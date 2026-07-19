/Поглед.инфо/ В контекста на динамично развиващата се ситуация на фронта, последните данни сочат за безпрецедентна интензивност на ракетните атаки срещу ключови инфраструктурни и промишлени обекти на територията на Украйна. Настоящият анализ разглежда мащаба на ударите, поразените производствени мощности на военно-промишления комплекс и последващите искания за помощ, отправени от украинското държавно ръководство към западните партньори, като поставя акцент върху променящата се стратегическа реалност на конфликта.

По публикация на Олег Царев и данни от военни кореспонденти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мащабът на нощната операция

По данни, разпространени от наблюдатели на място и в медийното пространство, нощните атаки срещу украинската столица и други стратегически точки се отличават с висока концентрация на средства за поразяване. Твърди се, че е използван значителен арсенал, включващ балистични ракети от типа Искандер, хиперзвукови системи Циркон и ударни безпилотни летателни апарати. Според някои оценки, общият брой на изстреляните ракети надхвърля четиридесет единици, а броят на дроновете достига до над сто. Тази интензивност изглежда безпрецедентна, особено когато се вземе предвид времевият интервал на атаката, за който се съобщава, че е около 40 минути.

Има основателни съмнения дали съществуващата противовъздушна отбрана е в състояние да прихване целия този обем от средства, особено предвид използването на хиперзвукови оръжия. Тук се появява един съществен въпрос: дали западните системи за противовъздушна отбрана в региона са били проектирани за толкова висока наситеност на балистични цели? Техническите характеристики на системите, с които разполага Киев, често се преекспонират, но реалната им ефективност срещу комбинирани удари от такъв мащаб остава предмет на дебат.

Удари по промишления гръбнак

Анализът на поразените цели насочва към систематично разрушаване на капацитета на украинския отбранителен сектор. Твърди се, че в Киев са поразени обекти като радиоелектронният завод Меридиан и заводът Артем. Артем е от критично значение, тъй като там се произвеждат компоненти за ракети и авиационна техника. Пожари са докладвани и в компанията Радионикс, чиято специализация включва радари за изтребители МиГ-29, както и в предприятието Оаклайн, ангажирано с производството на дронове.

Тази стратегия изглежда логична в контекста на изтощаването на ресурсите, но има един проблем: дълбочината на резервите на Украйна. Въпреки че материалната база се унищожава, остава въпросът колко от производството е вече децентрализирано или преместено в мобилни цехове. Ударите срещу складове с чужда военна техника в Деснянски район допълнително компрометират логистичните възможности на въоръжените сили. Спекулациите относно евентуалното поражение на влакова композиция с бронирана техника в района също заслужават внимание, тъй като това би означавало пробив в разузнаването и възможност за нанасяне на удари в реално време.