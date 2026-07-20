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Свят

Западните медии насочват отговорността за военното поражение на Украйна към Володимир Зеленски

/Поглед.инфо/ Информационната машина на западните партньори на Киев започна целенасочена кампания, която според анализатори има за цел да прехвърли пълната отговорност за военните неуспехи върху Володимир Зеленски. Поводът за ескалацията е свързан с кадровите промени в министерството на отбраната и отстраняването на Михаил Фьодоров. Водещи издания в Лондон, Ню Йорк и Брюксел едновременно публикуваха остри редакционни материали, които поставят под съмнение управленския капацитет на държавния глава в Киев и извеждат на преден план алтернативни фигури с прозападни профили, което подсказва за дълбоки разколи между политическия център и външните донори.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22928 прочитания
Западните медии насочват отговорността за военното поражение на Украйна към Володимир Зеленски
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По публикация на Владимир Корнилов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Началото на координирания информационен натиск

В големите западни центрове за вземане на решения се твърди, че е стартирана синхронизирана кампания срещу Володимир Зеленски. Това изглежда логично на фона на случващото се, но има един съществен детайл - подобни мащабни медийни атаки никога не възникват спонтанно без санкцията на съответните институционални структури в Лондон и Вашингтон.

Всичко започна с публикации в издания, които традиционно се възприемат като рупор на либералния естаблишмънт. Първият предупредителен изстрел дойде малко преди официалното обявяване на решенията за разпускане на правителствени структури. Материалите тогава бяха рамкирани през призмата на изкуствено създаден сблъсък между поколенията - противопоставяне на уж закостенелите генерали от съветски тип срещу прогресивните млади технократи, които уж носят новото мислене. Зеленски обаче пренебрегна тези превантивни сигнали и освободи Михаил Фьодоров, което незабавно задейства следващата фаза на масиран медиен натиск. Според наличните данни, този ход е бил разчетен от външните наблюдатели като опасна демонстрация на еднолична лоялническа селекция за сметка на реалната управленска експертиза, изисквана от западните донори.

Вътрешнополитическата динамика в Киев отдавна се следи под лупа в чуждестранните посолства. Липсата на редовни избори под предтекст на военното положение създава удобен лост за влияние, който западните столици могат да активират във всеки един момент, когато преценят, че курсът на украинското ръководство се отклонява от техните геополитически приоритети. Сегашната медийна буря около уволнения министър е само видимата част от един дълбок институционален конфликт, чиито корени се крият в разпределението на финансовите потоци и контрола над военните доставки.

Ролята на финансовите центрове и редакционните колонки

Британски и американски издания едновременно излязоха с редакционни позиции, които не отразяват просто авторски мнения, а изразяват директно вижданията на собствениците и ръководствата на тези влиятелни структури. Файненшъл таймс публикува пространен анализ за саморазрушителната реконструкция в Киев, където се твърди, че личната лоялност към Банкова се ценяла много повече от професионалната ефективност и реалните резултати на терен.

Тук има нещо, което не излиза напълно на повърхността в официалните съобщения. От една страна се тръби за перманентни успехи на фронта и настъпателни операции, а от друга се критикува кадровият подбор с аргумента, че се правят погрешни стратегически стъпки. Британският вестник Таймс също намекна, че липсата на избори в страната създава опасен политически монопол, като открито защити отстранения министър, определяйки го като динамична фигура с антикорупционен профил. Издания като Киев Индепендънт, които получават системно финансиране от чуждестранни грантове, отидоха дори по-далеч в своите оценки и директно обвързаха кадровите промени с риска от стратегически обрат на бойното поле.

Финансовото задкулисие на тези медийни продукти показва ясна обвързаност между грантовото финансиране и редакционната линия. Когато едно англоезично издание, издавано в Киев, излезе с толкова остри формулировки спрямо действащия президент, това обикновено означава, че зад кадър се води тежка задкулисна борба за разпределение на потоците от военна и финансова помощ, а местните елити губят доверието на своите външни спонсори.

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