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Архивното гробище на египтологията: Расовите теории срещу суровия остеологичен анализ

/Поглед.инфо/ Въпросът за произхода на хората, издигнали монументалната архитектура по течението на Нил, отдавна е затрупан под тонове идеологическа шлака. Повече от век академичната общност се опитва да натика древните египтяни в удобни съвременни расови и етнически категории, пренебрегвайки елементарните закони на климатологията, миграционната логистика и природните ресурси. Изсушаването на Зелена Сахара преди шест хилядолетия не е било епичен романтичен сюжет, а сурова геоложка драма, която изтласква коренно различаващи се популации към една тясна, пълноводна каня. Вместо чиста монолитна нация, Нил създава биологичен и културен топилен котел, чийто състав продължава да предизвиква пробойни в класическите теории.

Деж. редактор Александра Докова 2285 прочитания
Архивното гробище на египтологията: Расовите теории срещу суровия остеологичен анализ
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Климатичният чук и свиването на нилския коридор

Ако извадим идеологията от уравнението и погледнем палеоклиматичните профили, картинката става твърде прозаична. Някъде между 6000 и 5000 г. пр.н.е. мусонният пояс започва да се оттегля на юг. Просторната савана, известна днес като пустинята Сахара — територия с реки, езера и развит неолитен скотовъден живот, започва бързо да се превръща в изпечена от слънцето пустош. Населението на тази огромна зона не е имало голям избор. Физическото оцеляване е изисквало придвижване към единствения постоянен водоизточник в региона.

Така наречената бадарийска култура (около 5000–4000 г. пр.н.е.), открита при разкопките около Ел-Бадари, показва първите ясни признаци за този принудителен синтез. Черепните измервания (остеометрия) и материалните остатъци от тези гробове разкриват хора с изразени африкански морфологични белези, но с културни практики, които постепенно се адаптират към организираното земеделие. Тези хора не са пристигнали отникъде с готови чертежи за пирамиди. Те са били местни пастири и ловци, изтласкани до ръба на физическото си оцеляване, които са били принудени да укротят нилските разливи.

Стратиграфията на обектите от периодите Накада I и Накада II ясно демонстрира как селскостопанският модел постепенно замества номадството. Това не е станало с магическа пръчка, а с поколения тежък физически труд, изкопаване на напоителни канали и постоянна борба с тинята.

Митът за „династичната раса“ и генетичният отговор

В края на XIX век британският археолог Флиндърс Петри лансира хипотезата за „династична раса“ — външна, технологично превъзхождаща група от Близкия изток, която нахлува в Египет и моментално донася държавността, писмеността и монументалната архитектура. Тази хипотеза години наред захранваше академичния расизъм, но съвременните теренни проучвания и генетичният анализ постепенно я пратиха в архивното гробище.

Археологическата приемственост от Накада III до Управлението на I династия и Нармер е пълна. Не се наблюдават никакви следи от опустошителни чужди инвазии или внезапна смяна на материалната култура. Има обаче нещо друго — постоянен, бавен търговски и човешки поток от Леванта през Синайския полуостров. Земеделските култури (пшеница, ечемик, опитомени кози и овце) проникват от Плодородния полумесец още през V хилядолетие пр.н.е. Заедно с културите идват и хора, но това е демографска инфилтрация, а не военна завоювателна кампания.

Прочутото генетично изследване от 2017 г., ръководено от екипа на Макс Планк и публикувано в Nature Communications, донесе сериозни аналитични съмнения, но и много яснота. Анализът на пълния митохондриален ДНК профил на 90 мумии от обекта Абусир ел-Meлек (датиращи от Новото царство до римския период) разкри близкоизточни и средиземноморски хаплогрупи. Това изглежда логично за Северен (Долен) Египет, който винаги е бил отворен към Средиземноморието. Изследователите обаче отбелязват един важен физически и географски проблем: пробите са взети само от един регион в Среден Египет и не могат с лека ръка да се екстраполират върху целия юг (Горен Египет) и Нубия, където биологичният състав е бил значително по-тясно свързан със субсахарските популации.

Древноегипетският език сам по себе си е отлично доказателство за този двоен произход. В лингвистичната си класификация той заема самостоятелно клоново място в афро-азиатското макросемейство. Той притежава граматически конструкции, характерни както за семитските езици от Близкия изток, така и за кушитските и чадските езици от Африка. Този езиков пласт не се появява за два дни — той се е оформял в продължение на хилядолетия в интелектуалната мъгла на неолитна Северна Африка.

Нубийският фронт и логистиката на южните ресурси

Египет никога не е съществувал в изолация от южния си съсед. Границата при Първия праг на Нил (край днешния Асуан) е била по-скоро търговско-военна филтрираща станция, отколкото непреодолима стена. По време на Старото и Средното царство египетските фараони постоянно изпращат експедиции на юг за злато, строителен каменен материал, абанос, слонова кост и най-вече — висококвалифицирани наемници.

Нубийските стрелци, известни като меджаи, стават гръбнакът на египетските полицейски и военни сили. С течение на времето интеграцията е била толкова дълбока, че по време на Втория преходен период и по-късно през XXV династия (т.нар. „черни фараони“ от Куш), нубийската елитарна прослойка директно поема контрола над държавния апарат в Тива. Всички опити древноегипетското общество да бъде разделено на „бели владетели“ и „подчинени раси“ се сблъскват със суровата реалност на гробничните стенописи, остеологичните находки и папирусните архиви. Египтяните са определяли себе си не по цвета на кожата, а по принадлежността си към държавния ред (Маат) срещу хаоса на чужденците (Исфет), независимо дали чужденецът е азиатец от север или либиец от запад.

За тези, които искат да разберат как функционираше тази система за държавен контрол и данъчно облагане на граничните ресурси, сме разглеждали подробно административната структура в материала ни за [административния апарат и икономиката на Старото царство].

Смесеното наследство и съвременната генетика

В Късния период, след поредица от персийски, гръцки (Птолемеи) и римски завоевания, демографската карта на Египет получава допълнителни пластове. Александрия се превръща в елинистически мегаполис, но във вътрешността на страната, в земеделските села по протежение на Нил, населението запазва своя хилядолетен биологичен субстрат.

Изследванията върху съвременното египетско население, включително коптите — които поради религиозната си ендогамия са запазили висока степен на генетична изолация — показват пряка приемственост с древните жители на долината. Изследванията от последните десетилетия (включително публикации в American Journal of Human Genetics) сочат, че съвременните египтяни носят преобладаващ автозомен профил, оформен още в праисторическо време, надграден от по-късните арабски миграции през VII век.

Древните египтяни не са били нито холивудски европейци, нито изолирана монолитна група. Те са били продукт на уникално географско менгеме. Суровият климат на Сахара ги е събрал в тесния коридор на Нил, а необходимостта да управляват ресурсите на тази река ги е принудила да създадат първата супердържава в историята. Всичко останало е въпрос на съвременни интерпретации, които карат древните кости да казват това, което днешната политика иска да чуе.

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