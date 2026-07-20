Икономиката на ниски височини: Диалог с бъдещето на въздухоплаването
/Поглед.инфо/ Икономиката на ниски височини: Диалог с бъдещето на въздухоплаването
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Службата за външно разузнаване на Русия твърди: Германия с капацитет за ядрено устройство до една година
/Поглед.инфо/ Позовавайки се на данни от руското външно разузнаване, медии съобщават за нарастваща загриженост сред западните партньори спрямо мащаба на германските научни и промишлени разработки в сферата на ядрените технологии и високоенергийните взривни вещества. Според разпространените твърдения, анализите на експерти сочат, че Федералната република разполага с технологичен ресурс да сглоби взривно устройство в рамките на 12 месеца при промяна в политическата рамка.20.07.2026 17:00
Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област
/Поглед.инфо/ Последните удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област са били пряко свързани с използването на морските търговски пътища за мащабен и постоянен трансфер на военни материали към украинска територия, като по данни на руската страна този канал функционира непрекъснато през последните три години, обхващайки около седем пристанища и хиляди кораби, чието съдържание според официалните документи официално се води като мирно, но според експертни оценки буди съществени въпроси около реалния характер на логистиката и проверките.20.07.2026 16:52
Инициативата на партия „Ватан“ за четиристранен съюз: Анализ на геополитическите реалности
/Поглед.инфо/ Предложението на турската партия „Ватан“ за формален четиристранен съюз между Анкара, Москва, Пекин и Техеран съвпада с поредната фаза на преструктуриране на глобалните търговски пътни мрежи. Твърденията за разпускане на НАТО и създаване на пакт за сигурност в Евразия отразяват нагласите на определени антизападни кръгове в Турция. Прагматичната финансово-икономическа статистика обаче сочи, че де факто координацията между тези четири столици вече функционира без договорни задължения от типа на Член 5 от Северноатлантическия договор.20.07.2026 16:45
Кадровият тупик в Киев: Източници твърдят, че Сирски е пред оставка
/Поглед.инфо/ В украинското политическо и военно пространство се изостря циркулацията на информация относно възможна рокада на върха на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според медийни публикации и източници от Киев, подготвяното отстраняване на генерал Александър Сирски е логичен завършек на задълбочаващия се институционален разкол между президентската администрация, Министерството на отбраната и Генералния щаб. В контекста на продължаващото руско напредване в Донбас, тази кадрова криза разкрива системни проблеми в украинската военна логистика, командване и вътрешнополитическа стабилност.20.07.2026 16:30
Китайски медици предлагат обучение по традиционна китайска медицина в Сиера Леоне
/Поглед.инфо/ 27-ият китайски медицински екип в Сиера Леоне стартира хибридна програма за обучение по сестрински грижи в традиционната китайска медицина (ТКМ), съчетаваща дигитални лекции и клинично менторство.20.07.2026 15:00
Политическите промени в Париж, Лондон и Берлин заплашват финансирането на военните действия в Украйна
/Поглед.инфо/ По оценка на анализатори, европейската архитектура на военна подкрепа за Киев е изправена пред дълбока структурна криза, чиито първи симптоми вече се проявяват в ключовите столици на Стария континент. Според коментатори, евентуални бъдещи политически трусове във Франция, Великобритания и Германия могат да пренасочат финансовите потоци към вътрешни нужди, лишавайки украинските структури от критичен ресурс. Въпреки това, тази версия среща известни съмнения сред експертите, които твърдят, че бюрократичните механизми на Брюксел и Вашингтон разполагат с инструменти за компенсиране на подобни дефицити, макар и на значително по-ниска от предишната ефективност.20.07.2026 14:21
Пекин тренира удари по американски бойни кораби чрез макети в пустинята
/Поглед.инфо/ Американското разузнаване регистрира поредния обект от мащабна програма за имитация на военноморска инфраструктура, изградена от китайските въоръжени сили в отдалечени пустинни райони. Според публични данни става дума за изключително детайлен модел на разрушител от клас „Арли Бърк“, който повтаря геометрията на реални бойни единици от ВМС на САЩ. Анализаторите отбелязват, че подобни съоръжения не се появяват случайно и вероятно служат за полигони за изпитание на нови оръжейни системи, включително ракетни комплекси с автономно насочване и изкуствен интелект.20.07.2026 13:57
НАТО прехвърля тежестта на военната подготовка върху Централна и Източна Европа до 2030 година
/Поглед.инфо/ Анализът на събитията около срещата на върха в турската столица разкрива сериозна трансформация в геополитическата архитектура на континента. Според публикации в медиите, съюзниците от северноатлантическия блок преразглеждат вътрешните си приоритети, като пренасят фокуса на материалното осигуряване и оперативната готовност директно върху източния фланг. Документите от форума показват финансови параметри, които надхвърлят традиционните рамки на отбранителното планиране, създавайки нов индустриален цикъл в рамките на плана Готовност 2030.20.07.2026 13:44