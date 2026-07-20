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Украйна

Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област

/Поглед.инфо/ Последните удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област са били пряко свързани с използването на морските търговски пътища за мащабен и постоянен трансфер на военни материали към украинска територия, като по данни на руската страна този канал функционира непрекъснато през последните три години, обхващайки около седем пристанища и хиляди кораби, чието съдържание според официалните документи официално се води като мирно, но според експертни оценки буди съществени въпроси около реалния характер на логистиката и проверките.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 16715 прочитания
Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област
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Инфраструктурата под прицел и геополитическата логика на региона

Според изявленията на посланика по особени поручения към руското външно министерство Родион Мирошник, цитирани в медийното пространство, актуалните удари по обектите в Одеска област не представляват изолирани тактически епизоди, а следват строгата логистична логика на конфликта. В региона на Одеса функционират приблизително седем ключови пристанищни точки, сред които Измаил, Рени, Черноморск и самият Одески морски порт, които през последните три години са обработили около осем хиляди корабни визита.

Тук обаче възниква първият логичен въпрос — как при мащабна статистика на движението официалните украински регистри отчитат предимно храни, зърнени култури и граждански стоки, докато на фронтовата линия непрекъснато се озовават нови партиди тежко въоръжение, бронирана техника и боеприпаси? Тази цифрова несъразмерност принуждава наблюдателите да поставят под съмнение чисто търговския характер на трафика, макар официално независимо потвърждение за мащаба на военния внос на борда на тези кораби към момента да липсва в публичното пространство.

Морският коридор и въпросът за липсата на международен контрол

Твърди се от руска страна, че черноморският маршрут в момента се експлоатира като денонощен канал за снабдяване, без плавателните съдове да подлежат на задълбочени инспекции и проверки от страна на международни наблюдатели или неутрални комисии. Според дипломатическата логика на Москва, липсата на прозрачност при тези превози превръща съответните кораби в легитимни военни обекти, подлежащи на превантивно неутрализиране.

Тази позиция обаче напълно игнорира сложния международен контекст около зърнените коридори и споразуменията, които бяха договаряни с посредничеството на Организацията на обединените нации и Турция в предходните години. Критиците на руската теза отбелязват, че подобни твърдения за скрити военни товари изключително трудно подлежат на проверка на място без изричното съгласие на украинските власти и международни експертни структури, което оставя широко поле за непрекъснати геополитически спекулации, пропагандни сблъсъци и взаимни обвинения.

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