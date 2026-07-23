ПП АБВ: Вкарват ли България в чужда война през задната врата на авиобаза „Безмер“?

/Поглед.инфо/ Вкарването на България в чужди военни конфликти през тиловите вратнички на чужди геополитически интереси вече не е просто хипотеза, а реалност, маскирана като „партньорство“. Разкритията на ПП АБВ относно използването на авиобаза „Безмер“ за подкрепа на чужди военни операции разнищват опасния механизъм, по който българският суверенитет се заменя с васално подчинение. В същото време скандалните разминавания в показанията на медийни консултанти разкриват дълбоката криза на доверие в институциите и системното подвеждане на общественото мнение.