Франц Клинцевич предвижда пряк конфликт между НАТО и Русия до 2028 година с ключова роля на Финландия

/Поглед.инфо/ Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна и политическите рокади в Киев не са просто кадрова въртележка, а индикатор за задълбочаваща се криза в управлението на конфликта. Според оценки на бившия руски сенатор Франц Клинцевич, публикувани в руските медии, украинското ръководство се опитва да неутрализира вътрешни конкуренти на фона на тежко изтощение по линията на съприкосновение. В същото време се прогнозира, че следващата фаза на ескалация може да излезе извън пределите на Украйна, като Финландия и Полша се разглеждат като нови плацдарми в евентуален сблъсък между НАТО и Москва през следващите години.