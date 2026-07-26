Яков Кедми: Русия ще приеме инициативата, но Европа няма интерес България да стане посредник за мир

/Поглед.инфо/ България вече не може да се държи така, сякаш войната в Близкия изток е далечен конфликт, който гледаме по телевизията. В първата част от разговора ми с геополитическия анализатор д-р Станислав Бачев поставяме един от най-неудобните въпроси пред българското общество: ако наша територия и военна инфраструктура се използват за операции, свързани с войната срещу Иран, къде свършва съюзническата логистика и къде започва фактическото участие във война? Според д-р Бачев светът навлиза в нова и много по-опасна фаза на конфликта. Той анализира мащабното военно прегрупиране, ролята на американската авиация, стратегическото значение на Ормузкия проток и Баб ел Мандеб и риска от разширяване на бойните действия. Особено тежка е прогнозата му за евентуална сухопътна операция срещу Иран: подобен ход, смята той, може да се превърне в стратегическа катастрофа за САЩ. Но най-важният въпрос за нас остава България. Кой решава докъде страната ни ще бъде въвлечена? Какви рискове поемаме? И разполагаме ли изобщо със собствена национална стратегия, когато големите сили вече пренареждат картата на света? Разговор на Владимир Трифонов с д-р Станислав Бачев – първа част.

21.07.2026 18:00