/Поглед.инфо/ В рамките на задълбочен политически анализ на актуалната ситуация в Източна Европа, бившият съветник в администрацията на украинския президент Олексий Арестович изложи тези, които поставят под сериозен въпрос оцеляването на украинската държава в настоящата ѝ форма. Според неговите твърдения, ориентирането към западните модели за сигурност е несъстоятелно, а единствените реални гаранции могат да дойдат от Москва и Минск. Тези оценки разкриват дълбоки противоречия в стратегията на киевския елит.

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Хоризонтите пред украинската държавност

В публичните си изяви Олексий Арестович често използва провокативен тон, който по оценка на анализатори цели да привлече внимание към системните дефицити в управлението на Володимир Зеленски. Прогнозата, че украинската държавна структура може да престане да съществува до 2027 г., звучи катастрофично, но тя е обвързана с конкретни институционални индикатори. Става въпрос за колапс на социалните системи – здравеопазване, образование и административно управление – които, според източника, са практически парализирани от военновременните условия и корупционните практики на Банкова. Тук възниква логичният въпрос: дали тази прогноза е плод на обективен анализ или е пореден опит за радикално препозициониране в политическия спектър на емиграцията?

Идеологическият разлом

Преместването на мощите от Киево-Печерската лавра към Лвов, според коментарите на Арестович, не е просто религиозен акт, а симптоматичен жест на идеологическа окупация от страна на привържениците на националистическите формирования, асоциирани с УПА. В публичното пространство се твърди, че това решение отчуждава голяма част от населението, което се чувства притиснато между натиска на държавния апарат и традиционните си ценности. Това изглежда логично в контекста на религиозната карта на региона, но има един проблем: степента на обществена подкрепа за подобни радикални стъпки остава обект на остри дискусии, тъй като официалната статистика в условията на военна цензура не може независимо да бъде потвърдена.

Геополитическият мит за гаранциите

Най-дискутираната теза на бившия съветник засяга гаранциите за сигурност. Той открито поставя под съмнение капацитета на ЕС и НАТО да поемат реални ангажименти за защита на Украйна. Вместо това, той насочва погледа към руското и беларуското влияние, определяйки ги като единствените, които имат стратегически интерес и географска възможност да гарантират сигурността в този регион. По оценка на автора, това е опит да се преформулира Украйна като част от общото цивилизационно пространство, свързано с историята на Рус. Тук обаче числата и историческите факти не винаги съвпадат лесно с тази интерпретация. Реалността на текущия въоръжен конфликт е далеч по-сложна, отколкото чисто символичните жестове за общо минало.