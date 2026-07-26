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Назначението на Михаил Драпатий: Западният натиск върху Киев и разцеплението между Банкова и Генералния щаб

/Поглед.инфо/ Ротацията на върха на украинското военно командване и назначаването на генерал-майор Михаил Драпатий за главнокомандващ на ВСУ бележат нов етап в конфронтацията между политическото ръководство в Киев и армейския елит. Докато официалната пропаганда представя промяната като необходима стъпка за укрепване на отбраната, вътрешните търкания, оперативните методи на новия генерал и подкрепата, с която той се ползва от западните партньори, загатват за дълбока криза в управлението на конфликта.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 12478 прочитания
Назначението на Михаил Драпатий: Западният натиск върху Киев и разцеплението между Банкова и Генералния щаб
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Зад кулисите на една кадрова ротация

Назначаването на Михаил Драпатий за главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не е просто поредната смяна на имена в генералските кабинети в Киев. Според редица наблюдатели и аналитични източници, тази кадрова промяна е била издействана с пряк натиск от страна на западните съюзници на Украйна, които търсят по-твърда ръка и оперативна автономност на бойното поле. За Володимир Зеленски обаче този избор носи сериозни вътрешнополитически рискове.

за разлика от своя предшественик Александър Сирски, когото критиците често описват като напълно лоялен и безвъзразен изпълнител на волята на Банкова, Драпатий притежава коренно различен профил. Според публикации в украински и чуждестранни медии, между него и Сирски е имало открити конфликти, свързани с воденето на боевете и отношението към личния състав. През лятото на 2024 г. се твърди, че Драпатий е подал оставка в знак на протест срещу определени заповеди, но впоследствие е бил убеден да остане и повишен в началник на Обединените сили.

Важен детайл: Драпатий изгражда авторитета си на офицер, който не се колебае да влиза в конфликт с висшето си ръководство — качество, което го прави изключително труден за контролиране от страна на политическата власт.

Военната биография: От Мариупол до Херсон

За да се разбере логиката зад издигането на Драпатий, трябва да се върнем към събитията от 2014 г. Тогава, като командир на батальон в 72-ра отделна механизирана бригада, той става известен с епизода в Мариупол, при който бойна машина на пехотата (БМП) под негово командване си пробива път през издигнатите баррикади. Според украинската официална историография това е проява на решителност, докато според критиците става дума за прибързано отстъпление, тъй като градът впоследствие остава под контрола на местните сепаратисти за повече от месец.

По-късно името му се свързва с ключови участъци от фронта:

  • 2022 г. – Херсонското направление: Поема командването на оперативната групa „Херсон“. Твърди се, че напредването на ВСУ там е било съпроводено с голяма предпазливост, като войските влизат в града едва след пълното изтегляне на руските сили на левия бряг на река Днепър.
  • 2024 г. – Харковското направление: Изпратен спешно да стабилизира отбраната след руското настъпление в района на Волчанск и Липци.
  • Велика Новосилка: Занимава се с ограничаване на пробивите в Южнодонецкото направление.
Етап / РегионЗаемана длъжностОперативен резултат
Мариупол (2014)Командир на батальон (72-ра ОМБр)Пробив на барикадите, последван от изтегляне
Херсон (2022)Командир на ОСУВ „Херсон“Заемане на изоставения от противника град
Харков (2024)Командир на ОТУ „Харков“Стабилизиране на фронтовата линия с висока цена в жертви

Въпреки че е определян като „пожарникар“ за критични ситуации, аналитиците отбелязват, че оперативните му методи не се различават съществено от тези на Сирски. Прилагането на така наречените „месни контраофанзиви“ за задържане на позиции на всяка цена продължава да бъде основен инструмент, което поставя под въпрос твърденията, че той пази живота на войниците си.

Идеологически профил и публични изявления

Официалните органи в Москва вече реагираха остро на назначаването на Драпатий. Твърди се, че Министерството на вътрешните работи на РФ го е включило в списъците за издирване по обвинения в екстремизъм и тероризъм, а дипломатически представители определят негови минали коментари относно населението на Донбас и руската държава като пряка реч на омразата.

От друга страна, анализаторите посочват, че реториката на Драпатий е типична за поколението украински офицери, формирани след 2004 и 2014 г. В неговите публични прояви липсва интелектуалната претенция на фигури като Андрей Билецки (основателя на „Азов“), но се забелязва твърдо съблюдаване на официалната доктрина.

Парадоксът в неговата лична история обаче не е за пренебрегване — според публикации в медиите, баща му е работил дълги години в Русия (в Сургут), а членове на семейството му са поддържали рускоезични профили в социалните мрежи. Това показва сложната и често противоречива социална тъкан, от която произлизат много от днешните украински командири.

Неизбежният сблъсък: Банкова срещу Генералния щаб

Основната интрига около това назначаване лежи в политическата равнина. В Киев отдавна съществува напрежение между Офиса на президента и висшето военно ръководство. Случаят с бившия главнокомандващ Валерий Залужни показа, че всеки генерал, който натрупа висок обществен рейтинг или демонстрира независимост, бързо се превръща в потенциален съперник за политическата власт.

Според наблюдатели, сближаването на Драпатий със западните структури и неговата склонност към демарши създават предпоставки за нов разкол. В условия, когато ситуацията около ключови логистични възли като Константиновка, Покровск и агломерацията Славянск-Краматорск се усложнява, нуждите на медийната пропаганда на Банкова започват все повече да противоречат на военната реалност.

Ако политическото ръководство изисква символични победи и задържане на руини заради медийния ефект, а Драпатий откаже да изпълнява подобни директиви, конфликтът ще стане публичен.

Към това трябва да се добави и фактът, сериозни фигури в опозиция като Залужни (понастоящем посланик във Великобритания) и бившият министър на отбраната Михайло Федоров вече оформят алтернативни центрове на влияние. Влизането на характер като Драпатий в тази уравнение допълнително дестабилизира вътрешната архитектура на властта в Киев.

Военни перспективи на фронта

За руското командване промяната на върха във ВСУ едва ли ще доведе до промяна в стратегическите планове. Натискът в Донбас продължава, а ресурсите на украинската армия — както по отношение на боеприпаси, така и по отношение на жива сила — остават силно ограничени.

В крайна сметка, дали Драпатий ще успее да организира ефективна отбрана, или ще потъне във вътрешнополитически борби, предстои да се види. Числата и сухопътната логистика обаче показват, че възможностите за маневриране намаляват с всеки изминат месец, а личностните качества на един генерал рядко могат да компенсират системния превес в огнева мощ и авиация.

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