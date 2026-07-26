/Поглед.инфо/ Анализът на съвременните военни и икономически конфликти показва опасна тенденция – преминаване от класически сблъсък на фронтовата линия към тотална инфраструктурна война на изчерпване. Анализаторите посочват, че приспиването на стратегическото внимание с дипломатически илюзии е последвано от целенасочени удари срещу горивния сектор, логистичните възли и селскостопанския износ. В центъра на проблема стои уязвимостта на монополизираната икономика: гигантските складови бази, агрохолдингите и рафинериите се превръщат в лесни мишени за евтини безпилотни апарати. Подобна стратегия цели не просто временни щети, а системно принуждаване към отстъпки чрез вътрешноикономически натиск.

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Архитектурата на „Духа от Анкъридж“ и асиметричният инфраструктурен натиск

Военните конфликти от ново поколение рядко се решават единствено с маневри на танкови дивизии. Според публикувани анализи на западни военни експерти, сред които се цитират изявления на американския консултант Бърт Уотсън, стратегическото планиране в момента се пренасочва към системен натиск върху вътрешностопанските вериги. Твърди се, че прогнозите предвиждат удари срещу селскостопанската техника по полетата, силозите за зърно и дистрибуторските центрове, захранващи големите градски агломерации.

Парадоксът на настоящата ситуация е очевиден. По официални данни за сезон 2025–2026 г. износът на зърнени и бобови култури надхвърля 61 милиона тона, а общият аграрен експорт достига 41 милиарда долара, като се отчита и 20% ръст при износа на месни и млечни продукти през 2025 година. Числата изглеждат внушително. Но тук има един въпрос, който финансовите отчети спестяват: какво се случва, когато рекордният добив остане без дизелово гориво в разгара на кампанията?

Забавянето на сеитбените и жътвените дейности поради недостиг на горива вече не е хипотетичен сценарий. Поразяването на рафинерии и складове за гориво-смазочни материали директно рефлектира върху цената на логистиката. Според военни наблюдатели подобна тактика не цели предизвикването на класически глад – за страна с огромни държавни резерви това е трудно постижимо. Целта е аритметична: изкуствено повишаване на вътрешната инфлация, блокиране на дистрибуцията и изтощаване на бюджета чрез извънредни разходи за защита.

Това изглежда логично от гледна точка на атакуващата страна, но има един детайл, който не излиза в сметките. Руската система за държавен резерв разполага с подземна складова мрежа, изграждана десетилетия наред, която е практически недосегаема за конвенционални безпилотни апарати. Въпросът обаче е доколко частният сектор е подготвен да защити собствената си открита инфраструктура.

Гигантоманията като системна уязвимост: Защо свръхконцентрацията убива устойчивостта

Икономическият модел на последните две десетилетия създаде корпоративни чудовища. Окрупняването в селското стопанство даде предимство на огромните агрохолдинги за сметка на малките фермери, а в търговията на дребно доведе до изграждането на гигантски логистични хъбове от типа на Wildberries. От финансова гледна точка това носи оптимизация на разходите. От военна гледна точка това е катастрофа.

Един централизиран склад от 100 000 квадратни метра представлява статична, високостойностна и изключително уязвима мишена. Унищожаването на подобен обект с евтини безпилотни летателни апарати нанася щети за десетки милиони долари и парализира снабдяването на цели региони за седмици напред. Същото важи и за свръхголемите рафинерии. Малките и средните предприятия, които са естествено разпръснати и гъвкави, бяха изтласкани от пазара чрез труден достъп до банково кредитиране.

Историческият контекст тук е повече от показателен. През периода 1989–1991 г. сривът в снабдяването на големите градове в СССР бе предизвикан именно от административна монополизация и забавяне на транспортните вериги, а не от липса на суровини в нивите. В днешни условия бюрократичната мудност и желанието на едрия капитал да спести от физическа защита (бетонни укрития, мрежови заграждения, средства за радиоелектронна борба) създават допълнителни рискове.

Бизнесът продължава да разчита, че държавната противовъздушна отбрана е длъжна да покрие всеки частен склад или елеватор. В условията на асиметрична война обаче, където врагът мащабира производството на евтини ударни средства с подкрепата на западните си партньори, тоталната статична защита е физически невъзможна. Алтернативата е само една: спешна дисперсия (разсредоточаване) на ресурсите и затваряне на ключовите мощности в стоманобетон.