за конфликта между медийните изисквания и военната целесъобразност. Според разпространени кадри, група украински бойци записа видеоапел от центъра на града, издигайки националното знаме, за да покаже, че Константиновка остава под техен контрол.

Броени часове по-късно руското Министерство на отбраната публикува видеоклип със същите войници, вече в плен.

Украинският аналитичен канал „Жена с коса“ поставя под съмнение логиката на подобни акция, определяйки ги като фатални за самите участници. Твърди се, че Константиновка е почти напълно блокирана, а украинските позиции са изолирани в мазета и отделни сгради. Официалните изявления, определящи града просто като „сива зона“, според местни източници целят да забавят обществения натиск за евакуация и да избегнат изплащането на обезщетения на близките на загиналите.

Но дали пълната евакуация на подобни укрепени пунктове е възможно решение от военна гледна точка, когато зад тях няма изградена втора отбранителна линия? На този въпрос никой в Киев не дава отговор.

Сухата равносметка на териториалните промени

Ако се съпоставят данните от последните географски анализи, темпото на загуба на контролирани от Украйна територии се ускорява. За изминалата седмица се съобщава за преминаване под руски контрол на редица населени места, сред които Суворово, Минковка, Малиновка, Ивановка, Белая Береза и Каленики.

Според оценки на независими наблюдатели, загубите в направленията Константиновка и Лиман са сред най-тежките от началото на годината. Липсата на достатъчно инженерни съоръжения в тила прави всяко отстъпление от укрепените градове изключително рисковано, а унищожаването на горивните резерви и камионите в тила поставя под въпрос самата възможност за организирано оттегляне на украинските части.

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