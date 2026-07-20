Китайските AI модели с отворен код са били изтегляни вече над 10 милиарда пъти
/Поглед.инфо/ От началото на годината иновационният капацитет на Китай продължава да се засилва, а поредица от нови научно-технически постижения непрекъснато намират практическо приложение. Това беше съобщено тази сутрин на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет на Китай.
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Доверието на китайския капиталов пазар се увеличава
/Поглед.инфо/ Централните държавни инвестиционни компании China Reform Holdings и China Chengtong Holdings Group обявиха мащабни планове за изкупуване на акции, демонстрирайки силно доверие в китайския капиталов пазар.20.07.2026 22:15
Китайският призив е ценен източник на идеи и вдъхновение в ерата на ИИ
/Поглед.инфо/ Това е акцентът в призива на китайския президент, като в него се съдържа и важният момент, че изкуственият интелект остава под строгия контрол на човека. Китайският председател подчерта още, че ИИ трябва да се превърне във важен двигател за насърчаване на общия просперитет и гарантиране на общата сигурност, като страните заедно изградят справедлива и разумна глобална система за неговото управление. Така той призова международната общност да не използва концепцията за национална сигурност като претекст за ограничаване на трансфера на технологии.Си Дзинпин обяви още, че с цел допълнително да подкрепи глобалното развитие на изкуствения интелект и изграждането на капацитет в тази област, през следващите пет години Китай ще предостави на развиващите се страни 5000 места за специализирани обучения и курсове в сферата на изкуствения интелект.20.07.2026 22:00
Над половината модели хуманоидни роботи в световен план са разработени в Китай
/Поглед.инфо/ Последните данни от Министерството на промишлеността и информатизацията, публикувани на 20 юли, показват, че през първата половина на годината редица китайски индустрии продължават ускорено да разрастват своите международни конкурентни предимства.20.07.2026 21:45
Общият боксофис за 2026 г. в Китай надхвърля 20 млрд. юана
/Поглед.инфо/ Общият боксофис на китайските филми през 2026 г. надхвърли 20 милиарда юана. Зад този рекорд стоят три основни промени.20.07.2026 21:30
Китайските марки за климатици продължават да изпълняват увеличаващите се европейски поръчки
/Поглед.инфо/ Високите температури в Европа продължават, което води до нарастващо търсене на климатици. В същото време чуждестранните поръчки към китайските производители на климатична техника непрекъснато се увеличават. Няколко китайски предприятия ускоряват разширяването на производствените си линии, които работят с пълен капацитет, за да гарантират доставките за международните пазари.20.07.2026 21:15
Валентин Кардамски: На бойното поле в Украйна остават костите на западната хегемония
/Поглед.инфо/ Войната в Украйна отдавна не е само война за територии. Зад фронтовата линия се решава много по-голям въпрос – кой ще определя правилата на света след края на западната еднополюсна епоха. В разговора ми с геополитическия анализатор Валентин Кардамски поставяме въпроса, който все по-трудно може да бъде прикрит зад информационния шум: защо западните медии говорят за предстояща руска слабост и украински обрат точно когато самата Европа плаща все по-тежка икономическа, политическа и стратегическа цена за продължаването на конфликта? Според Кардамски Украйна е само видимото бойно поле на далеч по-мащабен исторически сблъсък. Залогът е бъдещето на американската хегемония, ролята на Русия и Китай, съдбата на Европейския съюз и раждането на нов полицентричен световен ред. Говорим и за въпроса, който в Брюксел предпочитат да отлагат: какво ще стане с Европа, ако политическият курс във Франция и Германия бъде обърнат? И възможно ли е след години на конфронтация Старият континент отново да бъде принуден от самата география и икономика да търси отношения с Русия?20.07.2026 19:26
Париж пренасочва геополитическия си натиск в Сахел към англоезичните държави в региона на фона на сближаването на АГС с Москва
/Поглед.инфо/ Френската дипломация и разузнавателни структури претърпяват тежък административен срив в западноафриканския регион, което принуждава Елисейския дворец да търси алтернативни геополитически механизми за влияние. Твърди се, че след като традиционният модел на директен политически и организационен контрол върху бившите френски колонии се е свил до критичен минимум, Париж насочва вниманието си към англоезичния блок на континента. Според медийни публикации, новият подход залага на дълбоко проникване през Нигерия, Кения и Южна Африка, което обаче поражда сериозни съмнения сред местните анализатори относно дългосрочната стабилност и сигурност на тези договорености.20.07.2026 17:40
Нощен удар с 40 ракети по Киев: Промяна в логистиката или пореден епизод от войната на изтощение
/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака срещу Киев и Одеска област, при която бяха използвани над 40 балистични и хиперзвукови ракети от типа „Искандер“ и „Циркон“, поставя отново въпроса за стратегическите цели на руското военно командване. Според изявления на военни анализатори и чуждестранни наблюдатели, интензивността на ударите показва опит за пълно блокиране на тиловата логистика и ремонтните бази на ВСУ. Дали обаче това е трайна промяна в оперативния подход, или ограничена тактическа реакция?20.07.2026 17:30