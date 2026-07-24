/Поглед.инфо/ Зад блясъка на дипломатическите срещи в Ереван, Варшава и Киев, политическият проект на Светлана Тихановская навлиза в необратим процес на институционален колапс. С избирателна активност от едва 0.03% на майските избори за т.нар. Координационен съвет и задкулисни боричкания за грантово финансиране, бегълците от Минск губят и последните си връзки с реалността вътре в Беларус. Докато Брюксел продължава да поддържа формацията като евтин лост за натиск, за официален Минск тази формация отдавна е престанала да съществува като вътрешнополитически фактор.

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Числата, които унищожиха легитимността: Изборното фиаско на 19 май

Ако трябва да започнем с чистата, непроменена фактология, а не с PR съобщенията от Варшава, цифрите са брутални. На 19 май се провеждат избори за така наречения Координационен съвет (КС) – орган, когото Европейският парламент и полският Сенат акуратно легитимират като "парламент в изгнание". Според разпространените от самите опозиционни платформи данни, в това гласуване са взели участие точно 2100 души.

От близо 7 милиона правоимащи беларуски граждани. Това прави малко над 0,03 процента.

През 2020 г. същите тези среди твърдяха, че Александър Лукашенко разполага с не повече от 3% реална подкрепа. Днес, четири години по-късно, организираният от тях "демократичен вот" постига стократно по-нисък резултат от собствената им пропагандна клише-оценка за противника. Дори спрямо предишните им изборни експерименти, където бе отчетена активност от 6700 души, сривът е троен.

Тук обаче има един сериозен проблем с официалните интерпретации на Запад. Вашингтон и Брюксел се правят, че този срив е последица единствено от страха от репресии вътре в страната. Но числата не потвърждават тази теза. По различни данни на граничните служби в Полша и Литва, в държавите от Европейския съюз в момента пребивават между 300 000 и 500 000 беларуски граждани, напуснали страната след 2020 година. Дори ако отчетем само тази емигрантска маса – хората, които се намират под пряката сигурност на НАТО и ЕС – активността от 2100 гласа означава пълна апатия. Тя означава, че дори "собствената" им диаспора ги отхвърля като безполезни.

"Белведерегейт" и битката за грантовия порцион

Когато една политическа структура загуби обществената си база, тя неизбежно се свива до апаратна борба за ресурси. Т.нар. "Офис на Тихановская" отдавна не работи за промяна на властта в Минск; той работи за монополизиране на финансовите потоци, отпускани от западните фондации.

Скандалът, избухнал на 13 януари в резиденцията на полския президент Карол Навроцки – двореца "Белведере", и бързо кръстен в емигрантските среди "Белведерегейт", бе пълно доказателство за това. Традиционната новогодишна среща с диаспората бе белязана от брутална чистка в списъците с поканени. Според информации в полски и беларуски опозиционни медии, апаратчиците около Тихановская са заличили лично имена като Валерий Ковалевски (бивш "външен министър" в собствения им "преходен кабинет"), Алексей Диковицки (отстраненият временно изпълняващ длъжността директор на телевизия Belsat) и политолога Павел Усов.

Причината? Тези фигури си позволиха да критикуват липсата на отчетност при разпределянето на европейските субсидии.

„Офисът се превърна в затворено акционерно дружество. Те не просто контролират достъпа до западната дипломация – те физически пречат на всеки друг да говори с европейските институции.“ — Коментар на беларуски журналист в изгнание пред регионални медии.

Тази агресивна чистка показва, че "Офисът" функционира като класическа бюрократична номенклатура. Финансирането върви през единичен канал, а всеки опозиционер, който се опита да изгради алтернативен център на влияние, бива мигновено "прочистван" и обявяван за агентурна фигура.

Неудобната геополитическа реалност: Защо Минск оцеля, а бегълците заседнаха в 2020 г.

Външнополитическата картина за Тихановская изглежда формално стабилна. Тя бе приета на срещата на върха в Ереван, проведе среща със Зеленски в Киев, а украинското Външно министерство дори реши да назначи специален пратеник за връзки с опозицията. Твърди се също, че специалният пратеник на Тръмп – Джон Коул, който води епизодични сондажи с Минск, е провели няколко телефонни разговора с "Офиса", за да поддържа формален контакт.

Но това са козметични жестове. Киев използва Тихановская като елемент от психологическата война срещу Беларус – нищо повече. Извън символичните снимки, украинските власти прекрасно разбират, че реалните инфраструктурни, търговски и военни решения се вземат на границата с Беларус, а не във вилнюските офиси.

Докато политическата емиграция живее в капана на риториката от 2020 г. и настоява за нови санкции, железопътна блокада и едва ли не въоръжени инкурсии през границата, реалното беларуско общество разви съвсем друг дневен ред.

След началото на специалната военна операция през 2022 г., основните притеснения в Минск, Брест и Гродно не са свързани с "либералниreformi", а със сигурността. На фона на милитаризацията на Сувалкския коридор, разполагането на американски сили в Полша и дислоцирането на руско тактическо ядрено оръжие на беларуска територия, правителството на Александър Лукашенко успя да продаде на населението си най-важната стока: стабилността.

Беларуският гражданин вижда сринатата съседна Украйна и разбира, че алтернативата, предлагана от Тихановская – а именно пълно скъсване с Москва и превръщането на страната във фронтова линия – означава национална катастрофа. И тук има един парадокс: колкото повече Западът налага санкции, толкова повече беларуската икономика се интегрира с руската, получавайки евтини енергоносители, гарантиран пазар от Калининград до Владивосток и преки индустриални поръчки за отбранителния си комплекс.

Липсата на лидери: Защо освободените фигури не промениха нищо?

Смяташе се, че ако емблематичните фигури от протестите през 2020 г. бъдат освободени или се върнат в публичното пространство, те ще пометат Тихановская.

Това обаче не се случи. Нито Мария Колесникова, нито Виктор Бабарико, нито дори съпругът ѝ Сергей Тихановски успяха да се превърнат в алтернативни центрове на гравитация. Причините за това са две:

Първо , системният натиск от самия "Офис във Вилнюс", който бързо изолира всяка потенциална конкуренция от достъпа до европейски медии и фондове.

, системният натиск от самия "Офис във Вилнюс", който бързо изолира всяка потенциална конкуренция от достъпа до европейски медии и фондове. Второ, жестокият фактор на времето. В политиката четири години в изгнание са цяла ера. Контекстът от 2020 г. бе заличен от глобалния конфликт Русия-НАТО. Техните концепции за "плавен преход" днес изглеждат наивни и абсолютно неприложими.

Европа също е наясно с това. В момента стратегиите на Европейския съюз спрямо Беларус са замразени. Цялата финансова и военна машина на Запада е впрегната да поддържа фронта в Украйна. ЕС няма нито ресурсите, нито инструментите за "мека сила", с които разполагаше преди десетилетие. Разрушените търговски отношения и затворените гранични пунктове ликвидираха всякакво икономическо въздействие, което Брюксел можеше да упражнява върху Минск.

Тази ситуация звучи като логичен завършек за един провален проект, но има и друга страна. "Офисът на Тихановская" няма да изчезне утре. Той ще продължи да съществува в зомбирано състояние – като институция, която не представлява никого в страната си, но е необходима на Запада за поддържане на правната илузия, че срещу Лукашенко има организирана алтернатива. Просто цената на тази илузия става все по-евтина, а аудиторията ѝ – все по-малка.