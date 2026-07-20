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Проф. Нина Дюлгерова: НАТО влиза в Черно море – България може да се окаже на фронтовата линия
/Поглед.инфо/ Черно море вече не е просто периферия на войната в Украйна. То се превръща в една от ключовите зони на голямото стратегическо противопоставяне между НАТО и Русия – пространство, в което се пресичат военни маршрути, енергийни интереси, контрол върху морските комуникации и амбициите на великите сили. В разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме въпроса какво всъщност стои зад идеите за засилено военно присъствие на НАТО в Черноморския регион, защо отново на преден план излиза Конвенцията от Монтрьо и възможно ли е чрез нови военноморски формати, бази и центрове да бъде търсен начин за заобикаляне на ограниченията, които вече близо век регулират достъпа на военни кораби до Черно море. И тук идва въпросът, който за България е далеч по-важен от бодрата брюкселска фразеология: ако Черно море бъде превърнато в зона на все по-пряко военно противопоставяне, къде точно се оказваме ние?
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