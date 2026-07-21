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Заземеният ток: защо геофизиците в Сибир превърнаха подпочвените води в батерия

/Поглед.инфо/ Захранването на сензори в условия на теренни разкопки или продължителни геоложки експедиции винаги е било логистичен кошмар. Носенето на десетки килограми литиево-йонни акумулатори през тайгата или дивите пространства на Оренбургска област бързо изчерпва ресурсите на всеки екип. В Новосибирския държавен технически университет (НГТУ НЕТИ) обаче са решили да заложат на един физически феномен, познат на науката от началото на XIX век. Взимаш два електрода, забиваш ги в специфичен тип влажна почва и разчиташ на естественото движение на водата през скалните пори. Резултатът не е достатъчен да заври вода в електрическа кана, но е напълно достатъчен за продължителна автономна работа на геофизични уреди.

Деж. редактор Александра Докова 5686 прочитания
Заземеният ток: защо геофизиците в Сибир превърнаха подпочвените води в батерия
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Прагматизмът на сибирското геологопроучване

Когато забиеш два метални щифта в земята, ти не създаваш магически източник на безкрайна енергия. Историята на науките за Земята е пълна с архивно гробище от подобни гръмки ентусиазирани обещания, които впоследствие се сблъскват със суровата термодинамична реалност. В случая с разработката на Новосибирския държавен технически университет става дума за съвсем прозаично прилагане на физика от XIX век за решаване на конкретен логистичен дефицит. В експедиционни условия геофизичните екипи разполагат с апаратура — автономни сеизмични приемници, магнитометри и сондажни датчици, чиято постоянна консумация на ток е сравнително ниска, но изисква непрекъснатост в продължение на месеци.

Схема на генериране на потенциал при взаимодействие между проводници и йонни разтвори в почвата.

Физическата основа тук е т.нар. електрокинетичен ефект. Физикът Фьодор Райс още през 1809 г. в Московския университет описва как при преминаване на течност през пореста среда (в неговия случай глина в U-образна тръба) възниква движение на микрочастици и йони. На границата между твърдата минерална фаза и течността се оформя двоен електрически слой. Когато подпочвената вода филтрира през порите на скалата под въздействието на градиента на налягането, тя буквално „увлича“ част от подвижните йони, докато други остават фиксирани към минералната повърхност. По този начин възниква естествена потенциална разлика между две точки на почвения профил.

Според публикуваните данни от инженерите в Новосибирск, системата изисква два електрода, забити на определено разстояние в почвата, свързани в затворена верига през специализиран превключвател (DC-DC преобразувател и компенсатор на колебанията в товара). Твърди се, че тестовите прототипи генерират стабилна мощност в рамките на няколкостотин вата при определени хидрогеоложки условия, което позволява поддържането на постоянна работа на нискоконсумиращи микроконтролери и предаватели.

Ограниченията на терена: защо не всяка почва става за батерия

Тук обаче се сблъскваме с физическите лимити на терена. Електрокинетичният потенциал не е универсална даденост. За да функционира тази „земна батерия“, почвеният слой трябва да притежава точно определена пропускливост и йонен състав. Сухият пясък или твърдият гранит са абсолютно неприложими, тъй като там липсва флуиден поток или капилярно движение. Най-добри резултати се наблюдават при глинести и песъчливо-глинести почви, където капилярните сили и хидравличният градиент осигуряват постоянен микропоток на вода между минералните зърна.

Има обаче ясна пробойна в идеята за масово приложение извън тясноспециализирания сектор. Водният поток под земята не е постоянна величина — той зависи от сезонните валежи, нивото на подпочвените води, замръзването на горния почвен слой през сибирската зима и локалната минерализация. Ако почвата изсъхне или замръзне, вътрешното съпротивление на системата скача драстично и генерирането на ток практически спира. Поради тази причина, въпреки че през 50-те и 60-те години на XX век в СССР електрокинетиката е прилагана инженерно в обратната посока — чрез подаване на външно електрическо поле за обезводняване на почви при строителството на големи язовирни стени — обратното извличане на енергия винаги е оставало с ниска ефективност.

Въпреки това, за геофизиците в Оренбургска област или Якутия подобно решение премахва нуждата от постоянно сервизиране и смяна на акумулаторни блокове в труднодостъпни зони. За повече детайли около историческото развитие на подобни изследвания можете да разгледате [публикациите за електрокинетични явления в геогеологията]. Дори при минимален добив, фактът, че средата сама захранва измервателния инструмент, оправдава използването на подобни нестандартни конфигурации.

Аналогични опити за използване на естествени земни потенциали са правени още при ранните телеграфни линии през XIX век, когато операторите забелязват, че при силни геомагнитни смущения или определени почвени условия линиите могат да предават сигнали дори с изключени батерии. За онези, които се интересуват от разликата между химическата корозия на електродите и чистата електрокинетика, е полезно да прегледат [анализите на галваничните ефекти в почвени среди]. В Новосибирск обаче акцентират тъкмо върху хидродинамичния компонент, опитвайки се да изолират паразитната корозия на самите метали.

В крайна сметка технологията на НГТУ НЕТИ не обещава енергийна революция, нито заместване на конвенционалните мрежи. Тя е суров, инженерно изчислен отговор на конкретен терен проблем. Докато под краката на изследователите има влажна глина и воден поток, сензорите ще продължат да изпращат телеметрия — без шум, без генератори и без излишна логистика.

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