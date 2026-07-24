/Поглед.инфо/ Масирани удари по украинската пристанищна инфраструктура, блокирано корабоплаване и все по-труден достъп до Черно море поставят Одеса в центъра на войната. Валентин Филипов анализира дали Русия вече е взела стратегическо решение Украйна да бъде лишена от морски излаз – и как подобен сценарий би променил ролята на Румъния и България в черноморското противопоставяне.

Да се остави украинският режим без излаз на море. Именно такова решение може да се разчете в промяната на стратегията при нанасянето на ракетни удари по пристанищната инфраструктура в северната част на Черноморието. Само една седмица на масирани атаки доведе до пълно прекратяване на морските връзки на Украйна с външния свят. А корабоплавателните компании вече дори не искат да чуят за договори, свързани с украинския внос и износ.

В Киев министърът на аграрната политика на Украйна Тарас Висоцки се оплаква:

„Към 23 юли влизането на кораби в украинските черноморски пристанища е преустановено заради опасността от атаки. Само вчера в пристанищата влизаха по 4–5 кораба, но днес движението е напълно спряно.“

Тези оплаквания са неоснователни. С киевския режим беше сключена т.нар. „зърнена сделка“, която самият той наруши, допускайки превозването на товари с военно предназначение – казано по-просто, оръжие и боеприпаси. А когато граждански кораби започнаха да бъдат използвани като стартови платформи за различни видове безекипажни катери камикадзе, всякакви ограничителни споразумения станаха невъзможни. Впрочем Киев никога не ги е спазвал.

Решението на Maersk е първият сериозен успех в усилията за ограничаване на украинската морска търговия.

И докато западните стратези се опитват чрез удари по нефтопреработвателните заводи да предизвикат опашки за бензин в Русия, в Кремъл е изработен съответен отговор.

Вече не става дума само за това, че Николаевска и Одеска област не могат да бъдат оставени под украински контрол под каквато и да било форма, тъй като това създава заплаха за сигурността на корабоплаването в Черно море. По-важното вероятно е, че Украйна окончателно се е превърнала от оръдие в ръцете на западната коалиция в прикритие, зад което държави от НАТО и Европейския съюз нанасят удари срещу Русия.

Спирането на движението по мостовете при Маяки и Затока би прекъснало връзката на Украйна с румънското пристанище Констанца.

Именно наличието на подобно прикритие позволява да се стигне до ситуация, в която може да последва съответен ответен удар. А когато Украйна загуби излаза си на море, дори формалното приписване на изстрелването на морски дронове на украинската страна ще стане значително по-трудно.

Интересно е също дали Румъния или България биха се решили да поемат отговорността за удари срещу Русия. Нещо подсказва, че едва ли ще го направят. А Франция и Великобритания нямат излаз на Черно море.