Радиационната сянка на младата Земя: Защо обратната страна на спътника изстина с дебелина 100 километра

/Поглед.инфо/ От четири милиарда и половина години най-близкото ни небесно тяло губи вътрешната си топлина, а с това и повърхностната си площ. Докато инженерните щабове във Вашингтон и Пекин чертаят оптимистични графики за постоянни бази в южния полярен регион, геологията представя сметка, която малцина от политическите блогъри са си направили труда да прочетат. Диаметърът на Луната е намалял с поне 50 метра през последните няколкостотин милиона години, а повърхностната ѝ кора се чупи в непрекъснати, плитъчни сеизмични трусове. В същото време изотопният анализ на древен лунен циркон окончателно разби на прах елементарните теории за произхода на водната маса под регулита.

Охлаждането на един студен монолит и липсата на тектоничен буфер

Романтичният изглед на сребърния диск от балкона на някой столичен апартамент няма нищо общо с физическата реалност на терена. Луната е термодинамичен труп, който изстива с бавни, но необратими темпове. За разлика от Земята, където литосферните плочи се плъзгат, застъпват и абсорбират вътрешното напрежение чрез постоянни субдукционни зони, лунната кора е единична, чуплива черупка. Когато вътрешността се свива поради загуба на топлина, тази твърда обвивка няма как да се нагъне плавно. Тя се троши. Резултатът са така наречените надлъжни разседни скали — деформации с височина десетки метри и дължина десетки километри, които пресичат повърхността като пресни белези от хирургически скалпел.

От гледна точка на строителната инженерна логистика това създава брутален капан. Всички приказки за напечатване на лунни бази с 3D принтери от регулит върху южния полк стъпват на застрахователната илюзия, че лунната повърхност е статична. Данните от сеизмографите, поставени още от мисиите Аполо, както и съвременните измервания на орбиталните сонди показват, че плитководните лунни сътресения могат да достигнат магнитуд от 5,5 по скалата на Рихтер. По-лошото е, че поради липсата на течна вода и мека утаечна скала, която да поглъща вибрациите, лунният трус не трае две минути като в София или Токио. Той продължава часове наред. Трус с подобна продължителност е способен да превърне всяка монолитна модулна конструкция в купчина напукан берил и разхерметизирани стоманени връзки.

Водният изотопен архив: Митът за сухия спътник и метеоритният внос

Десетилетия наред в университетските катедри се преподаваше догмата, че Луната е напълно суха скала, изпечена от праисторическия сблъсък с протопланетата Тея. Това беше удобна, елегантна и абсолютно погрешна хипотеза. Анализът на минерала апатит от пробите на Аполо и най-вече лабораторните тестове върху лунния метеорит NWA 10049 промениха архитектурата на това схващане. Изследването на лунните циркони с възраст 4,38 милиарда години показва отчетлива двуслойна структура. Кристалното ядро съдържа първична вода, запечатана още при формирането на небесното тяло от магмения океан. Външните ръбове на същите тези кристали обаче носят съвсем различен химически подпис — вода с висок процент девтерий (тежък водород).

Този тежък изотопен подпис е идентичен с химическия състав на въглеродните хондрити и кометите от външната слънчева система. Изводът на изследователите е студен и категоричен: водната маса на Луната не е единичен случайностен акт, а резултат от поне два независими процеса. Първият е дълбокият ендогенен резервоар, оцелял от самото раждане на спътника, а вторият е масирана външна бомбардировка от метеорити през периода на Късната тежка бомбардировка. За бъдещата добивна промишленост това означава, че водното съдържание не е равномерно разпределено, а представлява мозаечна структура от различни дълбочинни地 слоеве и локални ледени джобове в вечно засенчените кратери.

Асиметрията на кората: Радиационният щит на младата Земя

Един от най-големите парадокси в селенографията винаги е била бруталната разлика между видимото и скрилото от нас лице на Луната. Видимата страна е покрита от тъмни базалтови равнини (базалтът от древните вулканични изригвания), докато обратната е светла, изключително планинска и гъсто покрита с кратери. Геофизичните измервания потвърждават, че кората на обратната страна достига дебелина от над 100 километра, докато отвидимата страна тя е едва между 20 и 60 километра.

Причината за тази драстична разлика се крие в термодинамичната история на системата Земя-Луна веднага след образуването им. Когато Луната се втвърдява, тя е била много по-близо до Земята от днешните си 384 000 километра и вече е била гравитационно блокирана — обърната с една и съща страна към нас. По онова време Земята е представлявала огромен, нажежен океан от разтопена магма с температура над 2000 градуса по Целзий. Тази огромна топлинна клада е излъчвала адска радиация към обърнатата към нея полусфера на Луната.

Докато обърнатата страна е оставала гореща и разтопена поради земното излъчване, обратната страна на Луната е гледала към студения, тъмен космос, където температурите са били със 70 до 100 градуса по-ниски. В резултат на това изпарените елементи като калций и алуминий са кондензирали и са се утаявали с предимство върху по-студената, обратна страна, формирайки значително по-плътна и дебела кора от анортозит. По-тънкото покритие на видимата страна по-късно лесно е било пробивано от големи астероиди, за да излезе магмата и да оформи познатите днес "морета", докато на обратната страна астероидите просто са дълбаели кратери в дебелия, студен щит.

Подробните геологични изследвания на лунния морфогенез потвърждават, че тази асиметрия определя не само разпределението на елементите, но и съвременния топлинен поток на спътника. Свиването, сеизмичната нестабилност и криогенните водни запаси не са изолирани феномени, а логично следствие от една фундаментална физическа реалност: Луната е старееща, деформираща се скална система, която отказва да се съобразява с инженерните срокове на космическите агенции.