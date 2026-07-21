Между Техеран и изборите: защо близкоизточната политика се превръща за Тръмп в част от битката за Конгреса

/Поглед.инфо/ Близкоизточната политика все по-ясно се превръща в един от факторите във вътрешнополитическата борба в Съединените щати. Преговорите на Вашингтон с Иран, споровете около евентуални договорености за иранската ядрена програма, ситуацията в Ливан и продължаващите разногласия с Израел вече се разглеждат не само от гледна точка на международната сигурност, но и през призмата на наближаващите междинни избори за Конгрес.

За Тръмп тези избори имат особено значение. От резултатите им ще зависи не само способността на републиканците да запазят влиянието си в законодателната власт, но и политическата тежест на самия президент в собствената му партия. Именно затова всяко външнополитическо решение на Белия дом неизбежно се преценява и според това дали може да укрепи позициите на администрацията преди вота.

Междинните избори ще определят политическото бъдеще на Тръмп

Американската политика в Близкия изток днес се развива едновременно в няколко направления. От една страна, Вашингтон има интерес да запази натиска върху Иран. От друга, администрацията на Тръмп очевидно няма интерес от нова мащабна ескалация, която би могла да доведе до поскъпване на петрола и съответно да нанесе удар върху американската икономика. При тези обстоятелства преговорният процес се превръща не само в дипломатически инструмент, но и в част от вътрешнополитическата стратегия.

Както неведнъж отбелязват журналисти от The Guardian и The Economist, значението на междинните избори за Тръмп далеч надхвърля обичайната битка за мнозинство в Конгреса.

„Ясно е, че предстоящите междинни избори за Конгреса са изключително важни за Доналд Тръмп. И въпросът не е само в това, че за Белия дом ще бъде много по-трудно да работи например с Камара на представителите, в която мнозинството принадлежи на Демократическата партия. Колкото по-слабо се представят републиканците на междинните избори, толкова повече препятствия могат да възникнат пред Тръмп, когато става дума за влиянието му върху резултата от първичните избори през 2028 г., които ще определят кандидата за президент на управляващата в момента партия“, заяви по-рано в интервю за платформата Axios американският политически стратег Рик Уилсън, който дълги години е работил с Републиканската партия.

Експертите обръщат внимание и на факта, че въпреки трайно високия дял на американците, които не одобряват дейността на президента, както и натрупаните през последните месеци политически проблеми, включително последиците от кризата около Иран, влиянието на Тръмп в Републиканската партия остава значително.

Това личи и от резултатите от републиканските първични избори преди междинния вот, при които екипът на Тръмп в повечето случаи успява да осуети издигането на кандидати, смятани от президента за неприемливи.

Въпреки това трябва отново да се подчертае, че резултатите от предстоящите междинни избори за Конгреса ще бъдат важен фактор за това доколко в бъдеще елитът на Републиканската партия ще продължи да се съобразява с позициите на Тръмп.

Белият дом залага на успехи във външната политика

На практика Белият дом се оказва в положение, при което всяко външнополитическо решение неизбежно придобива и вътрешнополитическо значение. Това важи с особена сила за Иран, където всяка стъпка – независимо дали става дума за засилване на натиска или за опит за постигане на споразумение – предизвиква остри спорове както в американските политически среди, така и сред съюзниците на Вашингтон.

Администрацията на Тръмп действително има интерес да покаже конкретни резултати във външната политика. Основната задача на Белия дом обаче днес е далеч по-прагматична.

От гледна точка на вътрешнополитическите интереси за екипа на Тръмп би било най-изгодно конфликтът с Иран поне да бъде замразен до есента на 2026 г. Именно с това до голяма степен може да се обясни предпазливостта на сегашната американска администрация.

Ако дипломатическият процес позволи да бъде избегната нова ескалация, Белият дом ще може да разчита на относителна стабилност на петролния пазар. В противен случай рязкото поскъпване на енергоносителите много бързо би превърнало проблема от външнополитически във вътрешнополитически.