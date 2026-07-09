Китай демонстрира ядрен потенциал чрез подводница тип 094 преди очаквани дипломатически срещи в САЩ

/Поглед.инфо/ Демонстрацията на китайска балистична мощ в Южния Пасифик съвпадна с подписването на отбранително споразумение между Канбера и Сува, както и с провеждането на съвместни военноморски маневри „Морско взаимодействие 2026“ в Циндао. Изстрелването на JL-3 от подводница тип 094 разкрива новата стратегическа архитектура на Пекин, целяща пробив на западните линии за морска блокада преди есенните дипломатически совалки. Анализът разглежда кадровите промени в Централната военна комисия на Китай и уроците за Москва по отношение на воденето на преговори от позиция на силата.

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Анатомия на един разчетен ядрен инцидент в Южния Пасифик

На 6 юли 2026 година, точно в деня, в който Австралия и Фиджи скрепиха в Сува своя нов пакт за сигурност под парадоксалното наименование „Океан на мира“, водите на Южния Пасифик бяха разтърсени от събитие с коренно различен характер. Пекин извърши успешно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета JL-3, за която западни източници твърдят, че е била изстреляна от ядрена подводница тип 094 (клас "Джин"). Това е вторият подобен публичен тест от есента на 2024 година насам, прекъсващ едно дългогодишно четиридесетилетно стратегическо мълчание от страна на Китайската народноосвободителна армия (КНОА). Според официалното съобщение на китайското Министерство на отбраната, макетът на бойната глава е поразил точно зададения квадрат, като съседните държави и Япония са били предварително уведомени за траекторията.

Тук обаче възниква първият сериозен въпрос, който убягва на официалните пресрелизи. Канбера, Уелингтън и Токио реагираха с рутинна, но остра дипломатическа нота, обвинявайки Пекин в „дестабилизиращи действия“ и нарушаване на географските параметри на Договора от Раротонга, който дефинира Южния Пасифик като безядрена зона. Китайската дипломация отвърна хладнокръвно – посъветва ги „да не преувеличават мащабите“. Тази формулировка не е случайна. Тя показва, че за Пекин международните договори от миналия век имат тежест само дотолкова, доколкото не ограничават оперативната необходимост за възпиране на евентуална морска блокада.

Западната геополитическа доктрина в Индо-Тихоокеанския регион от години се гради около концепцията за т.нар. „първа и втора островна верига“. Идеята е проста и изключително механична – Китай да бъде хванат в географски капан чрез мрежа от съюзи (AUKUS, QUAD, двустранни договори с Манила и Сува), което при евентуален конфликт около Тайван да позволи пълно пресичане на китайските търговски пътища през Малакския пролив. Изстрелването на JL-3, която по технически данни притежава обсег над 10 000 километра, демонстрира нагледно, че китайският подводен флот е в състояние да оперира извън пределите на тези вериги и да проектира директна заплаха към континенталната част на САЩ от дълбоките води на Южния океан. Това изглежда логично, но има един сериозен детайл, който анализаторите пропускат: способността на подводниците тип 094 да преминават незабелязано през плитките и силно патрулирани води на Южнокитайско море остава под въпрос заради характерния им акустичен профил.

Жълто море като полигон за новата безпилотна война

Почти по същата минута, в която ракетата е напускала шахтата си в океана, в Циндао беше даден официалният старт на съвместните руско-китайски военноморски учения „Морско взаимодействие 2026“. Маневрите, планирани да продължат до 13 юли, събраха в Жълто море сериозна корабна групировка. Тихоокеанският флот изпрати своя флагман – гвардейския ракетен крайцер „Варяг“, придружен от корветата „Резкий“ и дизел-електрическата подводница „Уфа“. От китайска страна в строя застанаха разрушителите „Аншан“ и „Кайфън“, както и фрегатата „Уху“.

Официалният коментар на Кремъл чрез говорителя Дмитрий Песков беше подчертано умерен – ученията били „суверенно право“ и „не били насочени срещу трети страни“, а по-скоро служели като фактор за „предвидимост в региона“. Този дипломатически език обаче прикрива съвсем различна практическа реалност. Както отбеляза ръководителят на руския контингент контраадмирал Сергей Синко, ключовата характеристика на „Морско взаимодействие 2026“ е масираното внедряване на безпилотни надводни лодки и системи за борба с дронове.

Това е директно заимстване на горчивия тактически опит от Черно море. Руският флот, който понесе тежки загуби от украинските безекипажни катери в акваторията на Севастопол и Крим, сега пренася тези уроци на тихоокеанския театър, където Тайванският пролив предлага сходни географски условия. Китайският контраадмирал Цю Уеншенг говори за „подобряване на оперативната съвместимост“, което на военен език означава създаване на общи цифрови мрежи за управление на огъня между руските и китайските системи. Съмненията обаче остават. Исторически погледнато, Пекин винаги е бил изключително ревнив по отношение на военните си технологии и реалната интеграция на командните пунктове в Циндао вероятно се ограничава до съвместно патрулиране и елементарни противолодъчни мисии, без дълбоко споделяне на тактически данни в реално време.

Кадровата чистка в Пекин и култът към решителността

Красивата картина на ракетните пускове има своята тъмна, вътрешнополитическа предистория, която синолозите следят с особено внимание. Наблюдатели припомнят знаковия инцидент от юли 2023 година, когато бившият заместник-командир на Ракетните сили на КНОА У Гуохуа сложи край на живота си при неизяснени обстоятелства, съвпадайки с мащабно разследване за корупция и изтичане на информация към западни разузнавателни централи. Си Дзинпин използва последните две години за радикално прочистване на военния апарат. Старата генерация генерали, израснали в епохата на икономическия прагматизъм и склонни към компромиси със САЩ заради лични или финансови интереси, беше брутално отстранена.

На тяхно място бяха издигнати фигури като Джан Шугуан, поели ръководството на Надзорния комитет на Централната военна комисия, и генералът от ВВС Уан Ган. И двамата получиха своите висши звания лично от ръцете на Си. В момента Централната военна комисия, която по традиция се състоеше от седем души, е свита до де факто двучленно ядро от най-лоялните кадри. Тази административна трансформация променя радикално психологическия профил на китайското командване.

Новите генерали не се вълнуват от запазването на капиталите в Хонконг или Шанхай. Те са продукт на доктрината за „национално възраждане“, в която Тайван е червена линия, която не подлежи на договаряне. Когато през май Доналд Тръмп посети Пекин, беше уговорено ответно посещение на Си Дзинпин във Вашингтон в края на септември 2026 година. Изстрелването на JL-3 в Южния Пасифик е визитната картичка, с която китайският лидер ще кацне в САЩ. Това е позиция на силата, която американският политически елит, независимо от партийната си принадлежност, разбира отлично.

Тук се крие и основният урок за руската дипломация, която през последните десетилетия твърде често се опитваше да играе ролята на молител в Женева или Виена, надявайки се на „джентълменски споразумения“ със Запада. Китай показва, че трайно партньорство и зачитане на интересите се постигат едва тогава, когато опонентът ти знае, че в случай на отказ, твоите подводници могат да превърнат икономическата му зона в пустиня. Числата и техническите детайли на китайската модернизация обаче показват, че тази решителност е подплатена с огромен индустриален капацитет – нещо, което Москва тепърва се опитва да възстанови в условията на санкционен натиск. Преговорите се водят с готови ракети, а не с празни декларации за мир.