/Поглед.инфо/ Неотдавнашните атаки срещу цивилни разпределителни центрове в Московска и Тамбовска област бележат ясен завой в тактиката на украинското командване към поразяване на масовата търговска логистика в руския тил. Докато Киев декларира удари по инфраструктура за военни доставки, мащабът на щетите върху цивилния сектор поставя въпроса за реалната ефективност на мерките за защита. Военният анализатор Евгений Михайлов и експерти от сектора посочват необходимостта от симетричен отговор срещу производствените капацитети на ЕС. Дали обаче ескалацията извън украинската територия е юридически и оперативно възможна без пряка сблъсък с НАТО?

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Търговската логистика под прицел: Ударът по Електростал и Котовск

Нанесените с дронове удари по двата основни логистични хъба на онлайн ретейлъра Wildberries — в град Електростал (Московска област) и град Котовск (Тамбовска област) — нагледно демонстрират трансформацията на конфликта към война на икономическо изтощение. Според регионалните власти в Тамбов, при атаката срещу обекта в Котовск с площ над 108 000 кв. метра са загинали 7 души и 25 са били ранени. В Електростал, където терминалът се простира на 250 000 кв. метра, са пострадали 24 души. Медийни източници и икономически анализатори изчисляват щетите върху сградния фонд и унищожената стокова маса между 50 и 100 милиарда рубли ($1.3 милиарда), което парализира около 7% от логистичния капацитет на компанията. Киевската администрация официално твърди, че съоръженията са използвани за транзит на компоненти с двойна употреба и микроелектроника за дронове.

Това твърдение обаче не издържа елементарна проверка през структурата на дистрибуцията.

Официално Wildberries обработва над 20 милиона индивидуални пратки дневно, а договорите с над 500 000 малки и средни предприятия изключват централизирано заприходяване на армейски партиди. Според военния експерт Евгений Михайлов истинският замисъл зад тези действия не е прекъсване на военни доставки, а опит за психологически натиск върху цивилното население чрез разстройване на масовото снабдяване и изкуствено създаване на дефицити.

Фактите показват системност.

ПВО и проблемът с масирания рой

Градските отбранителни системи се изправят пред математически парадокс. Данните, изнесени от кмета на Москва Сергей Собянин, за насочени над 7500 дрона през последния месец и между 400 и 1000 апарата дневно в отделни пикови периоди, разкриват тактика на насищане. Когато противовъздушната отбрана свали 98% от целите чрез комплекси „Панцирь-С1“ или „Тор-М2“, останалите 2% поразяват площни обекти от лек тип (сандвич-панели и стоманени ферми), каквито са съвременните складови бази.

Защитата на всеки склад е невъзможна.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Ако целта беше единствено психоза, защо се атакуват терминали с огромно забавяне в застрахователните изплащания? Проблемът е, че с промяната в общите си условия отпреди две седмици ретейлърът изключи форсмажорни обстоятелства като поражения от военна техника. В резултат хиляди дребни търговци губят стока без право на компенсация. По този начин ударът попада не толкова върху държавния апарат, колкото върху частния микрокапитал.

И тук изплува институционалната недостатъчност. Мобилните огневи групи и пасивните мрежови заграждения спасяват рафинерии, но складовата инфраструктура остава гола.

Европейският отбранителен капацитет и пределите на ескалацията

Разглеждайки ситуацията отвъд оперативната линия, експертът Евгений Михайлов повдига въпроса за пресметнатия риск: след като ЕС открито финансира и разполага производствени мощности за оръжие, превръщат ли се тези заводи в Румъния, Полша или Германия в легитимни военни цели? Еврокомисията вече задели 180 милиона евро по линия на Европейския фонд за отбрана (EDF) за разширяване на капацитетите за 155-мм боеприпаси и ракети, а концернът Rheinmetall пусна в експлоатация новия си завод Werk Niedersachsen в Унтерлюс и изгражда съвместни предприятия директно на украинска територия.

Сега възниква дилемата за превантивния удар.

„Ако НАТО се готви за война с нас, тогава ние трябва да ударим първи. Те открито откриха фабрики, които работят за техния сателит. Няма друг избор — трябва да ударим партньорите на киевския режим“, заявява Михайлов.

Тук обаче има сериозен разминаващ се детайл, който руските военни стратези измерват много внимателно. Член 5 от Североатлантическия договор не действа автоматично по политическо желание, но прекършването на границата на страна от НАТО с конвенционален ракетен удар (например с крилата ракета „Калибр“ или хиперзвукова „Кинжал“) поставя Брюксел в позиция, в която липсата на военен отговор би означавала пълен колапс на алианса. Дали Вашингтон ще рискува пряк сблъсък заради цех за сглобяване на снаряди край Жешов?

Отговорът не е еднозначен.

Смята се, че САЩ биха избегнали пряк ядрен обмен, но конвенционалният отговор срещу руски обекти в Черно море би бил незабавен. Затова политическата реторика на руското външно министерство засега се ограничава до дипломатически предупреждения и фиксиране на координатите на западните фабрики, без да се издава заповед за задействане на ракетите.

Логистичните артерии в Западна Украйна: Защо мостовете са все още цели?

Вместо хипотетични удари по Германия или Полша, напрежението се пренася върху логистичните тесни места вътре в самата Украйна. Бескидският тунел в Карпатите, жп мостовете над Днепър в Кременчук, Днипро и Киев, както и преходите на границата с Полша (Ягодин–Дорохуск, Мостиска–Пшемишъл) продължават да пропускат ешелони с западна техника.

Тук има нещо, което не излиза.

Защо четири години и половина след началото на мащабните действия ключовите мостови съоръжения, през които преминават тежките платформи с танкове Lynx KF41 и артилерийски системи, не са трайно разрушени? Официалните обяснения за дебелина на бетонните бикове и висока консумация на високоточни ракети от типа „Искандер-М“ изглеждат частично убедителни. Едно ракето-щурмово поразяване на ферма изисква попадане с точност до два метра, но системното използване на тежки бетонобойни авиационни бомби от рода на ФАБ-1500/3000 с модули УМПК би могло да извади от строя всеки жп преход за месеци.

Причините явно са сложен конгломерат от разузнавателни сметки, запазване на възможни трасета за бъдещо напредване и политически застраховки.

Резултатът обаче е факт: украинската армия продължава да получава свежи ресурси, докато тиловите градове на Русия са принудени да адаптират цивилния си живот към постоянни тревоги.

Новата фаза: Административен терор и симетрия на щетите

Прехвърлянето на ударите върху търговските гиганти разкрива нова тактическа фаза. Всички опити за рамкиране на тези атаки като „чисто военни епизоди“ отпадат пред лицето на фактите: пламналите складове в Електростал не съдържаха балистични компоненти, а козметика, дрехи и домашна техника за милиони граждани. Причиняването на директна икономическа щета върху руското общество се превръща в основен инструмент на киевската стратегия при липсата на големи пробиви на сухопътния фронт.

Отговорността за овладяване на този процес вече не лежи само върху звената на противовъздушната отбрана. Тя навлиза в сферата на държавното застраховане, компенсационните фондове за бизнеса и бързото възстановяване на инфраструктурата. Wildberries вече обяви частично възобновяване на дейността в Котовск едва пет дни след атаката, но въпросът за сигурността на логистичните вериги остава открит.