/Поглед.инфо/ По данни от международни и руски източници, процесът по ограничаване на морската логистика на Украйна в черноморския басейн бележи нов етап на ескалация. Според публикации в специализирани издания като „Форин Полиси“ и „Уолстрийт джърнъл“, мащабните удари срещу инфраструктурата в района на Одеса и дунавските пристанища сериозно застрашават икономическата стабилност на държавата, чийто износ зависи предимно от морските коридори.

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Новата реалност на морския фронт и системната ескалация

Според налични данни, оповестени от руското Министерство на отбраната, през последните месеци и седмици фокусът на военните операции се е преместил решително върху инфраструктурните възли, които поддържат жизненика на украинската икономика по море. Поразени са множество обекти в Одеса, Иличевск (Черноморск), Южни и дунавските пристанища Измаил и Рени. Твърди се, че сред целите попадат не само складови бази и логистични центрове, но и кораборемонтни предприятия, железопътни разпределителни възли, както и плавателни съдове, ангажирани с превоза на стратегически товари.

Твърденията на военното ведомство се потвърждават косвено от редица западни медии, които алармират за сериозни материални щети. Например, в публикация на „Файнаншъл Таймс“ се посочва, че капацитетът за съхранение на зърно в пристанището на Одеса е намалял с поне една трета. Това поражда парализа сред корабособствениците, които масово отказват да насочват кораби към региона. Застрахователните премии за плавателни съдове, опериращи в украински води, или са скочили до непосилни нива, или напълно са преустановени от водещите международни застрахователни компании.

Тук обаче има нещо, което не излиза в официалните оптимистични прогнози на Киев. Въпреки твърденията на местната администрация, че ударите засягат предимно граждански обекти и социална инфраструктура като детски градини, военните експерти отбелязват, че концентрацията на военни складове, пунктове за сглобяване на морски и въздушни безпилотни апарати, както и маршрути за доставка на западно въоръжение в същите тези зони неизбежно ги превръща в легитимни цели. Тази версия звучи логично в рамките на военната логика, но тя разкрива и друга реалност — пълната липса на безопасност за каквато и да е търговска дейност в акваторията.

Икономическата цена на изолацията: сривът на валутните постъпления

За да се разбере мащабът на кризата, е необходимо да се върнем към статистиката от предвоенния период. Преди февруари 2022 година приблизително 90 процента от общия селскостопански износ на Украйна е преминавал през дълбоководните черноморски пристанища. Земеделската продукция формираше над половината от общите приходи от износ на страната, носейки над 20 милиарда долара годишно. Този паричен поток беше жизненоважен не само за финансирането на държавния бюджет и поддържането на макроикономическата стабилност, но и за обслужване на външния дълг и покриване на основни социални разходи.

Фондация „Карнеги“ и „Уолстрийт джърнъл“ открито признават, че спирането на този двигател на икономиката поставя украинската държава пред екзистенциална заплаха. Когато основните морски коридори бъдат затворени, държавата губи способността си да генерира вътрешен ресурс за поддържане на военните усилия. Сухопътните коридори през границите на Европейския съюз никога не са били проектирани да поемат обеми от такъв мащаб.

Според данни на германското издание „Шпигел“, за да бъде заменен само един голям зърновоз с товароносимост от 200 000 тона, са необходими около 10 000 тежкотоварни камиона. Подобна логистика е физически невъзможна за реализиране при съществуващия капацитет на граничните пунктове, пътищата и железопътните терминали в Западна Украйна и съседните държави членки на ЕС като Полша, Румъния и Унгария. Дори пренасочването на част от потока към дунавските пристанища Рени и Измаил не може да реши проблема, тъй като речният транспорт притежава ограничени дълбочини, драстично по-ниска товароносимост и зависи от метеорологичните условия, както и от сигурността на тесните канални пътища.