Министерство на търговията: Китай и САЩ събират мнения относно споразуменията за намаляване на митата и ще ускорят прилагането им
/Поглед.инфо/ На 23 юли, в отговор на въпрос по време на пресконференция относно напредъка по създаването на Търговски съвет и Инвестиционен съвет между Китай и САЩ, Мън Хуатин, директор на Отдела за чуждестранни инвестиции към Министерството на търговията на Китай, заяви, че в момента икономическите и търговските екипи на двете страни поддържат тясно сътрудничество по отношение на конкретните договорености за структурата, функциите и начина на функциониране на Търговския съвет. Съответните институции обсъждат напредъка по рамките за взаимно намаляване на митата в размер на 30 милиарда долара от всяка страна.
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Яков Кедми: Путин разцепи Запада – Америка остави Европа сама срещу Русия
/Поглед.инфо/ Яков Кедми прави един от най-рязките си анализи за стратегическата промяна, която Владимир Путин успя да наложи в отношенията между Русия, САЩ и Европа. В разговора ми с него Кедми обяснява защо Вашингтон вече разбира, че война с Русия заради европейските амбиции може да постави под удар самата Америка – и защо това оставя Европа в драматично по-слаба позиция. Говорим и за срещата Лавров–Рубио, провала на мирния процес около Украйна, западните надежди за „Русия след Путин“ и опасната илюзия, че смяната на един човек автоматично ще промени руската държава. Според Кедми истинският въпрос е много по-тежък: кой може да наследи Путин и какво ще стане с Русия, ако начело отново се появи лидер от мащаба на Горбачов или Елцин?24.07.2026 18:00
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Сондажите в Баку: Тайният канал между Берлин и Москва не е за мир, а за спасeние на капитали
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Проектът "Тихановская": Номенклатура в изгнание, 0.03% активност и опекунство от Брюксел
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Финансовият разкол в Киев: Скандалът за военния бюджет смени главнокомандващия на ВСУ
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Хелзинки затваря вратата за Пекин: Ограничения за китайски имоти и такси за онлайн търговията
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"Maersk" пренасочва контейнеровозите към Констанца след ударите по Черноморск, логистиката на Киев се удължава с 400 км
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Провокациите на Филипините в Южнокитайско море не могат да нарушат сътрудничеството между Китай и АСЕАН
/Поглед.инфо/ На 23 юли два филипински служебни кораба, без да се съобразят с многократните призиви и предупреждения от китайска страна, нахлуха в акваторията на китайския остров Хуанйен. В отговор Китайската морска охрана предприе необходимите мерки съгласно закона, с които ги прогони от китайски води. Това е поредният инцидент, след като преди три дни Филипините умишлено провокираха и нападнаха служители на китайската морска охрана на рифа Жън‘ай. Важен детайл е, че тези две нарушения и провокации на Филипините се случиха преди и след срещата на външните министри на Китай и АСЕАН, като намерението им да създават безредици в морето и да подкопават атмосферата на диалог и сътрудничество е повече от очевидно.24.07.2026 15:00