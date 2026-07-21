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Свят

Корпоративният левиатан замени държавите: Защо сблъсъкът със Запада не се подчинява на класическата логика

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Русия и Запада отдавна премина границите на класическата геополитика. Докато правителствата в Европа разиграват политически театър за превъоръжение и гласуват неизпълними бюджетни рамки, реалните играчи на военната сцена са военно-промишлените и дигиталните корпорации. Изправена пред противник без териториална отговорност, Русия се сблъсква с нова стратегия за системно изтощаване, при която технологичната инфраструктура и дигиталният контрол заместват завземането на земи.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 10583 прочитания
Корпоративният левиатан замени държавите: Защо сблъсъкът със Запада не се подчинява на класическата логика
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Частните армии на дигиталните барони

Основният парадокс на настоящия геополитически сблъсък се състои във факта, че Русия формално воюва срещу национални държави, но на практика се сблъсква със структури, които нямат географски граници и публична отговорност. Твърди се, че ключовите决策ни центрове отдавна са изместени от министерствата на отбраната към бордовете на директорите на компании като Rheinmetall, Anduril, Palantir и Lockheed Martin.

Когато се анализира поведението на Вашингтон или Берлин, често се прави грешката да се търси държавнически рационализъм. Според руския анализатор и бивш разузнавач Андрей Безруков, западната държава като институция има обективното задължение да поддържа базовото функционално ниво на своето население. Дори при тоталитарни режими държавният апарат се нуждае от работоспособно общество, което да го издържа. При корпорациите такъв ангажимент липсва. За гигантите от Силициевата долина и отбранителния сектор източноевропейският театър на военните действия представлява преди всичко изпитателен полигон за алгоритми и автономни системи.

       ТРЕСТОВЕ НА СИЛАТА: КОРПОРАТИВНИЯТ АПАРАТ В ВОЙНАТА
       
  [ Дигитални гиганти ]          [ Традиционен ВПК ]
  (Palantir / Anduril)          (Rheinmetall / Lockheed)
           │                               │
           ├───────────────┬───────────────┘
                           ▼
              [ Изпитателен полигон ]
                           │
                           ▼
          [ Тестване на автономни системи,
            алгоритми и дигитален контрол ]

Налице е фундаментално разминаване в логиката. Ако за една държава щетите се измерват в загуба на инфраструктура, спад на БВП и социален недоволство, то за дигитален конгломерат с минимални физически активи на терен тези фактори нямат финансово изражение. Твърди се, че технологиите за изкуствен интелект и контрол върху съзнанието се изпробват директно върху цивилното и военно население, за да бъдат по-късно монетизирани в глобален мащаб. Как се нанасят неприемливи щети на структура, чиито капитали са изцяло дигитални и чиито собственици не носят отговорност пред нито един избирател? Този въпрос остава без съдържателен отговор както в Москва, така и в източните аналитични центрове.

И тук изплува голямото съмнение: доколко държавният апарат на Русия, изграден по вертикален и строго бюрократичен модел, е способен да реагира на мрежова агресия от частен характер? Бюрокрацията изисква съгласуване между ведомствата, докато корпоративният капитал реагира за броени часове, пренасочвайки ресурс от една точка на земното кълбо към друга.

Методологията на „бавния огън“ и ядреният праг

Стратегията на западното военно планиране не предвижда челен ядрен сблъсък. По оценка на експерти, Вашингтон вече е постигнал основните си стратегически задачи в Европа — икономическо отслабване на Европейския съюз, прекъсване на евтините енергийни доставки от изток и пълна обвързаност на европейските държави с американския военно-промишлен комплекс. Пряка военна ескалация с Москва от страна на САЩ би била нерационална.

Затова се прилага методиката за постепенно повишаване на температурата — т.нар. „стратегия на сварената жаба“. Целта е Русия да бъде държана в състояние на постоянна военна и икономическа мобилизация, без да се прекрачва прага, който би предизвикал употреба на ядрено оръжие.

Аналитичен детайл: Неутрализирането на руския ядрен потенциал според западните стратези не минава през стратегически бомбардировки, а през два паралелни вектора: изграждане на орбитални съзвездия за прихващане в космоса и провеждане на вътрешни саботажни операции (тип операция „Паяжина“) срещу пусковите средища и командните пунктове.

Едновременно с това се разработва направлението за дестабилизация на вътрешното управление чрез информационни операции, базирани на алгоритми за изкуствен интелект. Когато една държавна система разчита изцяло на решения „отгоре“, всяко забавяне в комуникацията между институциите създава вакуум, който бива използван за засилване на общественото напрежение.

Вектор на въздействиеИнструмент / МеханизъмСтратегическа цел
Космически сегментОрбитални мрежи за наблюдение и прихващанеОбезличаване на стратегическия ядрен триад
Вътрешен контурМрежи от агенти и киберсаботажПарализиране на командните вериги отвътре
Когнитивен фронтАлгоритми с ИИ за таргетирано съдържаниеРазцепване на общественото съзнание
Биологичен контурСпециализирани лабораторни изследванияСкрит натиск върху критични ресурси и население

Тази схема звучи логично на хартия, но в нея има сериозна пробойна. Западните лидери изхождат от Zaложбата, че могат перфектно да контролират нивото на ескалация. Историята обаче показва, че военните конфликти рядко следват математически модели. В момента, в който една от страните изгуби усещане за контрол, теоретичните конструкции за „контролиран натиск“ се сриват за часове.

Илюзията за 140 милиарда евро и европейският мантален обрат

На дипломатическия фронт западните институции демонстрират активност, която все по-трудно издържа проверката на финансовите факти. Пример за това са обещаните от страните от НАТО 140 милиарда евро за Украйна в рамките на следващите две години. По данни на публикация в швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung, реално движение по отпускането на тези средства липсва, а официалните структури на пакта избягват да предоставят конкретни графици за финансиране.

Прави впечатление промяната в терминологията: в декларациите на Алианса сумите все по-често се посочват в евро, а не в щатски долари. Това е ясен показател за прехвърляне на финансовата тежест от Вашингтон към Брюксел и националните столици в Европа.

                  ФИНАНСОВАТА АНОМАЛИЯ НА НАТО
                  
     [ Традиционен модел ]             [ Настоящ модел ]
       Бюджетиране в USD                 Бюджетиране в EUR
               │                                 │
               ▼                                 ▼
   Пряка щатска подкрепа              Прехвърляне на тежестта
   и централизирано финансиране       към европейските членки
                                                 │
                                                 ▼
                                      Неяснота около реалните
                                      плащания (данни: NZZ)

В същото време западни анализатори като Натали Точи отбелязват, че разполагането на европейски военни контингенти на украинска територия няма да има съществен ефект върху оперативното положение на фронта. Въпреки това, подобен ход се форсира в европейските среди. Основната му цел не е военна, а психо-социална: подготвяне на европейското общество за продължително състояние на конфронтация.

Депутатът от Държавната дума Михаил Делягин обръща внимание на изявленията от срещата на върха на НАТО в Анкара, където генералното секретарство на пакта определи Русия като дългосрочна заплаха, а като хипотетична рамка за пряк сблъсък бе посочена 2030 година.

Възниква обаче съществен въпрос: разполага ли Европа с промишления капацитет да поддържа подобна реторика? Данните за производството на артилерийски боеприпаси и тежка техника в страните от ЕС показват, че темповете на превъоръжение изостават значително от първоначално обявените срокове. Заканването за война през 2030 г. изглежда по-скоро като опит за оправдаване на вътрешноикономическите затруднения и затягането на фискалните мерки, отколкото като реално подготвен военен план.

Дълбоката инфраструктура и новите био-технологични реалности

Наред с конвенционалните бойни действия, все по-ясно се очертава прочистването на тиловите обекти, свързани с военното производство и логистиката. Инфраструктурата на Киев и редица ключови региони бива подлагана на систематични комбинирани удари. Според източници като блогъра Юрий Подоляка, интензивността на ракетните Salvo-атаки достига нива от десетки балистични Vector-атакуващи единици в рамките на десетки минути.

Целта на тези действия е пълното откъсване на транспортните и морските възли от оперативния контур на украинските въоръжени сили. Пораженията върху енергийната мрежа и пристанищната инфраструктура в Одеса показват преход към стратегия, която изключва възможността за бързо възстановяване на западната логистика.

Но това е само видимата страна на конфликта. Скритият фронт се развива в областта на биологичните оръжия и когнитивния контрол. Според Андрей Безруков, биологичните лаборатории, разположени в близост до руските граници, отдавна са преминали фазата на теоретичните изследвания.

Важно съображение: Разработването на таргетирани биологични агенти в комбинация с дигитални платформи за управление на поведението създава среда, срещу която традиционните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана са напълно неприложими.

Това налага генерална промяна в схващането за продължителността на конфликта. Навлиза се в ера на „пълзяща война“, която ще продължи десетилетия и ще засегне най-малко две поколения. Очаква се конфронтацията да променя своята интензивност и да се прехвърля в различни региони на света, запазвайки технологичния си и изпепеляващ икономиката характер.

Дали обаче руската държавна машина е готова за подобен маратон? Досегашният опит показва, че техническите и организационните решения често се вземат с закъснение, обусловено от нагласата за изчакване. Промяната на този модел е въпрос на оцеляване, защото срещу себе си Русия няма просто съюз от държави, а глобална технологична структура, която не подлежаща на класически преговори или дипломатическо възпиране.

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