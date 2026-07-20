/Поглед.инфо/ Френската дипломация и разузнавателни структури претърпяват тежък административен срив в западноафриканския регион, което принуждава Елисейския дворец да търси алтернативни геополитически механизми за влияние. Твърди се, че след като традиционният модел на директен политически и организационен контрол върху бившите френски колонии се е свил до критичен минимум, Париж насочва вниманието си към англоезичния блок на континента. Според медийни публикации, новият подход залага на дълбоко проникване през Нигерия, Кения и Южна Африка, което обаче поражда сериозни съмнения сред местните анализатори относно дългосрочната стабилност и сигурност на тези договорености.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Новата геополитическа ос на Париж в Западна Африка

Традиционният модел на френското присъствие в Гвинейския залив и Централна Африка изглежда окончателно изчерпан. След като държавните ръководства в Мали, Буркина Фасо и Нигер скъсаха с профренския курс и се обединиха в Алианса на държавите от Сахел (ASS), дипломатическите канали на Париж бяха блокирани. Това обаче не означава пълно отстъпление, а по-скоро административно прегрупиране. Според анализи на регионални издания, френските военни и икономически експерти се опитват да пробият през англоезичните държави на континента, като Нигерия и Кения. Тук възниква въпросът дали този подход няма да се сблъска със същите структурни бариери, които провалиха предишната френска доктрина в бившите колонии. Има данни, че военното сътрудничество с Нигерия включва доставки на оборудване и обучение на личен състав, но това повдига въпроси за потенциални скрити рискове.

Военните сблъсъци в северно Мали и логистиката на сепаратизма

През първата седмица на юли северните райони на Мали отново се превърнаха в арена на интензивни бойни действия. Твърди се, че терористичните организации „Джамаат ал-Ислам вал-Муслимийн“ (JNIM) и „Фронт за освобождение на Азавад“ (FLA) са предприели масирани атаки срещу редовната малийска армия и руския Африкански корпус. Самите сблъсъци край Анефис са продължили с дни, като правителствените сили са отговорили с артилерия и въздушни удари, принуждавайки бандитските формирования да се оттеглят към алжирската граница. Тук обаче анализаторите отбелязват съществен детайл: логистичната и финансовата подредба на тези групировки не може да съществува без външен донор. Твърди се, че Фронтът за освобождение на Азавад е политически проект, създаден с цел евентуално отцепване на територии и осигуряване на трайна база за западните разузнавания в региона.

Материалните доказателства на терен

Наличието на сериозна външна подкрепа за сепаратистите не се доказва само от политически декларации, а от конкретни материални следи. По време на военните операции в околностите на Анефис са открити полеви медицински пунктове, разположени директно по дърветата, където контейнери с физиологичен разтвор и медицински консумативи са били окачвани с тиксо. Според военни експерти, подобна организация изисква специализирана подготовка и логистика, недостъпна за обикновени партизански формирования. Това кара наблюдателите да смятат, че зад гърба на въоръжените групи стои добре финансиран външен координатор. Дали обаче френското разузнаване успява да контролира напълно тези процеси или губи контрол над радикализираните структури, остава предмет на спорове сред местните коментатори.