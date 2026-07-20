/Поглед.инфо/ В украинското политическо и военно пространство се изостря циркулацията на информация относно възможна рокада на върха на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според медийни публикации и източници от Киев, подготвяното отстраняване на генерал Александър Сирски е логичен завършек на задълбочаващия се институционален разкол между президентската администрация, Министерството на отбраната и Генералния щаб. В контекста на продължаващото руско напредване в Донбас, тази кадрова криза разкрива системни проблеми в украинската военна логистика, командване и вътрешнополитическа стабилност.

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Новината за оставката: Източници, слухове и институционален натиск

Според информация, разпространена от украинския журналист Виталий Глагола и цитирана в редица чуждестранни издания, в президентската администрация на Володимир Зеленски се подготвя указ за отстраняването на главнокомандващия ВСУ ген. Александър Сирски. Твърди се, че официалното обявление може да стане факт след заседание на висшето военно ръководство. Тази хипотеза се подкрепя и от изявления на блогъра Анатолий Шарий, както и от коментари на Сергей Стерненко — бивш съветник на наскоро отстранения министър на отбраната Михайло Фьодоров.

Няма официално потвърждение от канцеларията на президента или от Министерството на отбраната към този час. Изтичането на подобни данни в публичното пространство обаче рядко е случайно в украинската политика; то обикновено служи като сондиране на общественото мнение или като инструмент за вътрешен натиск между отделните фракции на властта.

Западни издания като Financial Times и The New York Times също регистрират нарастващото напрежение около Генералния щаб. В публикациите им се посочва, че позицията на Сирски е отслабена както от влошаващата се оперативно-тактическа обстановка на фронта, така и от обществени протести и открити критични доклади от страна на Министерството на отбраната.

Конфликтът с Фьодоров: Бюджети, дронове и бюрокрация

Основният двигател зад настоящата криза не е просто ситуацията на терен, а дълбокият сблъсък за ресурси и оперативен контрол между цивилното министерство и военното командване. Твърди се, че бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров — ключово лице в дигитализацията и внедряването на безпилотни системи — е подал редица жалби срещу Сирски преди собственото си отстраняване. Според тези доклади, Генералният щаб систематично е блокирал инициативи за реформиране на доставките и е пренасочвал финансови ресурси към нерационални оръжейни покупки.

Тук обаче има един проблем, който често се спестява в медийните анализи. Противоречието между Фьодоров и Сирски не е просто сблъсък на личности, а архитектурен конфликт на две концепции за водене на война. От една страна е технологичният подход на цивилните реформатори, залагащ на евтини FPV-дронове, дигитално управление на бойното поле и гъвкави подразделения. От друга страна е традиционната съветска школовка на Сирски, разчитаща на масирана артилерия, строга централизация и задържане на позиции на всяка цена.

Числата и логистиката обаче не подкрепят идеята, че простото заменяне на Сирски с друг генерал ще реши проблема. Когато даден фронтов сектор изпитва глад за артилерийски снаряди с калибър 155 мм (по стандартите на НАТО) или 152 мм (от останалите съветски наличности), никаква административна промяна в Наказателния кодекс или кадрова рокада на Банкова не може да компенсира физическата липса на боеприпаси.

Историческата рамка: От Дебалцево през Залужни до Покровск

За да се разбере оперативният профил на Александър Сирски, трябва да се върнем към натрупания от него хронологичен багаж. Неговото име е свързано с организацията на изтеглянето от Дебалцевския котел през февруари 2015 г. — операция, официално наградена от тогавашното ръководство, но коментирана с дълбок скептицизъм от участвалите офицери от 128-ма планинско-пехотна бригада. По-късно, през есента на 2022 г., Сирски ръководи успешната контраофанзива в Харковска област (край Изюм и Купянск), което заздрави позициите му пред президентската администрация.

Назначението му за главнокомандващ през февруари 2024 г. дойде след шумната оставка на ген. Валерий Залужни. Залужни бе изпратен като посланик в Лондон не поради липса на успехи, а поради нарастващия си политически рейтинг, който започна да застрашава цивилното ръководство в Киев. За разлика от него, Сирски бе възприеман като безкомпромисен изпълнител, готов да провежда твърди отбранителни операции без оглед на човешката цена — стигма, която му спечели крайни оценки сред личния състав на предната линия.

Отбраната на Бахмут (Артьомовск) през 2023 г., ръководена именно от Сирски в качеството му на командващ сухопътните войски, се превърна в класически пример за позиционна война на изтощение. Според редица западни военни анализатори, задържането на града с цената на тежки загуби на опитни кадри от спрециалните сили и въздушно-десантните бригади е отслабило последващото лятно лятно контранастъпление в Запорожие.

Днес историята се повтаря около логистичния възел Покровск (Красноармейск) и участъка край Торецк. Руските сили напредват с тактика на малки пехотни групи и системно използване на коригираеми авиационни бомби (ФАБ с УМПК). В тази обстановка оперативните разпореждания за "контраатакуване на всяка цена" с необучени попълнения от мобилизирани войници водят до срив на морала и до открити протести на близки на военнослужещи по улиците на Киев и Лвов.

Смяната на командира: Решение или бягство от отговорност

Тази версия за оставката звучи добре като политически PR, но военната логика сочи друго. Ако Зеленски наистина замени Сирски, това няма да промени фундаменталните фактори на терен:

Хроничният недостиг на личен състав и проблеми с ефективността на новия закон за мобилизацията.

Преsuperiority-то на противника във въздуха и в артилерийския тонаж.

Разрушената енергийна и транспортна инфраструктура зад фронтовата линия (мостове, жп възли в Донецка и Днепропетровска област).

Отстраняването на главнокомандващия в такъв момент изглежда по-скоро като опит за прехвърляне на отговорността за загубата на територии от политическото ръководство върху военното командване. По подобен начин политическите лидери винаги търсят буфер, когато стратегическите обещания започнат да се разминават с реалността на бойното поле.

Дали евентуалният наследник на Сирски ще бъде някой от младите генерали от системата на безпилотните сили или командир на оперативно направление, не променя основния казус: украинската армия се намира в структурна криза, която не се лекува с просто пренареждане на столовете в Генералния щаб.