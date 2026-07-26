Яков Кедми: Русия ще приеме инициативата, но Европа няма интерес България да стане посредник за мир
/Поглед.инфо/ В разговор с Владимир Трифанов израелският военен и геополитически експерт Яков Кедми коментира идеята на проф. Валентин Вацев България да стане домакин на бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна, САЩ и европейските държави. Според Кедми страната ни има историческия авторитет и доверието на Москва, за да изпълни подобна роля. Проблемът обаче не е в България, а в политическата воля на Западна Европа и зависимостта на Киев. Защо Русия би приела София за посредник? Защо Брюксел би се противопоставил на подобна инициатива? И защо в дипломацията понякога най-опасното е да предложиш решение, за което предварително знаеш, че ще бъде отхвърлено? Един разговор за реалната политика, а не за политическите илюзии.
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Проф. Нако Стефанов: Иран предупреди България – играем си с огъня на голяма война!
/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с проф. Нако Стефанов поставяме въпроса, който българската политика предпочита да заобикаля: превръща ли се България от формален съюзник в реален участник в разрастващия се военен конфликт в Близкия изток? На фона на предупрежденията от Иран и решението за използване на авиобаза Безмер от американски сили проф. Стефанов предупреждава, че страната ни може да бъде въвлечена стъпка по стъпка в конфликт с непредвидими последици. Разговорът обаче стига много по-далеч от Безмер. Говорим за опасността от разширяване на войната, Ормузкия проток и Баб ел Мандеб, енергийните рискове за Европа, възможната нова ценова криза и все по-тънката граница между конвенционална и ядрена ескалация. Според проф. Стефанов България има друга възможност – политика на активен неутралитет и превръщането ѝ в „зона на мира“, вместо в територия, използвана в чужди военни стратегии.23.07.2026 18:00
Въвличат ли България във войната в Близкия Изток?
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ПП АБВ: Вкарват ли България в чужда война през задната врата на авиобаза „Безмер“?
/Поглед.инфо/ Вкарването на България в чужди военни конфликти през тиловите вратнички на чужди геополитически интереси вече не е просто хипотеза, а реалност, маскирана като „партньорство“. Разкритията на ПП АБВ относно използването на авиобаза „Безмер“ за подкрепа на чужди военни операции разнищват опасния механизъм, по който българският суверенитет се заменя с васално подчинение. В същото време скандалните разминавания в показанията на медийни консултанти разкриват дълбоката криза на доверие в институциите и системното подвеждане на общественото мнение.23.07.2026 13:39
„Масовите“ антиправителствени протести в София се провалиха: нямаше желаещи! Европа бавно, но неотклонно изтрезнява
/Поглед.инфо/ Политическият климат в Европа започва да се променя там, където доскоро почти никой не смееше да задава неудобни въпроси — за санкциите срещу Русия, цената на конфронтацията и границите на безусловната подкрепа за Украйна. България се оказва част от този процес, а политиката на Румен Радев предизвиква яростна съпротива сред неговите противници, но според автора се опира на значително по-дълбоки обществени нагласи. Дали отделните сигнали от София, Рим, Атина, Малта и Париж вече очертават началото на по-голяма европейска промяна?21.07.2026 21:51
Д-р Станислав Бачев: Голямата война се разлива – България застава на два фронта срещу Русия и Иран
/Поглед.инфо/ България вече не може да се държи така, сякаш войната в Близкия изток е далечен конфликт, който гледаме по телевизията. В първата част от разговора ми с геополитическия анализатор д-р Станислав Бачев поставяме един от най-неудобните въпроси пред българското общество: ако наша територия и военна инфраструктура се използват за операции, свързани с войната срещу Иран, къде свършва съюзническата логистика и къде започва фактическото участие във война? Според д-р Бачев светът навлиза в нова и много по-опасна фаза на конфликта. Той анализира мащабното военно прегрупиране, ролята на американската авиация, стратегическото значение на Ормузкия проток и Баб ел Мандеб и риска от разширяване на бойните действия. Особено тежка е прогнозата му за евентуална сухопътна операция срещу Иран: подобен ход, смята той, може да се превърне в стратегическа катастрофа за САЩ. Но най-важният въпрос за нас остава България. Кой решава докъде страната ни ще бъде въвлечена? Какви рискове поемаме? И разполагаме ли изобщо със собствена национална стратегия, когато големите сили вече пренареждат картата на света? Разговор на Владимир Трифонов с д-р Станислав Бачев – първа част.21.07.2026 18:00
„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република". За съжаление, български „елити“ показват, че не познават тази мисъл на Левски
/Поглед.инфо/ 1. От творчеството на Васил Левски са достигнали до нас много малко писма, дописки, бележки в тефтерчето му. Както и документи на БРЦК, написани от него или с негово участие. На този фон е уморително за човек да вижда, прочита и чува как държавни и политически лица употребяват Васил Левски, без да си дават сметка, че не го знаят, познават и разбират. Че не са вникнали дълбоко в неговото малко по обем - стотина архивни единици, но безценно богатство от философия, идеи, стратегия, послания.21.07.2026 06:27
Проф. Нина Дюлгерова: НАТО влиза в Черно море – България може да се окаже на фронтовата линия
/Поглед.инфо/ Черно море вече не е просто периферия на войната в Украйна. То се превръща в една от ключовите зони на голямото стратегическо противопоставяне между НАТО и Русия – пространство, в което се пресичат военни маршрути, енергийни интереси, контрол върху морските комуникации и амбициите на великите сили. В разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме въпроса какво всъщност стои зад идеите за засилено военно присъствие на НАТО в Черноморския регион, защо отново на преден план излиза Конвенцията от Монтрьо и възможно ли е чрез нови военноморски формати, бази и центрове да бъде търсен начин за заобикаляне на ограниченията, които вече близо век регулират достъпа на военни кораби до Черно море. И тук идва въпросът, който за България е далеч по-важен от бодрата брюкселска фразеология: ако Черно море бъде превърнато в зона на все по-пряко военно противопоставяне, къде точно се оказваме ние?20.07.2026 18:19