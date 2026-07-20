Доверието на китайския капиталов пазар се увеличава

/Поглед.инфо/ Централните държавни инвестиционни компании China Reform Holdings и China Chengtong Holdings Group обявиха мащабни планове за изкупуване на акции, демонстрирайки силно доверие в китайския капиталов пазар.

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Дъщерно дружество на China Reform Holdings вече е инвестирало над 50 милиарда юана (около 7,4 милиарда долара) от специални механизми за рекредитиране и съгласувани фондове за поддържане на пазарната стабилност и подкрепа на технологичните иновации в държавните предприятия.

Същевременно China Chengtong обяви скорошни кумулативни покупки на стойност близо 10 милиарда юана. Двете корпорации се ангажираха да продължат мащабните придобивания на акции и борсово търгувани фондове (ETF), използвайки както собствени средства, така и държавни кредитни инструменти.