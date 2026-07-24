Проф. Нако Стефанов: Западът няма да спре войната, докато не реши въпроса с Русия

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Нако Стефанов анализираме войната в Украйна като все по-опасен геополитически, технологичен и цивилизационен сблъсък. Каква е реалната роля на САЩ и Европа, защо опитите за преговори с Русия се провалят и кой има интерес конфликтът да продължава? Говорим и за най-тежкия въпрос за нас – защо България се оказва въвлечена в противопоставяне, което може да промени съдбата на Европа, без самата тя да определя правилата и посоката му.