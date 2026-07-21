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Америка

Акциите на космическата компания на Илон Мъск се сринаха с един трилион долара

/Поглед.инфо/ Месец след първичното публично предлагане на Nasdaq и кратковременния експлозивен ръст, пазарната капитализация на космическата компания SpaceX претърпя сериозен срив, като се твърди, че е загубила един трилион долара за броени часове. Според разпространената информация, повратната точка е дошла след отмяната на 13-ия тестов полет на масивната ракета-носител Starship. Инвеститорите реагираха остро на провалената процедура, което според експерти разкрива дълбоки инженерни проблеми и разклаща доверието към технологичния гигант.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 43707 прочитания
Акциите на космическата компания на Илон Мъск се сринаха с един трилион долара
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Борсовият срив и уязвимостта на балона

Финансовите пазари рядко прощават технически провали на компании с изкуствено надути оценки. На 17 юли 2026 година пазарната стойност на SpaceX бележи драматичен спад до 1,61 трилиона долара, което според наличните данни връща акциите под първоначалната им цена от IPO-то.

Този срив идва след период на агресивен шум, подхранван от очакванията на дребните инвеститори. Поведението на борсата обаче започва да се променя рязко.

Борсовите анализатори отбелязват, че само малък процент от акциите са били в свободно обращение при самото предлагане. Това принуди индексите да поглъщат книжа на солени цени, създавайки мираж за стабилност. Сега обаче се наблюдава обратното движение на махалото.

Известният инвеститор Джордж Нобъл отбелязва, че подобни модели често носят белезите на спекулативен натиск. Според неговите думи, оценката на компанията е напълно откъсната от реалните ѝ финансови фундаменти.

Дали обаче това е класическа борсова схема или просто пазарна корекция след технологичен неуспех? И тук се появява първото сериозно съмнение – цифрите от отчетите далеч не отговарят на мащаба на публичния образ.

Финансовата реалност зад космическия блясък

Анализът на структурата на приходите разкрива интересна картина. По данни на финансови експерти от базираната в Чикаго компания The Morningstar, SpaceX е надценена с внушителните 169 процента, като целевата цена на акция е определена на едва 63 долара при предишни нива от над 130 долара.

Причината за това разминаване се крие в разпределението на печалбите между различните бизнес сегменти на холдинга. Комуникационното подразделение Starlink генерира над 11 милиарда долара приходи и носи солидна печалба от 4,4 милиарда.

В същото време обаче космическата дивизия трупа сериозни загуби, а проектите в сферата на изкуствения интелект през xAI отчитат милиардни отрицателни резултати.

Излиза така, че предприятието на Илон Мъск съществува основно благодарение на интернет сателитите в ниска околоземна орбита, докато амбициозните междупланетни полети засега са чист финансов консуматор.

Според оценки на експерти от бранша, технологичните пречки пред редовните полети на Starship няма да бъдат напълно преодолени поне още цяло десетилетие. Въпреки това пазарите продължават да финансират визията за колонизация на Марс срещу обещания за бъдещи дивиденти.

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