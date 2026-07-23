Берлин капитулира пред ядрения прагматизъм: Руски технологии през френски ръце в Долна Саксония

/Поглед.инфо/ Германското министерство на околната среда в Долна Саксония даде зелена светлина за производство на ядрено гориво по руска технология в завода в Линген. Проектът, воден от дъщерно дружество на френската Framatome с участието на "Росатом", разкрива пълната зависимост на Европейския съюз от руското ноу-хау. Докато Берлин официално затвори последните си реактори, суровата реалност на енергийните мрежи го принуждава да обслужва интересите на източноевропейски и френски централи, изолирайки руския персонал под формата на бюрократичен "саботажен филтър".