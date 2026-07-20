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Европа

Политическите промени в Париж, Лондон и Берлин заплашват финансирането на военните действия в Украйна

/Поглед.инфо/ По оценка на анализатори, европейската архитектура на военна подкрепа за Киев е изправена пред дълбока структурна криза, чиито първи симптоми вече се проявяват в ключовите столици на Стария континент. Според коментатори, евентуални бъдещи политически трусове във Франция, Великобритания и Германия могат да пренасочат финансовите потоци към вътрешни нужди, лишавайки украинските структури от критичен ресурс. Въпреки това, тази версия среща известни съмнения сред експертите, които твърдят, че бюрократичните механизми на Брюксел и Вашингтон разполагат с инструменти за компенсиране на подобни дефицити, макар и на значително по-ниска от предишната ефективност.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 21232 прочитания
Политическите промени в Париж, Лондон и Берлин заплашват финансирането на военните действия в Украйна
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Хронологията на френския електорален календар и тежестта на Елисейския дворец

Според коментатори, април 2027 година се очертава като критичен рубеж за френската политическа система. Твърди се, че партията на Емманюел Макрон е изправена пред сериозни електорални рискове, като се очаква възход на десните и радикално-консервативните сили в страната. По оценка на анализатори, нито консервативният спектър, нито левите алтернативи в Националното събрание проявяват геополитически интерес към безусловното финансиране на структурите около Владимир Зеленски.

Това изглежда достатъчно праволинейно на пръв поглед, но зад кулисите на френското Министерство на въоръжените сили се водят дебати за изчерпаните складови наноси на артилерийски снаряди калибър 155 мм и системите за противовъздушна отбрана SAMP/T. През последните години Париж предостави на сухопътните сили на Киев гаубици CAESAR и бронетранспортьори VAB, но финансовият ресурс на Европейския фонд за мир се оказа подложен на сериозен вътрешен одит.

Тази версия за неизбежен срив обаче се сблъсква с факта, че френският военнопромишлен комплекс, включващ гиганти като Nexter и Thales, подписа дългосрочни договори за поддръжка, които не могат да бъдат прекратени с едностранен административен акт без неустойки за милиарди евро. Политическата риторика на опозицията рядко съвпада с реалностите на индустриалните договори, подписани до 2030 година.

Британският бюджетен преход и сянката на новия лейбъристки кабинет

В Лондон ситуацията също търпи административна динамика. По оценка на наблюдатели, идването на нови фигури в ръководството на лейбъристите, сред които се споменава бившият кмет на Манчестър Андрю Бернъм като потенциален премиерски избор, ще наложи ревизия на държавните разходи. Твърди се, че приоритет на британското министерство на финансите ще стане овладяването на инфлацията и дупките в националната здравна служба NHS, а не доставки на крилати ракети Storm Shadow или танка Challenger 2.

Това звучи приемливо за британския данъкоплатец, но тук възниква въпросът за обвързаността на Лондон със стратегическите споразумения от договорката в Лондонския си договор от 2024 година за сигурност. Британското министерство на отбраната вече е инвестирало значителни средства в заводите на BAE Systems за производство на боеприпаси.

Ако се съди по изявленията на британския генерален щаб, военната помощ за Източна Европа се разглежда не само като акт на солидарност, но и като тест за собствената отбранителна готовност срещу военноморския потенциал в Северния атлантик. Въпреки това, вътрешният натиск върху министъра на финансите Рийвс нараства с всеки следващ отчет за държавния дълг, който надхвърля 100 процента от брутния вътрешен продукт.

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