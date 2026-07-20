Китайските AI модели с отворен код са били изтегляни вече над 10 милиарда пъти

/Поглед.инфо/ Войната в Украйна отдавна не е само война за територии. Зад фронтовата линия се решава много по-голям въпрос – кой ще определя правилата на света след края на западната еднополюсна епоха. В разговора ми с геополитическия анализатор Валентин Кардамски поставяме въпроса, който все по-трудно може да бъде прикрит зад информационния шум: защо западните медии говорят за предстояща руска слабост и украински обрат точно когато самата Европа плаща все по-тежка икономическа, политическа и стратегическа цена за продължаването на конфликта? Според Кардамски Украйна е само видимото бойно поле на далеч по-мащабен исторически сблъсък. Залогът е бъдещето на американската хегемония, ролята на Русия и Китай, съдбата на Европейския съюз и раждането на нов полицентричен световен ред. Говорим и за въпроса, който в Брюксел предпочитат да отлагат: какво ще стане с Европа, ако политическият курс във Франция и Германия бъде обърнат? И възможно ли е след години на конфронтация Старият континент отново да бъде принуден от самата география и икономика да търси отношения с Русия?

20.07.2026 19:26