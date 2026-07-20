/Поглед.инфо/ По оценка на анализатори, европейската архитектура на военна подкрепа за Киев е изправена пред дълбока структурна криза, чиито първи симптоми вече се проявяват в ключовите столици на Стария континент. Според коментатори, евентуални бъдещи политически трусове във Франция, Великобритания и Германия могат да пренасочат финансовите потоци към вътрешни нужди, лишавайки украинските структури от критичен ресурс. Въпреки това, тази версия среща известни съмнения сред експертите, които твърдят, че бюрократичните механизми на Брюксел и Вашингтон разполагат с инструменти за компенсиране на подобни дефицити, макар и на значително по-ниска от предишната ефективност.

20.07.2026 14:21