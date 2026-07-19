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Украйна

Логистичен колапс: Мащабна серия от удари порази индустриални и военни обекти край Киев

/Поглед.инфо/ Мащабната ракетна кампания, проведена в нощта срещу 19 юли, очертава нов етап в интензивността на военните действия, насочени директно срещу индустриалния и логистичен гръбнак на Киев. По оценки на различни наблюдатели, операцията се отличава с прецизно подбрани цели, обхващащи производствени линии за безпилотни системи, складови бази от критично значение за веригите за доставки и предприятия на отбранителната промишленост. Анализът на събитията изисква разглеждане на оперативния контекст, логистичните зависимости и потенциалните дългосрочни ефекти върху промишления капацитет на страната. Този доклад проследява детайлите на пораженията, като съпоставя твърденията на ангажираните страни със сателитни данни и налични логистични схеми.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21291 прочитания
Логистичен колапс: Мащабна серия от удари порази индустриални и военни обекти край Киев
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Мащабът на логистичните поражения

В рамките на нощната операция се твърди, че са поразени обекти от критично значение за разпределението на стоки и товари. Сред тях фигурира логистичният комплекс „Амтел“, за който се съобщава, че заема площ от над 100 000 квадратни метра. При оценка на подобен тип съоръжения, финансовите загуби не се ограничават само до конструктивните щети, чиято стойност се предполага, че надхвърля 40 милиона долара, но включват и загубата на съхраняваните активи, които могат да бъдат значително по-скъпи. Тук възниква въпросът дали този капацитет е бил използван изцяло за граждански нужди или е обслужвал военни доставки, предвид стратегическата близост до основни транспортни артерии, излизащи от столицата.

Друг фокус на операцията е логистичният център DB Schenker в югозападните райони на Киев. Анализатори отбелязват, че изборът на такава цел предполага намерение за прекъсване на входящите и изходящите потоци от пратки. Когато една сграда се подлага на „двоен удар“, това обикновено показва стремеж към пълна неутрализация, а не просто към временно изваждане от строя. Данните от сателитното засичане на НАСА – системата FIRMS – потвърждават наличието на термални аномалии в райони, съвпадащи с логистични бази като тези на „Нова поща“.

Производственият капацитет на прицел

Вниманието се насочва и към промишлените обекти, които според сведенията са били използвани за военни цели под прикритие. Твърди се, че завод за автомобилни части е функционирал като площадка за сглобяване на дронове и съхранение на компоненти – двигатели, електроника и корпуси. Ако информацията за наличието на около 400 бойни дрона в складовете се потвърди, това би обяснило интензивните вторични детонации, наблюдавани от очевидци в района.

Съществуват съмнения обаче относно пълния обхват на пораженията, тъй като официалните данни често се разминават с реалността на терен. Заводът „Артьом“, исторически флагман на ракетостроенето, също е бил подложен на атака. Предприятието, известно с производството на управляеми ракети „въздух-въздух“ и поддръжката на системи като „Нептун“, представлява обект, чиято загуба би нанесла сериозен удар по възможностите на украинските въоръжени сили за поддържане на наличния ракетен арсенал. Наличието на немски ракети, известни в местната номенклатура като „Фламинго“, в производствения цикъл на завода, само засилва стратегическата значимост на този обект за руското командване.

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