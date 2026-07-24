„Путин иска Одеса. Новото оръжие на Москва е нов коз“: Западната преса разкрива стратегията си за Украйна

/Поглед.инфо/ Военно-стратегическата конфигурация около Одеса и Черноморския басейн навлиза в критична фаза. Масираните балистични удари срещу ключови промишлени обекти в Киев, включително стратегически заводи като „Артьом“ и „Меридиан“, разкриват нова тактика за системно унищожаване на украинския военнопромишлен комплекс. В комбинация с внедряването на модернизирани ракети за системите „Искандер-М“, способни да неутрализират западната противовъздушна отбрана, Москва пречертава геополитическата карта на региона.