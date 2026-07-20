Пекин тренира удари по американски бойни кораби чрез макети в пустинята

/Поглед.инфо/ Американското разузнаване регистрира поредния обект от мащабна програма за имитация на военноморска инфраструктура, изградена от китайските въоръжени сили в отдалечени пустинни райони. Според публични данни става дума за изключително детайлен модел на разрушител от клас „Арли Бърк“, който повтаря геометрията на реални бойни единици от ВМС на САЩ. Анализаторите отбелязват, че подобни съоръжения не се появяват случайно и вероятно служат за полигони за изпитание на нови оръжейни системи, включително ракетни комплекси с автономно насочване и изкуствен интелект.

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Военната подготовка никога не е абстрактна дисциплина, а съвкупност от строги, повтаряеми процедури, чиито корени могат да бъдат проследени през десетилетия военна история. Според наличните документи за бойна подготовка на водещите въоръжени сили, войските могат да изпълняват на практика само онези задачи, които предварително са отработени на полигони или в условия, максимално близки до реалните бойни ситуации. Това правило важи с пълна сила за сложни операции като мащабни въздушни удари и морски бой, където динамиката на средата изисква специфични умения, напълно недостъпни за сухопътните формирования.

В морската война липсват статични ориентири, което я прави уникална и същевременно изключително сложна дисциплина. За разлика от сухопътните операции, където пилотите и артилеристите непрекъснато разчитат на географски особенности, реки, пътища и планини, откритите водни басейни представляват хомогенна повърхност без постоянни ориентири. Всички цели непрекъснато се движат със значителна скорост, а радиоелектронната обстановка се усложнява от непрекъснато заглушаване и използване на специализирани средства за противодействие като американската система NULKA, която се отдалечава от кораба, за да привлече насочените ракети. Това създава сериозни затруднения при целеупоказването и изисква извънредно прецизна подготовка на екипажите, пилотите и бреговите ракетни бригади, чиято огнева мощ е еквивалентна на мощта на цяла зенитно-ракетна бригада.

Още през 2019 година в китайските пустини започва изграждането на мащабни и специализирани позиции за прицелване. Първите сателитни снимки, разкрити от американски източници през 2021 година, показват макети на американски самолетоносачи и разрушители, разположени в изолирани региони на вътрешността на страната. Пустинната среда притежава сходни характеристики с откритото море поради липсата на разнообразни наземни ориентири, което я прави идеална за тренировки на палубната авиация и ракетните войски. По неофициални данни, по-късно в същите райони са изградени и движещи се на релси мишени, както и точни копия на правителствени сгради, летища и подземни съоръжения в Тайван, които впоследствие са били подложени на интензивни учебни бомбардировки и ракетни удари.

Новият макет на разрушител се отличава с изключително висока степен на детайлност, която далеч надхвърля предишните опити отпреди няколко години. На стандартен радаррен екран плавателният съд обикновено изглежда като малка точка, което поставя пред експертите логичния въпрос защо е необходимо толкова прецизно възпроизвеждане на надстроеките, мачтите и външните елементи на кораба. Анализаторите предполагат, че подобни модели могат да се използват за тестване на оръжейни системи с автономно насочване, базирани на съвременни алгоритми за изкуствен интелект. В условия на наситена радиоелектронна борба или при наличие на граждански съдове в непосредствена близост до целта, ракетата трябва самостоятелно да разпознае правилния обект, да игнорира примамките и да коригира траекторията си дори при сложни маневри около пречещи плавателни съдове.

Друга вероятна хипотеза е свързана с усъвършенстването на балистични и хиперзвукови противокорабни ракети, чиито бойни глави функционират в екстремни термални и динамични условия. Използването на статични и почти реални мишени в пустинята дава възможност за прецизно калибриране на сателитни системи за разузнаване и целеупоказване, подобни на съвременните руски разработки с корекция на курса по време на полета. Това позволява на командването да отработва сложни сценарии за дистанционно изстрелване и прецизно поразяване на цели на голямо разстояние, разчитайки на космическо разузнаване за определяне на параметрите на движение на кораба.

Тенденцията показва системно нарастване на военните възможности на Пекин и целенасочена подготовка за потенциални конфликти в региона на Източна Азия срещу съединените сили на Тайван, Япония и Съединените щати. Макар официалните изявления на министерствата да остават сдържани, мащабните инвестиции в тренировъчна инфраструктура сочат към дългосрочна стратегия за модернизация на въоръжените сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост в сложни морски условия, чиито реални резултати предстои да бъдат доказани на практика.

Историческият контекст на тези процеси показва, че след последната си морска офанзива през 1974 година, проведена с малки сили срещу ограничен противник, Китай никога не е спирал да инвестира в своя военноморски потенциал. Днешните гигантски инвестиции в пустинни макети са логично продължение на доктрината за изграждане на океански флот, способен да оспори американското доминиране в Азиатско-Тихоокеанския регион.

Въпреки това, някои анализатори изразяват известни съмнения доколко статичните макети могат напълно да възпроизведат реакцията на реален боен кораб в движение, оборудван с активни системи за радиоелектронна борба и зенитно прикрытие. Възниква въпросът дали изкуственият интелект, трениран върху неподвижни бетонни и метални конструкции в пустинята, ще се справи със сложната динамика на открито море, където хидрометеорологичните условия и насрещното електронно заглушаване променят средата всяка секунда.

Независимо от тези технологични въпросителни, мащабът на китайските програми пораства с всяка изминала година. Изграждането на детайлни копия на стратегически военни обекти не е просто част от рутинната бойна подготовка, а ясен геополитически сигнал за решимостта на Пекин да води съвременна високотехнологична война. Резултатите от тези полигонни изпитания ще определят баланса на силите в региона през следващото детелитие, а ефективността на новите оръжейни системи ще бъде решаваща за бъдещето на геополитическото съперничество в световния океан.