Тъкър Карлсън и Стив Джърмин: Западът не разбра каква война води Русия — и затова може да я загуби

/Поглед.инфо/ Американският журналист Тъкър Карлсън проведе дълго интервю с бившия командир от британския Кралски флот Стив Джърмин, в което разговорът за войната в Украйна постепенно се превръща в нещо много по-сериозно от поредния спор кой напредва на фронта и кой губи повече хора и техника. Карлсън започва именно от усещането, което според него се е наложило в Съединените щати – че вниманието е изместено към други конфликти, докато войната между Русия и Украйна, а зад нея и все по-прякото противопоставяне между Москва и НАТО, сякаш е влязла в някакъв застой. Той пита Джърмин дали това впечатление изобщо отговаря на действителността. Отговорът на бившия британски военноморски командир задава тона на целия разговор: според него на Запад продължават да се повтарят твърдения, че Русия губи на бойното поле и че икономиката ѝ е пред срив, без реалната картина да оправдава подобна увереност.

Но Джърмин не се задържа дълго върху ежедневното броене на превзети села, унищожена техника и нанесени удари. Той насочва разговора към нещо, което е далеч по-важно и което обяснява защо интервюто на Карлсън заслужава внимателно четене. Според него Западът не е разбрал самата природа на войната. Джърмин се позовава на Клаузевиц и на старото правило, че преди една държава да започне да използва военна сила, тя трябва да разбере какъв точно конфликт води, какви са целите на противника и каква цена той е готов да плати. Според него именно тук западната стратегия е започнала с фундаментална грешка. Русия не възприема тази война като ограничена операция, от която ще се откаже, когато икономическата сметка стане достатъчно неприятна. Москва я възприема като конфликт, свързан със собствената си сигурност и бъдещото си съществуване като самостоятелна велика сила.

Карлсън оставя Джърмин да развие тази логика, защото от нея следва неудобен въпрос, който рядко се задава толкова директно в западния политически дебат. Как можеш да принудиш една държава да отстъпи чрез постепенно увеличаване на натиска, ако тя смята, че цената на отстъплението е по-висока от цената на продължаването на войната? В продължение на години стратегията на Вашингтон и европейските столици беше изградена върху обратното предположение. Санкциите трябваше да разрушат способността на Русия да финансира конфликта, технологичните ограничения да отслабят военното производство, дипломатическата изолация да лиши Москва от международна подкрепа, а огромните доставки на оръжие за Украйна постепенно да убедят Кремъл, че военна победа е невъзможна.

Това изглеждаше напълно логично през 2022 година. Западът разполага с икономика, многократно по-голяма от руската, с технологично превъзходство, финансова система, която дълго време доминираше света, и с военен съюз, който няма аналог по своята съвкупна мощ. При такава разлика в ресурсите беше естествено да се очаква, че продължителният конфликт ще работи срещу Москва.

Джърмин обаче кара Карлсън да погледне войната от друг ъгъл. Ако Русия не смята конфликта за избор, а за необходимост, тогава цялата западна логика на постепенното принуждаване започва да се разклаща. Той е категоричен, че според Москва залогът е екзистенциален, и свързва това усещане с години предупреждения срещу разширяването на НАТО и с публични западни изказвания, които в Русия се възприемат като намерение страната да бъде отслабена или дори разчленена. Джърмин припомня, че предупреждения за опасността от подобен сблъсък са отправяни не само от Москва, но и от западни стратези като Джордж Кенан и Джон Миършаймър много преди 2022 година.

Тук разговорът на Карлсън с Джърмин започва да излиза от удобната схема, в която войната се обяснява единствено с характера на един лидер или с решенията, взети в един конкретен ден. Джърмин не отрича ролята на политическите решения и не твърди, че Русия е била лишена от избор. Неговата логика е друга: когато анализираш противника, няма особено значение дали харесваш неговото обяснение за собствените му действия. Трябва да разбереш дали той действително вярва в него. Ако руското ръководство е убедено, че отстъпление в Украйна би означавало трайно стратегическо поражение на Русия, тогава да очакваш, че санкциите автоматично ще го принудят да капитулира, означава да измерваш противника със собствената си мярка.

Карлсън пита какво всъщност се случва на фронта, а Джърмин връща разговора към началната грешка

Още в първата част на интервюто Карлсън се опитва да разбере защо публичната картина на войната толкова често не съвпада с нейното реално развитие. Ако Русия наистина е толкова слаба, колкото се твърди, защо войната продължава? Ако икономиката ѝ е била на ръба на срив години наред, защо този срив постоянно се отлага? Ако западната военна помощ е трябвало да промени съотношението на силите, защо Москва продължава да разполага със способност да води продължителни операции?

Джърмин отговаря, като се връща към самото начало на руската операция. Според неговия прочит числеността на руските сили през февруари 2022 година сама по себе си показва, че Москва не е разполагала с армия, достатъчна за класическо завладяване и окупация на цяла Украйна. Той оценява първоначалната руска стратегия като опит военната сила да бъде използвана заедно с дипломатически натиск, а не като план за пълна окупация на държава с огромна територия. Това е негова интерпретация, а не безспорен факт, и именно така трябва да бъде четена. Но тя е важна, защото върху нея Джърмин изгражда по-широката си теза за начина, по който Русия е променяла стратегията си с развитието на конфликта.

Карлсън не превръща разговора в спор за всяка подробност от 2022 година. По-интересува го как тази първоначална фаза се е превърнала във войната, която виждаме години по-късно. Именно тук Джърмин започва да говори за Русия не като за държава, следваща един непроменен план, а като за военна система, която се адаптира.

Това е особено важно, защото в западния публичен дебат Русия твърде дълго беше оценявана през първите месеци на войната. Провалите около Киев, логистичните проблеми, грешните оценки на украинската съпротива и значителните загуби създадоха образ на армия, която е много по-слаба от очакваното. Част от тази оценка беше напълно оправдана. Но тя започна да се превръща в интелектуален капан, когато от правилната констатация за първоначалните руски провали беше направен изводът, че Русия няма да бъде способна да се учи от тях.

Джърмин вижда процеса по различен начин. В разговора с Карлсън той разглежда войната като последователност от фази, в които Москва променя военните и политическите си цели според развитието на ситуацията. Няма нужда да приемаме цялата му схема безкритично, за да признаем основния проблем, който поставя. Противникът не стои неподвижен, докато ние го анализираме. Той наблюдава собствените си грешки, наблюдава нашите действия, променя производството си, тактиката си и начина, по който използва времето.

Западната политика често се държеше така, сякаш Русия от 2024, 2025 или 2026 година е същата Русия, която влезе във войната през февруари 2022 година.

Това е опасно предположение.

Джърмин говори за война, която Русия смята за екзистенциална, а Карлсън вижда в това огромно предимство на Москва

В един момент разговорът стига до нещо, което Карлсън формулира почти инстинктивно. Ако едната страна е по-сериозна, по-мотивирана и по-готова да понесе тежки последствия, тогава формалното превъзходство на другата може да се окаже измамно.

Това е централният нерв на интервюто.

Западът има повече богатство. Русия може да има повече готовност да превърне икономиката си в средство за продължителна война.

Западът има по-голям технологичен потенциал. Русия може да има по-висока толерантност към загуби и по-кратка политическа дистанция между държавното решение и неговото изпълнение.

Западът има повече съюзници. Русия има предимството да бъде една държава, която не трябва постоянно да съгласува стратегията си между десетки правителства, парламенти и обществено мнение.

Тези различия не означават автоматично руска победа. Но означават, че простото сравняване на брутния вътрешен продукт може да създаде фалшиво усещане за сигурност.

Джърмин говори пред Карлсън именно като военен, който се интересува от това как политическата воля се превръща в реална способност за водене на война. В неговия прочит Русия е възприела конфликта като дългосрочен и постепенно е започнала да организира държавата си според тази реалност. Западът, обратно, дълго време се опитваше да води продължителна война със структури, създадени в десетилетия, когато подобна война се смяташе почти за невъзможна.

Тъкмо тук започва да се вижда защо тезата, че по-богатата страна непременно ще надделее, е недостатъчна.

Икономическата мощ има значение само когато може да бъде превърната в конкретна сила навреме. Парите не са снаряди. Бюджетите не са заводи. Решението да увеличиш производството не означава, че на следващия ден производството вече е увеличено.

Западът откри това по неприятния начин. Десетилетия на намаляване на армейските запаси и оптимизиране на военното производство създадоха индустрия, способна да произвежда изключително сложни и скъпи системи, но не непременно готова за продължителна война, в която огромни количества боеприпаси се изразходват всекидневно.

Джърмин не идеализира Русия като някаква безупречна военна машина. Напротив, цялата логика на разговора предполага, че Москва също е била принудена болезнено да се учи. Но разликата е, че тя вече е минала през години на този процес.

И това е нещо, което Европа тепърва се опитва да наваксва.

Карлсън насочва разговора към Европа, а Джърмин описва континент, който говори за голяма война, без да е готов за нея

Когато разговорът преминава към европейските планове за превъоръжаване и към все по-честите предупреждения, че Европа трябва да бъде готова за възможен конфликт с Русия около 2030 година, Джърмин реагира с видим скептицизъм. Той сам обяснява, че именно подобни изказвания са го подтикнали да напише анализа си за възможна бъдеща война с Русия. Според него европейските лидери говорят пред собствените си общества така, сякаш след няколко години ще разполагат с необходимата готовност, без достатъчно сериозно да обсъждат икономическата цена, военния баланс и най-важното – как Москва ще реагира, докато слуша същите тези декларации.

Този момент в интервюто е особено важен, защото Карлсън и Джърмин престават да говорят само за Украйна. Войната вече се разглежда като част от много по-опасна динамика, при която Европа се въоръжава срещу Русия, Русия се въоръжава срещу Европа, а всяка страна използва действията на другата като доказателство, че собственото превъоръжаване е необходимо.

Така възниква класическа спирала на сигурността. Европейците казват, че се готвят, защото Русия е опасна. Русия вижда подготовката и заключава, че Европа възнамерява да воюва. Следователно Русия увеличава собствената си готовност. Европа посочва това като ново доказателство за руската заплаха.

Подобен механизъм може да работи години, докато някой ден всички страни се окажат в положение, в което политическата цена на отстъплението е станала по-висока от цената на продължаващата ескалация.

Джърмин предупреждава именно за това. Неговият сценарий не е прогноза, че войната непременно ще започне. Самият той изрично определя анализа си като сценарий, чрез който рисковете трябва да бъдат обсъдени предварително.

И тук има нещо почти абсурдно в съвременната европейска политика. Държави, които все още имат сериозни проблеми да произведат достатъчно боеприпаси за настоящия конфликт, говорят все по-самоуверено за готовност за бъдещ пряк сблъсък с най-голямата ядрена сила на континента.

Карлсън усеща точно това противоречие и постоянно връща разговора към въпроса за реализма. Не какво политиците искат да бъде вярно. А какво действително могат да направят.

Колкото повече Карлсън пита за западната стратегия, толкова повече Джърмин се връща към липсата на ясна крайна цел

Това е може би най-силният пласт на интервюто.

В западната политика има впечатляваща яснота относно средствата. Повече оръжие. Повече санкции. Повече военни разходи. Повече натиск. Много по-малко яснота има относно края. Как трябва да изглежда победата?

Тъкър Карлсън не задава въпроса в академичен вакуум. Той го поставя на фона на години война, огромни разходи и постоянно променяща се международна среда. Джърмин отговаря през своята основна идея, че Западът е започнал конфликт, без да разбере достатъчно добре нито природата му, нито начина, по който противникът определя успеха и поражението.

Ако целта е Русия да бъде изтласкана военно от всички територии, които контролира, трябва да има реалистична представа как това може да се постигне срещу държава с огромна армия, разширено военно производство и ядрен арсенал.

Ако целта е Русия да бъде стратегически отслабена, трябва да се отговори как изглежда безопасното стратегическо отслабване на ядрена сила и какво се случва, ако Москва реши, че самото ѝ съществуване е поставено под заплаха.

Ако целта в крайна сметка са преговори, трябва да се мисли не само какви условия иска Западът, а какви условия могат реално да бъдат приети от противника.

Точно тук интервюто става повече от критика на отделни правителства. Карлсън и Джърмин говорят за загубата на стратегическо мислене. За политика, в която действията постепенно са започнали да заместват целта. Правим нещо, защото трябва да покажем решителност. След това правим още, защото не можем да признаем, че предишното не е постигнало очаквания резултат. После още повече, защото отстъплението вече би изглеждало като слабост.

Така една война може да продължава дори когато политическият път към нейния край става все по-неясен.

Когато разговорът стига до ядреното оръжие, тонът вече се променя

Карлсън пита Джърмин какво би станало, ако конфликтът между Русия и европейските държави излезе от украинската рамка и се превърне в пряк сблъсък. Разговорът неизбежно стига до Великобритания и Франция – двете европейски ядрени сили.

Отговорът на Джърмин е мрачен. Според него използването на ядрено оръжие от Лондон или Париж в рамките на конвенционална война с Русия би било практически самоубийствено решение, защото Москва разполага с несравнимо по-голям ядрен арсенал и почти сигурно би отговорила. Той не твърди, че подобен сценарий е неизбежен. Напротив, разчита, че дори в условията на ескалация ще има достатъчно хора в западните институции, които да разберат какво означава преминаването на тази граница.

Карлсън обаче е много по-песимистичен. В разговора му постоянно присъства съмнението дали политическите елити, които са довели Европа до сегашното положение, изобщо могат да бъдат смятани за достатъчно рационални, за да спрат навреме.

Тук може да не споделяме крайността на Карлсън, но въпросът му не е без основание. Историята не е пълна с войни, започнати от хора, които предварително са искали катастрофа. Тя е пълна с войни, започнати от хора, които са били убедени, че могат да контролират ескалацията. 1914 година остава най-мрачното напомняне за това.

В края на интервюто самият Джърмин използва именно тази историческа асоциация. Той предупреждава, че най-голямата опасност е да бъде повторена логиката на 1914 година – поредица от решения, всяко от които изглежда ограничено и рационално само по себе си, докато общият резултат вече не може да бъде контролиран.

Именно тук се намира най-сериозното послание на целия разговор между Тъкър Карлсън и Стив Джърмин. Не че Русия непременно ще спечели. Не че Западът е обречен. Не че всяка оценка на Москва е правилна, а всяка западна оценка е погрешна.

Подобни изводи биха превърнали сериозния разговор в пропаганден лозунг. Опасността е по-друга. Западът може да разполага с огромна икономическа и военна мощ и въпреки това да стигне до стратегическо поражение, ако продължава да разбира войната по начин, който противникът му отдавна е напуснал.

Джърмин описва Русия като държава, която вижда конфликта в десетилетен хоризонт, адаптира икономиката си, променя армията си и приема цена, която Западът първоначално не е очаквал тя да бъде готова да понесе.

Карлсън от своя страна постоянно връща разговора към самодоволството на западните елити – убеждението, че превъзходството в богатство и технологии автоматично означава превъзходство в стратегията.

Историята никога не е давала такава гаранция. Много по-силни държави са губили войни срещу много по-слаби противници не защото са останали без оръжие, а защото са останали без убедителен политически отговор на въпроса защо продължават да воюват и какво точно трябва да постигнат.

В това отношение интервюто на Карлсън с Джърмин задава въпрос, който е много по-важен от поредната карта на фронта.

Ако Русия знае какъв минимален резултат е готова да приеме, колко време е готова да чака и каква цена е готова да плати, а Западът продължава да формулира стратегията си главно чрез следващия пакет оръжия, следващата санкция и следващото обещание за подкрепа „колкото е необходимо“, тогава проблемът вече не е в липсата на западна сила.

Проблемът е в липсата на ясна връзка между тази сила и политическия резултат, който трябва да произведе. И точно затова предупреждението на Стив Джърмин в разговора му с Тъкър Карлсън не трябва да бъде четено като пророчество за неизбежна руска победа. То трябва да бъде четено като предупреждение към Запада. Можеш да имаш повече пари. Можеш да имаш по-добри технологии. Можеш да имаш по-голяма коалиция. Можеш дори да бъдеш убеден, че историята е на твоя страна.

Но ако не си разбрал каква война води противникът ти, какво той смята за поражение и колко дълго е готов да чака, огромното превъзходство може постепенно да се превърне в най-опасната форма на самозаблуда.

Защото войната не се губи непременно тогава, когато вече нямаш сили да я водиш.

Понякога започваш да я губиш много по-рано – когато продължаваш да воюваш според една представа за реалността, която самата реалност отдавна е опровергала.



