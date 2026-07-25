/Поглед.инфо/ Според оперативни данни и източници от линията на съприкосновение, руските войски са поели контрола върху населеното място Белицкое в Доброполския сектор, с което продължават последователния си натиск в Донецкото направление. Влизането в подобни фортифицирани градски среди показва промяна в оперативната методология на фронта, където фронталните атаки отстъпват място на флангово покритие и прекъсване на логистичните артерии на противника. В същото време в Межевското направление се съобщава за напредък към село Сергеевка — ключов възел, чието овладяване би защитило от контраатаки източните подстъпи към Покровск.

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Тактиката "Мордвичев" срещу отбраната в Покровския сектор

Оперативното изкуство на бойното поле в източна Украйна през последните месеци показва ясна тенденция: изоставяне на концепцията за бързи дълбоки пробиви с бронирани колони за сметка на систематично изтласкване чрез т.нар. „клещи“. В руските военни среди тази методология често бива свързвана с името на генерал-полковник Андрей Мордвичев, командващ Сухопътните войски на РФ. Твърди се, че същността на този подход се състои в заемане на господстващите височини, срязване на наземните и въздушните (чрез дронове) пътища за снабдяване и постепенно поставяне на противниковия гарнизон в полуобкръжение, което прави по-нататъшната му отбрана логистично неиздържана.

Тази тактика е далеч от елегантните военни теории от миналия век. Тя разчита на масирано използване на артилерия, планиращи бомби с модули UMPK и постоянни атаки от малки щурмови групи. По оценка на наблюдатели, прилагането на този модел край Константиновка и впоследствие край Белицкое цели да минимизира загубите в жива сила за атакуващата страна, прехвърляйки критичното тегло върху логистичния изход на битката. Въпреки това, темпото на напредък остава ниско, а всяко спретнато укрепление изисква месеци за пълно неутрализиране.

Но тук има един сериозен проблем, който военните анализи често спестяват. Методът на изтощение работи само дотогава, докато ресурсите за поддържане на натиска надвишават тези за отбрана. Натискът по фланговете изисква непрекъснат поток от свежи сили и боеприпаси. Дали руската логистика може да издържи това темпо без допълнителна мобилизация, остава отворен въпрос.

Защо падането на Белицкое променя артилерийския ландшафт

Превземането на Белицкое — град с предвоенно население от малко над 8000 души — се определя от коментатори като важен тактически успех, изисквал близо шестмесечни боеве от моменти на първоначалното навлизане в югоизточните покрайнини през януари. Контролът върху високоетажните жилищни сгради в града дава възможност за разполагане на предаватели и оператори на разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА), което разширява обсега на наблюдение над съседните низини.

Белицкое (Градска зона) ---> Промишлена зона (Терикон) ---> Подстъпи към Доброполе [Контролиран от РФ] [Спорна височина] [Линия на съприкосновение]

Основният риск за стабилността на контрола в този участък остава разположеният в непосредствена близост терикон (насип от минни отпадъци). Според публикации във военните канали, тази изкуствена височина все още не е напълно овладяна от руските сили, което създава условия украинската пехота и оператори на FPV-дронове да я използват като опорна точка за контраатаки.

Технически детайл: При съвременните позиционни боеве териконите изпълняват ролята на естествени крепости. Изградени от твърда скална маса, те са изключително устойчиви на стандартен артилерийски огън, а надморската им височина спрямо околния терен осигурява пряка видимост на десетки километри за радиолокационни системи и FPV-предаватели.

Без пълното овладяване на терикона, позицията в Белицкое остава уязвима. Противникът все още има възможност да нанася артилерийски и дронови удари по настъпващите части, което прави напредъка към Черниговка и Светло бавен и рискован.

Огънят около Сергеевка и сигурността на Гришино

В Межевското направление се съобщава за придвижване на руските части с няколко километра в посока южните покрайнини на село Сергеевка. Въпреки че има статут на село, Сергеевка представлява голям отбранителен възел с площ, надвишаваща тази на Белицкое, и с добре изградена инженерна инфраструктура.

Според информация от фронта, руските сили са блокирали южния сектор на селото, наближавайки на разстояние под един километър от първите сгради. Превземането на този пункт има за цел да неутрализира възможността за украински контраудар от запад спрямо Гришино и Покровск (Красноармейск). Макар че Покровск се намира зад текущата линия на фронта, съвременните реактивни системи за залпов огън и дронове с голям обсег правят тиловите му зони лесно достъпни за поражение при липса на достатъчна буферна зона.

Новоподгородни – Райпол: Твърди се, че руските части са осъществили напредък от 1.5 км, пробивайки инженерните отбранителни линии.

Твърди се, че руските части са осъществили напредък от 1.5 км, пробивайки инженерните отбранителни линии. Каскада от села: Евентуалното падане на Сергеевка би създало тактически натиск върху веригата Мирно – Гулево – Шиловка.

Евентуалното падане на Сергеевка би създало тактически натиск върху веригата Мирно – Гулево – Шиловка. Межевая: Западното направление остава ключов логистичен възел за украинското командване в този сектор.

Тази версия за плавно сриване на отбраната звучи логично на хартия, но числата и реалните темпове показва нещо друго. Всяко превзето село коства значителен разход на ресурси, а украинските въоръжени сили демонстрират способност за организирано отстъпление към следващата вече подготвена отбранителна линия, без да допуснат пълно обкръжение на големи войскови контингенти.

Медийните интриги за Генералния щаб и реалността на фронта

Паралелно с бойните действия, в информационното пространство зачестяват публикациите относно кадрови промени във висшето военно ръководство на Руската федерация. Редица канали и чуждестранни медийни източници разпространяват хипотези за предстоящо сменяне на Началника на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов с генерал Андрей Мордвичев, подклаждани от слухове за неофициални дискусии относно нова вълна на мобилизация.

Няма абсолютно никакво официално потвърждение от страна на Министерството на отбраната на Русия или държавните институции за подобни рокади. Подобни твърдения следва да се разглеждат като част от информационното противоборство, целящо създаване на напрежение в командния състав и сред обществеността. Подобни спекулации за "прегаряне" на командири или вътрешни конфликти в руския щаб често се появяват в моменти, когато на фронта се забелязва динамика в полза на едната или другата страна.

За сравнение, украинското командване вече извърши серия от оперативни рокади през последните две години — включително замяната на Валерий Залужни с Александър Сирски — което обаче не доведе до бързо стабилизиране на фронтовата линия в Донбас. Проблемите на бойния терен рядко се решават само със смяна на персони, когато липсва достатъчно техническо и ресурсно обезпечение.

Битката в Донбас остава сблъсък на логистични системи и индустриални капацитети, където всеки превзет терикон и всяка разрушена железопътна станция имат по-голямо значение от заглавията в медиите.