/Поглед.инфо/ Мащабните прегрупирания по протежение на източния и северния фронт разкриват дълбока криза в оперативното планиране и ресурсната обезпеченост на украинската армия. Опитите за задържане на граничните сектори в Харковска област съвпадат с паралелен натиск в Днепропетровска и Запорожка област, където критични логистични артерии биват поставени под пряк огневи контрол. В същото време скандалите около отчитането на живата сила и вътрешните ротации в украинския Генерален щаб показват, че системните проблеми на фронта вече не могат да бъдат прикривани зад медийни съобщения.

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Стратегическата дилема на прехвърлянето на резерви

Настоящата военна динамика на източния театър на военните действия демонстрира последователно прилагане на тактиката за пространствено разтягане на отбранителните линии. Основният оперативен замисъл се състои в системно принуждаване на украинското командване да разполага наличните си оперативни резерви в периферни сектори, отслабвайки по този начин ключовите направления в Донбас.

Ситуацията на граничната линия показва структурната уязвимост на украинските отбранителни съоръжения. Когато отбраната на даден участък е поверена единствено на лекоинфантерийни гранични подразделения или зле оборудвани батальони от Териториалната отбрана, дори ограничена по мащаб атака води до срив на целия сектор. Случаят с превземането на село Артелное — където според неофициални източници от украинските специални части граничният отряд е оставен без артилерийска и танкова поддръжка — е класически пример за този дефицит. Атаката, извършена от заемащите позиции в района на Чугуновка и Шевяковка единици, заварва украинското командване в пълна готовност за удар в съвсем различно направление — край Малък Бурлук.

Опитът за стабилизиране на фронта чрез хвърляне в контраатака на части от 1-ва бригада за териториална отбрана показва системния проблем с качеството на резервите. Без тежка техника, без достатъчно средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и под непрекъснатото наблюдение на разузнавателни дронове, подобни действия се превръщат в бързо изчерпване на персонал.

Това повдига въпроса: защо Генералният щаб в Киев продължава да изпраща частично окомплектовани единици в зони без изградена инженерна инфраструктура? Отговорът се крие в необходимостта от спешно запълване на пролуки, но този подход създава още по-голям логистичен хаос.

Оперативната математика на котела край Великобурлук

Операцията на Северния фронт придобива ясни очертания, ако се анализира връзката между плацдарма при Волчанск и напредването в сектора Великобурлук. Става дума за опит за очертаване на огромен оперативен джоб с площ около 700 квадратни километра, обхващащ над 50 населени места.

Географските фактори тук са от решаващо значение. В момента се извършват щурмови действия срещу градския комплекс Бели Колодец от запад, с цел последващ излаз към Приколотне. Едновременно с това от изток се осъществява натиск към Олховатка. Ако тези две направления съединят фланговете си, оставащият коридор за изтегляне на украинската групировка ще се свие до приблизително 10 километра.

Тук има нещо, което не излиза в бързите прогнози. Опитът от предишни операции показва, че затварянето на 700 квадратни километра изисква не просто контролиране на пътищата с огън, а физическо присъствие и плътна зачистка на терена. Твърденията, че подобна операция може да приключи за броени седмици, подценяват способността за организирано или маневрено изтегляне под прикритието на нощта.

Основната точка на натиск обаче остава магистрала Т2114, преминаваща през Приколотне. Това е единственият асфалтиран път, способен да осигури снабдяването или евакуацията на най-малко две или три украински бригади. В момента, в който сезонната промяна доведе до падане на листната маса в горските пояси, всяко движение по Т2114 става напълно видимо за FPV дроновете и артилерийското разузнаване. В подобни условия изтеглянето на колонна техника престава да бъде оперативна маневра и се превръща в преминаване през зона на унищожение.